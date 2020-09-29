Турчинов - "агент Кремля"? Украинцы ответили на острый вопрос о Донбассе

Согласно результатам опроса, проведённого на Украине Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, 60,3% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия. Кроме того, 21,3% респондентов считают, что войну первыми начали украинское правительство и олигархи, а 18,4% опрошенных не определились с ответом.

При этом отмечается, что ответы зависели от регионов. Например, западные регионы в своём большинстве обвиняют Россию, а восточные и частично южные - Украину.

Результаты опроса прокомментировали авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога", напомнив, что на самом деле войну в Донбассе развернул занимавший на тот момент пост и. о. президента Украины.

"Больше половины украинцев считают Турчинова агентом Кремля. Что?!" - иронично отметили они.