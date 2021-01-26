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Турчак обсудил с главой правительства РФ меры поддержки россиян в пандемию
26 января 2021, 15:10 • 57 • Политика
Партия и правительство считают приоритетом своей работы решение социальных вопросов
"Единая Россия" открывает 26 января второй Социальный форум партии. Первый состоялся в декабре 2020 г., и по его итогам президентом страны были даны поручения по поддержке граждан в период эпидемии коронавируса. О том, как эти меры реализуются и какие вопросы сейчас на повестке дня, в преддверии форума обсудили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Мишустин напомнил, что по поручению президента Владимира Путина после декабрьского форума "ЕР" правительство, в частности, продлило на 1 квартал 2021 г. беззаявительный порядок предоставления субсидии на оплату коммунальных услуг.
"Эта субсидия предоставлялась в основном людям старшего поколения. … И здесь партия очень серьезно поработала – помогла нам сформулировать правильно все необходимые подходы и меры",
– отметил премьер. Еще одним важным решением, принятым правительством при содействии партии, он назвал дистанционную продажу лекарств. Она стала возможна с весны прошлого года. Но сейчас идет общественное обсуждение предложений Минздрава, задача которых – исключить риск торговли контрафактом. В правительстве рассчитывают на активное участие партии в дискуссии.
Турчак заверил, что сотрудничество "ЕР" с Минздравом идет плотное. В частности, представленные на широкое общественное обсуждение поправки были подготовлены совместно.
Помимо этого, "Единая Россия" вместе с социальным блоком правительства работает сейчас над вопросом страхования от COVID-19 учителей и немедицинских работников, которые трудятся в ковид-госпиталях и непосредственно контактируют с больными.
В целом, эпидемия коронавируса значительно повлияла на партию "Единая Россия", изменила ее приоритетную повестку.
"Мы открыли сеть волонтерских центров в каждом регионе. Оказываем помощь людям, особенно тем, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией в этот период. Помогаем с транспортом участковым врачам, закупаем средства индивидуальной защиты",
– рассказал Турчак. Он отметил, что многие депутаты-единоросы посещают "красные зоны", работают в колл-центрах. Это помогает лучше понять, какие проблемы требуют решения. Так партия формулирует предложения, которые выносит в правительство.
"Рассчитываем, что по итогам второго социального форума дополнительные инициативы, которые будут озвучены, мы также совместно оперативно отработаем",
– высказался Турчак.
Второй Социальный онлайн-форум "Единой России" проходит 26 января. В нем участвуют председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Андрей Турчак, федеральные министры и представители волонтерских центров "Единой России" из разных регионов РФ.
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