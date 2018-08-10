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Турчинов рассказал о намерении Украины усилить ВМСУ в Азовском море
10 августа 2018, 17:39 • 64 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев намерен усилить военно-морское присутствие в Азовском море.
© Пресс-служба президента Украины
«Мы видим попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», — заявил он.
Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.
По его словам, украинские власти намерены развернуть дополнительные посты наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также группы быстрого реагирования в Азовском регионе.
Турчинов отметил, что особое внимание будет уделено Мариупольскому направлению, «где не исключается проведение как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья».
Ранее командование Военно-морских сил Украины опубликовало стратегию развития украинского военного флота, в которой говорится о невозможности достичь военного паритета с Россией на море. Как сообщается, в настоящее время на Украине строятся сбалансированные ВМС, «которые будут способны решать все задачи».
В конце июля бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил о необходимости минирования Азовского моря для предотвращения потерь в будущем от, как ему представляется, деятельности российских военных кораблей.
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