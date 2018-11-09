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Турчинов пригрозил наказать организаторов выборов в Донбассе

09 ноября 2018, 14:39  •  132 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что организаторы выборов глав и депутатов самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будут привлечены на Украине к уголовной ответственности.
 
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«Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборов, они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности», — цитирует РИА Новости Турчинова.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко выступила с призывом к ЕС ввести санкции против России за то, что Москва якобы «организовала выборы» в самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республиках.

Выборы глав и депутатов в ЛНР и ДНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признаёт выборы.

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