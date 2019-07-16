Турчинов пригрозил «снести» Крымский мост. Что ответила Россия?

Автор:

Курганов Дмитрий

По словам Турчинова, крылатые ракеты могут даже поражать российские военные корабли как в Чёрном и Азовском море, так и в портах их базирования. Он отметил, что Украине требуется защита от России, и данная разработка военно-промышленного комплекса позволит предотвратить якобы возможную атаку.

Без США не обошлось

Со стороны Украины это не первая угроза Крымскому мосту, и довольно символично выбрано время для ещё одной. Дело в том, что заявление Турчинова было сделано как раз тогда, когда действующий глава СНБО Александр Данилюк находился в США, где провёл ряд встреч, в том числе с советником главы Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном и старшим директором по вопросам Европы и России в СНБ США Фионой Хилл.

Для Киева сотрудничество с Вашингтоном в военной сфере крайне важно, поэтому Украина хочет продемонстрировать своим кураторам, что деньги Запада тратятся не зря, правда, приходится делать это только на словах. Судя по всему, те охотно «покупаются», поскольку одно из самых нашумевших высказываний, прозвучавших относительно Крымского моста, это слова американского журналиста Тима Рогана, который серьёзно полагал, что Украина при желании могла бы «разбомбить» его. Киевские власти эти слова явно воодушевили, как и всех антироссийски настроенных политиков. Так, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в августе 2018 года призвал спецслужбы уничтожить Крымский мост при помощи «союзников с Кавказа», высших сил и природной стихии.

Фото: www.globallookpress.com

Ненормальные заявления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «КП» прокомментировала высказывание Турчинова о Крымском мосте и его потенциальном разрушении. По мнению дипломата, слова этого украинского государственного деятеля должны оцениваться не с российской стороны, а в контексте европейского правового поля, с которым Украина так хочет ассоциироваться.

Нет таких ни конвенций, ни договоров в рамках Европейского союза, ни в рамках Совета Европы, в рамках которых эти заявления казались бы нормальными,

– подчеркнула Захарова.

М. Захарова. Фото: www.globallookpress.com

Не остались без внимания столь агрессивные слова Турчинова в Госдуме и Совете Федерации. Так, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что экс-руководитель СНБО слишком полагается на возможности разработанного украинскими конструкторами оружия. По словам собеседника RT, никому со стороны так и не показали, как ракета попадает в цель. «Пуски мы видели, а результат – нет», – отметил парламентарий. Также Бальбек выразил недоумение тем фактом, что, исходя из высказываний Турчинова, российские военные будут спокойно наблюдать за их полётом. По мнению крымского депутата, слова бывшего «главного оборонщика» Украины направлены на то, чтобы помешать установлению тех нестабильных контактов с Россией, которые только начали формироваться с приходом к власти в Киеве новых людей, а стоят за этими высказываниями американские политики.

«Это будет началом конца»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает, что описанные Турчиновым события крайне маловероятны, и если даже какие-то подобные действия со стороны украинских военных последуют, то Крымский мост не пострадает, поскольку он надёжно защищён, в то время как последствия для Украины окажутся весьма плачевными. «Если провокация произойдёт, то это станет началом конца для украинского государства», – отметил сенатор.

С. Цеков. Фото: Телеканал «Царьград»

Военный эксперт «Арсенала Отечества» Алексей Леонков назвал заявление экс-главы СНБО «бредом сумасшедшего», поскольку эффективность защиты Крымского моста была неоднократно доказана в ходе военных учений. Ракета «Нептун» не представляет из себя чего-то выдающегося, обнаруживается и сбивается штатными средствами. Также Леонков отметил, что если пуск будет произведён с корабля, то он будет потоплен, поскольку такие действия будут однозначно расценены как акт агрессии против России.

А если запустят с наземного комплекса, а Турчинов упоминает переделку комплекса С-125, то результаты будут аналогичные,

– подчеркнул эксперт в интервью RNS.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин также отметил, что в надёжности прикрытия Крымского моста средствами ПВО сомневаться не приходится. Более того, по его словам, для уничтожения столь основательной конструкции мало одной или двух ракет. То есть для хоть сколь-нибудь эффективной атаки необходим запуск не одного десятка таких ракет, а это уже будет равносильно началу большой войны, что будет для Украины самым настоящим самоубийством, поэтому в такое развитие событий собеседник НСН не верит. «Можно только ожидать небольшой атаки, но благодаря системам ПВО она едва ли приведет к чему-то», – заявил он.

При этом эксперт не считает, что на заявления наподобие того, что сделал Турчинов, стоит смотреть сквозь пальцы. По мнению Шурыгина, их нужно воспринимать всерьёз, поскольку люди вроде экс-главы СНБО Украины относятся к той политической группе, которая утопает в иллюзиях, что решать проблемы можно военным путём. «С одной стороны, хорошо, что сейчас все они уже бывшие. Но «бывшие» всегда могут стать «нынешними», – заметил специалист.

«Мечтатель» должен быть наказан

Пользователи социальных сетей отреагировали на выпад Турчинова довольно бурно.

А. Турчинов. Фото: www.globallookpress.com

В Twitter его назвали «мечтателем» и задались вопросом, точно ли он понимает, что ждёт его и Украину при таком развитии событий. Также многие считают, что такие заявления не должны оставаться безнаказанными, в том числе, должна последовать реакция и со стороны международных организаций.

Этот кровавый мясник,- Турчинов,- не должен избежать международного трибунала.Такие негодяи не имеют права жить на земле.Спокойно ли он спит,после загубленных им душ, на юго-востоке Украине? — Eвгений (@E73373508) 15 июля 2019 г.

За такие слова турчинов должен ответить перед судом. Это угроза смерти многим людям. — Dmitry Dolgy (@DmitryDolgy) 16 июля 2019 г.

Епифаний оскорбил Русскую Церковь, заявив об "уничтожении" Филарета Это все может произойти в параллельной реальности, где 1. ракетам дают взлететь, 2. их не сбивают, 3. они попадают в цель. — Himself (@Himself197) 15 июля 2019 г.

Ракеты «Нептун», которыми так гордятся украинские военачальники, – это дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета (ПКР), предназначенная для уничтожения судов водоизмещением до 5 тысяч тонн. Также она способна поражать и наземные цели, однако дальность её полета, согласно характеристикам, не более 300 километров. Данное оружие разработано в конструкторском бюро «Луч», а серийным выпуском таких ракет будет заниматься государственное предприятие «ВИЗАР».

Для «Нептуна» была переработана двигательная установка ТРДД-50, которая использовалась ещё на советской ракете Х-35. Получился турбореактивный двигатель МС-400, которым теперь и комплектуются новые противокорабельные украинские ракеты. Несмотря на то что их запуск может производиться и с воздуха, и с земли, эксперты не считают данный тип вооружений опасным для современных средств ПВО.