Турчак предложил упростить обращение ряда лекарств, не имеющих аналогов в России

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подготовил законодательные поправки, которые помогут сделать незарегистрированные в России лекарства, содержащие наркотические или психотропные вещества, доступнее для конкретных пациентов. Он уверен - это поможет сохранить жизнь, вылечиться или облегчить боль, когда такие препараты оказываются недоступны, как, например, «Фризиум».

При этом применение препаратов в немедицинских целях будет невозможно. «Предлагаю установить квоту и определить конкретное учреждение, которое будет осуществлять ввоз. В свою очередь, Минздрав утвердит перечень таких препаратов. Также предлагаю упростить порядок назначения этих препаратов в тех случаях, когда другие препараты неэффективны, дав такие полномочия врачебным комиссиям», - пояснил секретарь ЕР.

Помимо этого, он предлагает разрешить ввоз более эффективных как по фармакологическим свойствам, так и по форме выпуска незарегистрированных препаратов. «Если препарат доступен, например, только в инъекционной форме, это тоже может стать серьезной проблемой. Это подтвердит любая мать, которой приходилось делать инъекцию ребенку при судороге. Ведь есть аналоги, которые можно применить в удобной форме - сиропы, растворы, свечи, не вызывающие у детей отторжения», - отметил он.

Предложенные меры будут постоянными. «Мы будем обеспечивать граждан необходимыми незарегистрированными лекарствами по такой модели до тех пор, пока они не будут зарегистрированы в нашей стране или пока не будет налажено их отечественное производство», - заключил Турчак.