Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вместо саперов? Пожилого мужчину заставили идти по минному полю
Парадокс Орешкина: Чуть не пробил колесо, но остался доволен дорогой
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за гр...
Путин поддержал семейный бизнес
Главная / Украина

Турчинов призвал не допустить третьего «майдана» на Украине

15 июля 2019, 18:39  •  42 • Украина
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинским властям следует держать ситуацию в стране под контролем и не допустить начала третьего «майдана».
 
Reuters
 

«Чего я бы точно не хотел — чтобы ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013—2014 годов. Этого нельзя допустить: третий «майдан» для Украины попросту неприемлем. Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина», — сказал Турчинов в интервью LB.ua.

Он призвал украинское руководство отказаться от популистских обещаний «немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать «экономическое чудо».

Вместо этого, по мнению Турчинова, необходимо трезво оценить ситуацию в стране и приступить к выполнению профессиональных обязанностей.

«Тот, кто делает ставку на «чудеса», в результате получает горе и разочарование», — подчеркнул экс-секретарь СНБО Украины.

В конце июня вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил начало нового «майдана» при отмене закона об украинском языке. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
14 июля 2019, 19:54
«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз
15 июля 2019, 18:39
В Совфеде оценили слова Турчинова о способности «снести» Крымский мост
15 июля 2019, 18:39
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
14 июля 2019, 23:09
Гройсман предложил вдвое сократить количество министров на Украине
14 июля 2019, 23:09
В Харькове умерла писательница и автор песен Елена Касьян
14 июля 2019, 20:09
Санду обвинила Приднестровье в молдавской коррупции и контрабанде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2019, 01:54
Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала
15 июля 2019, 02:39
К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
13 июля 2019, 11:39
"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе российских учений в Крыму
10 июля 2019, 05:39
"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают на "русский фактор
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
12 июля 2019, 22:39
Норвежцы 3,5 часа не сообщали о взрыве, следили, как умирают русские моряки: Американец о гибели подлодки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.