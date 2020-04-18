|
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
18 апреля 2020, 11:10 • 101 • Украина
Киев, 18 апреля. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны(СНБО) Украины Александр Турчинов поставил себе в заслуги создание «ракетного щита» страны. Мнением политик поделился в ходе видеоконференции Киевского форума по безопасности.
Экс-секретарь СНБО заявил, что Украина «фактически» имеет ракеты, которые могут эффективно уничтожать цели на большом расстоянии, и крылатые ракеты, которые способны защищать побережье страны и «надежно уничтожать» любую морскую цель в Азовском и Черном морях
В то же время Турчинов подчеркнул, что не может радоваться происходящему на Украине. Он пожаловался на проблемы с госзаказами, без которых ракетная программа работать не может. В частности, по словам экс-секретаря СНБО, в государственном оборонном заказе на 2020 год не предусмотрено финансирование закупки ракет «Ольха», доработки и заказа ракет «Ольха-М», доработки, принятия на вооружение и заказа дивизионов крылатых ракет «Нептун».
Ранее директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил о возможности нанесения ракетного удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу, сообщила «Газета.ру». По его словам, удары «Ольхой» могут быть нанесены по российским объектам критической инфраструктуры. В качестве примера Шиман привел Нефтеперерабатывающий завод в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Автор: Матвей Прозоров
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 апреля 2020, 11:04
|
13 апреля 2020, 09:11
|
13 апреля 2020, 19:10
|
15 апреля 2020, 08:10
|
14 апреля 2020, 13:10
|
12 апреля 2020, 07:35
|
11 апреля 2020, 14:35