Турчинов назвал профессиональной и адекватной реакцией удар Запада по Сирии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что удар США, Великобритании и Франции по Сирии является «адекватной реакцией».

«Американские военные и их союзники, нанеся точечные удары по сирийским военным объектам, продемонстрировали свою профессиональную и адекватную реакцию на использование химического оружия режимом (президента Сирии Башара. — RT) Асада», — написал он в Twitter.

Американські військові та їх союзники,нанісши точкові удари по сирійських військових об’єктах, продемонстрували свою професійну та адекватну реакцію на використання хімічної зброї режимом Асада. — Олександр Турчинов (@Turchynov) 14 апреля 2018 г.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удар Запада по Сирии является актом агрессии против суверенного государства.