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Турчак: заявление Железняка об отставке с поста в партии не связано с пенсионным маневром

01 августа 2018, 20:39  •  60 • Политика

ГУСЕВ /Калининградская область/, 1 августа. /ТАСС/. Заявление замсекретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Сергея Железняка об отставке с партийного поста вызвано личными обстоятельствами и не связано с отсутствием депутата 19 июля на пленарном заседании Госдумы, когда в первом чтении рассматривался законопроект об изменении пенсионного законодательства. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Сергей действительно написал заявление по личным обстоятельствам. У человека поменялись жизненные планы", - сказал он журналистам в среду. "На одном из ближайших заседаний президиума [генсовета партии] это заявление будет рассмотрено и с высокой долей вероятности удовлетворено", - добавил Турчак.

Он заверил, что подобное решение Железняка "никак не связано с изменением пенсионного законодательства". "Что касается голосования [за проект об изменении пенсионной системы в первом чтении], я сам с ним разговаривал, он реально показывал мне больничный. У него реально на эти четыре дня, включая день пленарного заседания [19 июля], был больничный лист", - заявил Турчак.

Ранее Железняк заявил, что своевременно предоставил документы руководству "Единой России" и аппарату фракции в Госдуме, объясняющие причины его отсутствия на пленарном заседании 19 июля, когда состоялось первое чтение законопроекта об изменении пенсионного законодательства. При этом в аппарате фракции ТАСС заявили, что "никакого оповещения не было".

26 июля Железняк подал заявление об отставке с поста заместителя секретаря генсовета единороссов. Многие СМИ связали это с тем, что депутат отсутствовал на заседании Госдумы при обсуждении пенсионных изменений.

Помощник Железняка в свою очередь напомнил ТАСС, что депутат еще в 2016 году высказывался против повышения пенсионного возраста и с того времени свою позицию не поменял.

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