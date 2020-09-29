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Турчинов - "агент Кремля"? Украинцы ответили на острый вопрос о Донбассе

29 сентября 2020, 17:20  •  141 • Политика
Украинцы в рамках всегосударственного опроса ответили на острый вопрос о войне в Донбассе. Как отмечают авторы одного из Telegram-каналов, очевидно, что бывшего и. о. президента Украины и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова записали в настоящие "агенты Кремля".
Согласно результатам опроса, проведённого на Украине Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, 60,3% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия. Кроме того, 21,3% респондентов считают, что войну первыми начали украинское правительство и олигархи, а 18,4% опрошенных не определились с ответом.
При этом отмечается, что ответы зависели от регионов. Например, западные регионы в своём большинстве обвиняют Россию, а восточные и частично южные - Украину.
Результаты опроса прокомментировали авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога", напомнив, что на самом деле войну в Донбассе развернул занимавший на тот момент пост и. о. президента Украины.
"Больше половины украинцев считают Турчинова агентом Кремля. Что?!" - иронично отметили они.

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