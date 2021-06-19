Турчак представил общефедеральную часть списка «Единой России»

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка партии на выборы депутатов Госдумы в сентябре в следующем порядке: министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

При этом столичный мэр Сергей Собянин возглавит список «Единой России» по Москве, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — региональную группу по Московской области.

Главой группы списка ЕР по Санкт-Петербургу станет директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Трутнев возглавит первую региональную группу единороссов, в которые входят регионы Дальнего Востока: Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Президент лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе возглавит группу избирательного списка «Единой России» по Ивановской и Владимирским областям.

Во главе группы избирательного списка партии по Саратовский области встанет председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев возглавят объединенную группу, куда входят оба региона.

В то же время лидером региональной группы по Татарстану станет глава республики Рустам Минниханов.

Депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров возглавил список партии от Тувы, который ранее возглавляла депутат Лариса Шойгу.

Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в субботу предложил кандидатуры, которые, по его мнению, следует включить в пятерку лидеров избирательного списка. Российский лидер также указал на то, что в списке должны быть как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые. По его словам, главное — чтобы они представляли наиболее важные направления развития страны.

Участники XX съезда партии 19 июня утвердили проект предвыборной программы на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. В окончательной редакции документ примут во второй половине августа на втором этапе съезда.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.