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Турчинов призвал не допустить третьего «майдана» на Украине
15 июля 2019, 18:39 • 42 • Украина
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинским властям следует держать ситуацию в стране под контролем и не допустить начала третьего «майдана».
Reuters
«Чего я бы точно не хотел — чтобы ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013—2014 годов. Этого нельзя допустить: третий «майдан» для Украины попросту неприемлем. Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина», — сказал Турчинов в интервью LB.ua.
Он призвал украинское руководство отказаться от популистских обещаний «немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать «экономическое чудо».
Вместо этого, по мнению Турчинова, необходимо трезво оценить ситуацию в стране и приступить к выполнению профессиональных обязанностей.
«Тот, кто делает ставку на «чудеса», в результате получает горе и разочарование», — подчеркнул экс-секретарь СНБО Украины.
В конце июня вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил начало нового «майдана» при отмене закона об украинском языке.
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