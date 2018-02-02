Турчинов обещает создать для Украины кибервойска по лучшим "стандартам НАТО"

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Секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал создание специального центра реагирования на кибернетические угрозы на базе ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов является одним из важнейших представителей так называемой партии войны в Киеве. Потому мало кто удивляется, когда именно из его уст поступают новые предложения и инициативы по части улучшения способности украинского государства противостоять достославной "российской угрозе".

Сегодня Турчинов обратился к "модной" сейчас теме кибервойны и кибербезопасности. В связи с этим он анонсировал скорое появление на Украине специальных кибервойск, которым суждено будет взять на себя бремя противостояния "стране-агрессору" в информационном пространстве.

"Современная война невозможна без киберзащиты. Один из вопросов, который мы не так давно рассматривали, - создание кибервойск в рядах Вооруженных сил Украины. Наша задача - защитить страну", - заявляет Турчинов.

По словам Турчинова, задуманное им "киберподразделение" получит название "Центр реагирования на кибернетические угрозы". Ожидается, что он будет активно сотрудничать и обмениваться опытом со специалистами из стран НАТО.