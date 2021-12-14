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Турчак назвал причину отзыва закона о QR-кодах на транспорте

14 декабря 2021, 21:20  •  84 • Политика
Андрей Турчак назвал причину отзыва из Госдумы законопроекта о QR-кодах. Разработка закона продолжится экспертами.
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте в России был снят с рассмотрения в Госдуме, поскольку не был готов даже к первому чтению.
Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе совещания президента России с членами правительства.
"Действительно, в нынешнем своём виде законопроект не готов даже к первому чтению", - отметил Турчак.
По его словам, "работа будет продолжена на экспертном уровне, но окончательное решение будет зависеть от развития эпидситуации".
Турчак отметил, что партия получила сотни тысяч обращений от избирателей. "Люди задавали справедливые вопросы. Например, как быть в случае экстренных жизненных ситуаций? Всё случается: кто-то заболел, не дай бог, умер, случилось чрезвычайное происшествие, надо срочно отправиться на другой конец страны - как в этой ситуации быть?" - рассказал Турчак президенту и членам правительства.
Правительство России внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. 13 декабря Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, передаёт ТАСС.

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