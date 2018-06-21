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Турчинов назвал Крымский мост «серьёзной угрозой безопасности» Украины
21 июня 2018, 01:54 • 27 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что строительство Крымского моста Россией является «серьёзной угрозой безопасности» Украины.
© РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.
По его словам, Россия получила возможность осуществлять контроль над судами, пересекающими Керченский пролив, а также блокировать украинские порты в Азовском море.
«Но главное — это серьёзная угроза безопасности Украины», — добавил он.
Турчинов подчеркнул, что благодаря Крымскому мосту Россия может оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск на полуостров.
В мае украинское Министерство иностранных дел выразило протест в связи с открытием Крымского моста.
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