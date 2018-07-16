Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина показывает на международном авиасалоне новый транспортный Ан-178
Рукотворные барьеры
Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 13
Песков назвал ложными слухи о готовности России выдать Сноудена США
Главная / Украина

Турчинов назвал разработку ракетного оружия одним из приоритетов украинского ОПК

16 июля 2018, 16:24  •  54 • Украина
Одним из основных приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса является разработка новых образцов ракетного оружия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
 
РИА Новости
 

«СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идёт прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надёжную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня будет работать ГП «Визар» и другие ведущие оборонные предприятия Украины», — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, программа технологического перевооружения предприятий ОПК активно реализуется в стране в 2018 году.

Ранее на Украине сообщили о разработке новой противокорабельной ракеты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

54
Источник
Похожие новости
14 июля 2018, 22:09
В украинском городе из-за проблем с хлором уменьшат подачу воды с 16 июля
15 июля 2018, 20:54
В Минобороны Украины рассказали о причине разрыва миномёта на Ровенском полигоне
16 июля 2018, 13:09
Денисова предложила Порошенко обменять экипаж «Норда» на задержанных в Крыму моряков

16 июля 2018, 16:24
Украина показывает на международном авиасалоне новый транспортный Ан-178
15 июля 2018, 01:24
В Луганской области из-за обесточивания около 90 шахтёров оказались заблокированы в шахте
15 июля 2018, 04:54
О том, как Россия победила на ЧМ-2018
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 июля 2018, 09:54
Прощай, Украина!
11 июля 2018, 09:54
Москва, купи слона!
10 июля 2018, 19:48
Прославляя любимую Украину
12 июля 2018, 08:24
«Претензии будут только расти»: почему США пытаются оспорить права России на Северный морской путь
10 июля 2018, 12:39
"Отмените визы, и мы вернемся в Россию!": английские болельщики хотят приехать уже туристами
12 июля 2018, 15:09
Россия изгоняет Турцию из Сирии
12 июля 2018, 08:39
Пять гвоздей в гроб американской гегемонии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.