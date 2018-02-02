Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как салом намазано: Украинцы ездили в Россию свыше 4 млн раз
Дело Никиты Белых: приговор мечте о прогрессивном губернаторе
Матвиенко рассказала, зачем России нужно министерство одиночества
Минфин: Минэнерго предложил помочь нефтепереработке - мы против
Главная / Политика

Турчинов обещает создать для Украины кибервойска по лучшим "стандартам НАТО"

02 февраля 2018, 22:39  •  71 • Политика
Секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал создание специального центра реагирования на кибернетические угрозы на базе ВСУ.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов является одним из важнейших представителей так называемой партии войны в Киеве. Потому мало кто удивляется, когда именно из его уст поступают новые предложения и инициативы по части улучшения способности украинского государства противостоять достославной "российской угрозе".
Сегодня Турчинов обратился к "модной" сейчас теме кибервойны и кибербезопасности. В связи с этим он анонсировал скорое появление на Украине специальных кибервойск, которым суждено будет взять на себя бремя противостояния "стране-агрессору" в информационном пространстве.
"Современная война невозможна без киберзащиты. Один из вопросов, который мы не так давно рассматривали, - создание кибервойск в рядах Вооруженных сил Украины. Наша задача - защитить страну", - заявляет Турчинов.
По словам Турчинова, задуманное им "киберподразделение" получит название "Центр реагирования на кибернетические угрозы". Ожидается, что он будет активно сотрудничать и обмениваться опытом со специалистами из стран НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
02 февраля 2018, 10:54
ЦИК: численность избирателей в РФ за полгода сократилась на полмиллиона человек
02 февраля 2018, 03:09
Под нажимом США Иордания разрывает дипотношения с КНДР
02 февраля 2018, 22:39
Минфин: Минэнерго предложил помочь нефтепереработке - мы против

02 февраля 2018, 23:54
Эксперты: США признали расширение санкций на госдолг РФ опасным для своих инвесторов
02 февраля 2018, 01:09
МИД РФ назвал реакцию США на инцидент с самолетами попыткой разжечь русофобские настроения
02 февраля 2018, 16:09
Власти Новосибирска: Нормальный ремонт слишком дорог - используйте скотч
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 января 2018, 00:24
Пентагон негодует: Российский истребитель отпугнул самолет-разведчик США над Черным морем
27 января 2018, 23:39
О чём договорились Сурков и Волкер под ласковым солнцем Дубая
01 февраля 2018, 01:09
Путин удивил французов размерами золотовалютных резервов России
27 января 2018, 13:54
"Вот овощ наш национальный вам" - Пользователи ответили на запрет флага России на ОИ
27 января 2018, 02:40
Встреча с Трaмпoм, польский прорыв и проч
30 января 2018, 22:54
О «маленьких гадёнышах»: как Собчак отреагировала на неудобный вопрос RT
31 января 2018, 15:24
Индия угрожает России, или О нелёгкой судьбе FGFA
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.