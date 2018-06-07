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Турчинов рассказал о связанной с Крымским мостом опасности

07 июня 2018, 19:24  •  42 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что строительство Крымского моста позволяет России быстро увеличивать военный контингент на полуострове.
 
© РИА Новости
 

Об этом сообщает УНИАН. По словам Турчинова, в Крыму произошло наращивание военных подразделений Черноморского флота.

«Что очень опасно — построение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент, расположенный в АР Крым», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост, так как эта инфраструктура является «вражеской».

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киев намерен «использовать» Крымский мост для связей с Кубанью.

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