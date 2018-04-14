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Турчинов назвал профессиональной и адекватной реакцией удар Запада по Сирии
14 апреля 2018, 15:24 • 75 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что удар США, Великобритании и Франции по Сирии является «адекватной реакцией».
globallookpress.com © Danil Shamkin
«Американские военные и их союзники, нанеся точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом (президента Сирии Башара. — RT) Асада», — написал он в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар Запада по Сирии является актом агрессии против суверенного государства.
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