Турчинов назвал исторической ошибкой отказ Киева от ядерного оружия

Руководство Украины совершило историческую ошибку, когда отказалось от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от ядерных государств. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

«У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия», — заявил он в интервью изданию gordonua.com, добавив, что данные Киеву гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны.

Ранее Турчинов рассказал, почему Украина не может объявить войну России.

По его словам, страна не обладает оружием, позволяющим противостоять ядерной державе, после подписания в 1994 году Будапештского меморандума о ядерном разоружении.