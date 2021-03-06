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Турчинов рассказал, почему Украина потеряла Крым

06 марта 2021, 23:10  •  12 • Украина

Экс-председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Об этом сообщает 24 канал.

«Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить… Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну», — отметил Турчинов.

Он считает, что Украина не обладала достаточным инструментарием в тот период и находилась в тяжелом экономическом положении.

«В начале 2014 года на счете в казначействе было около 100 000 гривен», — рассказал Турчинов.

По его мнению, Украина смогла сохранить Крым, если бы не отказалась от ядерного оружия, не подписала бы Харьковские соглашения (Соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины от 2010 года), и если бы Киев не проводил системное разоружение армии.

«Военное руководство Украины в начале 2014 года начало проводить активную мобилизацию. Однако это было безуспешно из-за почти полностью разрушенной системы военкоматов в стране», — подчеркнул Турчинов.

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