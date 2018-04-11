Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп посоветовал России "быть готовой" сбивать ракеты, выпущенные по Сирии
На Украине началась пограничная операция «Граница-2018»
Кабмин отчитался об итогах работы за шесть лет
«Знал, кого подставлять»: в Костромской области наркополицейского судят за фабри...
Главная / Украина

Турчинов назвал исторической ошибкой отказ Киева от ядерного оружия

11 апреля 2018, 15:54  •  70 • Украина
Руководство Украины совершило историческую ошибку, когда отказалось от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от ядерных государств. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
 
РИА Новости
 

«У нас был третий ядерный потенциал. Мы отдали его в обмен на гарантии нашей безопасности и территориальной целостности, которые нам предоставили ведущие ядерные державы: США, Великобритания и Россия», — заявил он в интервью изданию gordonua.com, добавив, что данные Киеву гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны.

Ранее Турчинов рассказал, почему Украина не может объявить войну России.

По его словам, страна не обладает оружием, позволяющим противостоять ядерной державе, после подписания в 1994 году Будапештского меморандума о ядерном разоружении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

70
Источник
Похожие новости
11 апреля 2018, 15:54
Турчинов назвал исторической ошибкой отказ Киева от ядерного оружия
11 апреля 2018, 12:39
На Украине началась пограничная операция «Граница-2018»
11 апреля 2018, 14:09
Состояние здоровья Савченко ухудшилось

Загрузка...
10 апреля 2018, 18:39
Миллер: "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита через Украину
10 апреля 2018, 23:39
«Смешно и унизительно»: Киев намерен ввести санкции против российских бизнесменов по аналогии с США
10 апреля 2018, 21:54
Украина арестовала российское судно, находящееся в Одесской области
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 апреля 2018, 14:24
Виновата Россия, но это не точно: как Борис Джонсон и британские СМИ подставили Лондон под удар
05 апреля 2018, 07:24
Китайцы дадут "Варяги" российскому флоту
06 апреля 2018, 08:54
Ростислав Ищенко: «Будь украинские националисты умными – они бы молились на Россию»
05 апреля 2018, 23:24
«Должны полететь головы»: уйдут ли в отставку Тереза Мэй и Борис Джонсон из-за лжи в деле Скрипаля
07 апреля 2018, 19:40
Порошенко. Лучше бы пил и кypил
10 апреля 2018, 01:09
Как Госдума отказалась осудить предательство Ельцина и Горбачева
06 апреля 2018, 09:24
Новое правительство России: команда патриотов или команда измены?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.