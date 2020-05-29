Турчинов: «никаких уступок для Кремля, Путин понимает только силу» • 115 • Украина

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, «кровавый пастор» Александр Турчинов заявил, что так называемый «мягкий формат переговоров» по вопросу прекращения боевых действий в Донбассе показал свою неэффективность и токсичность для безопасности Украины.



Об этом Турчинов написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление представителя Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова о том, что мирный процесс, по словам экс-главы СНБО, «может произойти только при их сценарии легализации оккупированных территорий и полного уничтожения целостности и независимости нашей страны».



«Угрозы российского представителя в трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова в адрес Украины являются очевидным доказательством неэффективности действующего переговорного процесса. Концессии и компромиссы на Донбассе (войска, попытки сделать российских представителей оккупированных территорий стороной переговоров, неравный обмен пленными и т.д.) рассматриваются Москвой как слабость и только усиливают их агрессию и давление на наше государство», - считает Турчинов.



По его словам, любого рода уступки и компромиссы в пользу Российской Федерации по Донбассу, будь-то вывод войск, неравноценный обмен пленными, или же попытка выставить «руководство ЛДНР» сторонами переговоров, идут не в пользу украинскому государству. Москва, как считает Турчинов, расценивает все эти шаги как слабость со стороны Киева, а также усиливает свою агрессию в отношении Украины.



«Путин понимает только силу, а любые компромиссы он использует с целью усилить свои позиции. Не уступки, а международное давление на Россию могут быть эффективными», - высказал свое мнение Турчинов.



Напомним, очередные переговоры ТКГ в Минске были сорваны украинской стороной.



«Украина вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Все это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы», - обвинил Киев в срыве переговорного процесса по Донбассу представитель РФ Борис Грызлов.



Кроме того, Киев отказался от проведения процессуальной очистки в отношении удерживаемых лиц, которые по обмену были переданы ДНР и от идеи организации в случае острой необходимости гуманитарного коридора для пересечения жителями контрольно-пропускных пунктов между Украиной и ЛДНР, закрытые в связи с пандемией коронавируса.



Следующее заседание контактной группы назначено на 10 июня.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, «кровавый пастор» Александр Турчинов заявил, что так называемый «мягкий формат переговоров» по вопросу прекращения боевых действий в Донбассе показал свою неэффективность и токсичность для безопасности Украины.Об этом Турчинов написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление представителя Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова о том, что мирный процесс, по словам экс-главы СНБО, «может произойти только при их сценарии легализации оккупированных территорий и полного уничтожения целостности и независимости нашей страны».«Угрозы российского представителя в трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова в адрес Украины являются очевидным доказательством неэффективности действующего переговорного процесса. Концессии и компромиссы на Донбассе (войска, попытки сделать российских представителей оккупированных территорий стороной переговоров, неравный обмен пленными и т.д.) рассматриваются Москвой как слабость и только усиливают их агрессию и давление на наше государство», - считает Турчинов.По его словам, любого рода уступки и компромиссы в пользу Российской Федерации по Донбассу, будь-то вывод войск, неравноценный обмен пленными, или же попытка выставить «руководство ЛДНР» сторонами переговоров, идут не в пользу украинскому государству. Москва, как считает Турчинов, расценивает все эти шаги как слабость со стороны Киева, а также усиливает свою агрессию в отношении Украины.«Путин понимает только силу, а любые компромиссы он использует с целью усилить свои позиции. Не уступки, а международное давление на Россию могут быть эффективными», - высказал свое мнение Турчинов.Напомним, очередные переговоры ТКГ в Минске были сорваны украинской стороной.«Украина вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Все это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы», - обвинил Киев в срыве переговорного процесса по Донбассу представитель РФ Борис Грызлов.Кроме того, Киев отказался от проведения процессуальной очистки в отношении удерживаемых лиц, которые по обмену были переданы ДНР и от идеи организации в случае острой необходимости гуманитарного коридора для пересечения жителями контрольно-пропускных пунктов между Украиной и ЛДНР, закрытые в связи с пандемией коронавируса.Следующее заседание контактной группы назначено на 10 июня. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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