Исполняющий обязанности президента в 2014 году, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, на данный момент возглавляющий штаб партии «Европейская солидарность», лидером которой является пятый президент Украины Пётр Порошенко, Александр Турчинов, считает, что именно сейчас президент Владимир Зеленский имеет возможность осуществить наступление на Крым.Об этом Турчинов заявил Радио Свобода, комментируя заявление Зеленского о том, что на Украине должны давать показания те, «кто без боя подарил часть Украины». Он считает, именно сейчас президент имеет возможность осуществить наступление на Крым.По словам «кровавого пастора», виновными в том, что полуостров «аннексировала» Россия, являются президент-беглец Виктор Янукович и чиновники, причастные к уничтожению обороноспособности Украины. При этом сейчас ситуация с военными возможностями страны изменилась, и теперь Украина способна на наступление.«Много людей причастны к этому (к потере украинских территорий — ред.), начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашиваться будут не они. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли», — ответил Турчинов Зеленскому.Отметим, сегодня в торжественной речи по случаю Дня Независимости президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму».