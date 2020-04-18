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Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

18 апреля 2020, 11:10  •  101 • Украина
Киев, 18 апреля. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны(СНБО) Украины Александр Турчинов поставил себе в заслуги создание «ракетного щита» страны. Мнением политик поделился в ходе видеоконференции Киевского форума по безопасности.
«Для меня личным приоритетом было построение ракетного щита нашей страны, ракетная программа. Я стоял за ее созданием и контролировал ее реализацию», — отметил Турчинов.
Экс-секретарь СНБО заявил, что Украина «фактически» имеет ракеты, которые могут эффективно уничтожать цели на большом расстоянии, и крылатые ракеты, которые способны защищать побережье страны и «надежно уничтожать» любую морскую цель в Азовском и Черном морях
В то же время Турчинов подчеркнул, что не может радоваться происходящему на Украине. Он пожаловался на проблемы с госзаказами, без которых ракетная программа работать не может. В частности, по словам экс-секретаря СНБО, в государственном оборонном заказе на 2020 год не предусмотрено финансирование закупки ракет «Ольха», доработки и заказа ракет «Ольха-М», доработки, принятия на вооружение и заказа дивизионов крылатых ракет «Нептун».
Ранее директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил о возможности нанесения ракетного удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу, сообщила «Газета.ру». По его словам, удары «Ольхой» могут быть нанесены по российским объектам критической инфраструктуры. В качестве примера Шиман привел Нефтеперерабатывающий завод в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Автор: Матвей Прозоров

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