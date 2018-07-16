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Турчинов назвал разработку ракетного оружия одним из приоритетов украинского ОПК
16 июля 2018, 16:24 • 54 • Украина
Одним из основных приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса является разработка новых образцов ракетного оружия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
РИА Новости
«СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идёт прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надёжную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня будет работать ГП «Визар» и другие ведущие оборонные предприятия Украины», — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.
По его словам, программа технологического перевооружения предприятий ОПК активно реализуется в стране в 2018 году.
Ранее на Украине сообщили о разработке новой противокорабельной ракеты.
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