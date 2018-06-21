Турчинов назвал Крымский мост «серьёзной угрозой безопасности» Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что строительство Крымского моста Россией является «серьёзной угрозой безопасности» Украины.

Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, Россия получила возможность осуществлять контроль над судами, пересекающими Керченский пролив, а также блокировать украинские порты в Азовском море.

«Но главное — это серьёзная угроза безопасности Украины», — добавил он.

Турчинов подчеркнул, что благодаря Крымскому мосту Россия может оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск на полуостров.

В мае украинское Министерство иностранных дел выразило протест в связи с открытием Крымского моста.