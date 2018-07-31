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Турчинов считает, что Россия якобы попытается повлиять на выборы на Украине
31 июля 2018, 13:54 • 37 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия может якобы попытаться оказать влияние на результаты президентских и парламентских выборов в 2019 году.
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«Безусловно, будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов», — цитирует Интерфакс-Украина Турчинова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал перспективы российско-украинских отношений и назвал аномалией текущее состояние.
Россия уже не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.
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