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Турчинов обещает создать для Украины кибервойска по лучшим "стандартам НАТО"
02 февраля 2018, 22:39 • 71 • Политика
Секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал создание специального центра реагирования на кибернетические угрозы на базе ВСУ.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов является одним из важнейших представителей так называемой партии войны в Киеве. Потому мало кто удивляется, когда именно из его уст поступают новые предложения и инициативы по части улучшения способности украинского государства противостоять достославной "российской угрозе".
Сегодня Турчинов обратился к "модной" сейчас теме кибервойны и кибербезопасности. В связи с этим он анонсировал скорое появление на Украине специальных кибервойск, которым суждено будет взять на себя бремя противостояния "стране-агрессору" в информационном пространстве.
По словам Турчинова, задуманное им "киберподразделение" получит название "Центр реагирования на кибернетические угрозы". Ожидается, что он будет активно сотрудничать и обмениваться опытом со специалистами из стран НАТО.
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