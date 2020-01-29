Тупиковый путь. В Счётной палате не оценили программы Банка России • 32 • Аналитика

Главное не результат

Счётная палата РФ весьма эффектно раскритиковала деятельность Банка России по развитию финансовых рынков. С доступными кредитами в России полный коллапс, банки, даже крупные, нельзя считать реально устойчивыми, выход на финансовые рынки большинству предпринимателей практически заказан.



Таковы итоги исследования уже реализованной программы ЦБ РФ по развитию финансовых рынков, если их формулировать прямо и достаточно жёстко. Первую такую программу ЦБ РФ, как известно, завершил в 2018 году, а сейчас воплощает в жизнь вторую, рассчитанную на срок до 2021 года. Однако в том, сделают ли в ЦБ из критики «счётчиков» соответствующие выводы, есть очень большие сомнения.









Аудиторы наконец-то озвучили многое из того, о чём не раз говорили независимые эксперты и писали СМИ, в том числе «Военное обозрение» («Наш ЦБ — самый центральный банк в мире. Кому он служит?» По фактору «Развитие финансового рынка», на который и ориентированы программы ЦБ РФ, Россия осталась на 95-м месте.



Эти данные Всемирного экономического форума за 2018-2019 гг. лишь подтверждают выводы российских аудиторов: существенное отставание от развитых стран по-прежнему имеет место быть. Правда, по индексу глобальной конкурентоспособности Россия сумела подняться с 45-го места до 43-го среди 141 государства.



Аудиторы Счетной палаты отмечают, что многие цели, поставленные ЦБ для развития финансового сектора, так не достигнуты. Будут ли они достигнуты к концу 2021 года, в отчёте не сказано. Зато написано о том, что в программах зачем-то говорится о том, о чём вообще-то банкиров никто и не спрашивал.



Трудно сказать, является ли целью главного кредитного учреждения страны обеспечение экономического роста и улучшение качества жизни граждан. В программе ЦБ это написано, кажется, исходя из старого бюрократического принципа: «сделайте мне красиво», а по сути – чтобы поменьше внимания привлекало решение более конкретных, прикладных, как сказано у аудиторов, задач.



В отчёте СП РФ также справедливо отмечено, что у российского финансового рынка есть «значительные резервы» для ускорения роста экономики. И это несмотря на то, что из анализа специалистов Счетной палаты следует, что из семи показателей развития финансового сектора на 2016–2018 гг. цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.



Все остальные, среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП, соотношение страховых активов с оценкой потенциальных рисков, и другие, судя по отчёту, стали только хуже. Из отчёта аудиторов СП РФ невольно напрашивается вывод, что финансовый рынок вместо развития получает стимул только к свёртыванию своей деятельности.



И это уже надо расценивать как прямой долгосрочный результат усилий Центрального банка. Хотя там сразу поспешили ответить ведомству господина Кудрина, что сокращение числа банков – это мировой тренд. Но кому от этого легче…



Однако госпожа Набиуллина посчитала необходимым лично отметить, что с рынка продолжают уходить недобросовестные и неустойчивые участники, которые практически не влияют на сектор. Заодно глава ЦБ решила также обратить внимание на то, что сейчас вполне эффективно налажено взаимодействие Банка России с правительством.



Старые счёты

Итак, теперь взаимоотношения с кабинетом министров налажены – трудно тут не согласиться с Эльвирой Сахипзадовной. Ей ли не знать, насколько сложными были контакты экономического блока правительства с главным кредитным учреждением до её прихода в ЦБ РФ.



Потому-то и надо напомнить, что ранее карьеры нынешних руководителей Счётной палаты и Центробанка пересекались в несколько иных сферах. Многократный кандидат в премьеры Алексей Кудрин очень долгое время, с 2000 года, возглавлял Министерство финансов, а с 2007 и по 2011 год даже уверенно совмещал этот пост с должностью вице-премьера.





Примерно в то же время, с 2007 по 2012 год, Эльвира Набиуллина рулила Минэкономики, которое при ней преобразовали в Министерство экономического развития и торговли, что само по себе весьма показательно. Ведомство вышло совсем на иной уровень полномочий и возможностей.









Минфин, в отличие от Центробанка, кредитора и регулятора, — это большая федеральная касса, которой положено распределять бюджетные средства по министерствам и ведомствам. А Минэкономразвития — как раз один из получателей бюджетных миллиардов, причём один из крупнейших.



Так вот, при Набиуллиной и Кудрине эти два гиганта пикировались с завидной регулярностью, причём в основном не из-за объёмов, а из-за сроков поступления средств. Столкновение с новых позиций было практически неизбежно, хотя о полномасштабной проверке Банка России по-прежнему нет речи.



Если уж такому политическому тяжеловесу, как Сергей Степашин, когда он возглавлял Счётную палату, превратив её в главное контролирующее учреждение страны, вход в ЦБ РФ был заказан, что уж говорить о его преемниках! При всём авторитете Татьяны Голиковой и Алексея Кудрина им не хватает прежде всего харизмы.



Заглянуть в грядущее? Не впервой

В итоге аудиторам Счётной палаты пришлось пока ограничиться проверкой реализации программы развития финансовых рынков. Многие годы аудиторам СП РФ просто указывали на дверь, когда они пытались разобраться хотя бы в прошлых заслугах Центробанка.



При этом отказ неизменно аргументировали тем, что для таких структур, как Банк России, принята международная практика независимого аудита. И даже аудиторов называли, всю мировую четвёрку сразу: Price Waterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG.





Почему такая практика принята и почему её надо было даже закреплять в федеральном законе «О Центральном банке», понять не просто. Говорят, что этого порой не понимают даже специалисты. И в чём эта практика противоречит обычным проверкам российского аудитора, тоже непонятно. И есть, наверное, в прошлом ЦБ что-то такое, чего российским аудиторам не понять.



Не потому ли в Счётной палате решили зайти с другого конца – заглянуть в будущее? Дело в том, что одна из программ Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка уже завершена, и ожидаемых результатов, как уже сказано выше, не дала, а вторая, рассчитанная на 2019-2021 годы, как можно понять, ещё реализуется.



Именно её содержимого и касаются главные стратегические замечания аудиторов. Мы по-прежнему не имеем никакого представления о финансовом положении наших государственных и полугосударственных банков. В программе ЦБ об этом вообще, похоже, ни слова. Превращение банковской системы в двадцатку, в лучшем случае тридцатку избранных, уже практически стало явью.



Как она вообще работает, можно судить лишь по целому ряду в основном косвенных признаков, которые позитивными никак не назовёшь. И первым из них, как и в годы высокой инфляции, остаётся завышенный кредитный процент. С официальной инфляцией существенно ниже 4 процентов кредитные средства из-за завышенных банковских ставок, начиная с ключевой от ЦБ РФ, остаются просто недоступными для широкого круга получателей. Кому контрабандисты Украины намеревались продать комплектующие к советской военной технике: предположения



Стоит ли удивляться тому, что малый и средний бизнес в России продолжает сворачиваться, точно так же, как и бизнес финансовых услуг? А широко рекламируемое снижение ипотечного процента на самом деле ещё очень далеко до действительно пристойного уровня. Не говоря уже о советской половине процента годовых для покупателей кооперативных квартир!



Практически закончив масштабную зачистку банковского сектора, ЦБ РФ так и не определился с тем, что такое «санация» и что собой представляет антикризисное или антисанкционное управление проблемными банками. Нам до сих пор так и не сказали, что же такое на самом деле «токсичные активы», которыми долгое время буквально пугали финансистов.



В последнее время о «токсичных» активах словно забыли, мало говорят даже о «рисковых», владея которыми, никто не застрахован ни от санкций, ни от лишения лицензии ЦБ РФ. В Счётной палате едва ли не первым делом отметили значительное сокращение числа финансовых институтов. Среди них большинство – это банки, хотя и страховой сектор тоже стал катастрофически отставать от реальных потребностей рынка. Счётная палата РФ весьма эффектно раскритиковала деятельность Банка России по развитию финансовых рынков. С доступными кредитами в России полный коллапс, банки, даже крупные, нельзя считать реально устойчивыми, выход на финансовые рынки большинству предпринимателей практически заказан.Таковы итоги исследования уже реализованной программы ЦБ РФ по развитию финансовых рынков, если их формулировать прямо и достаточно жёстко. Первую такую программу ЦБ РФ, как известно, завершил в 2018 году, а сейчас воплощает в жизнь вторую, рассчитанную на срок до 2021 года. Однако в том, сделают ли в ЦБ из критики «счётчиков» соответствующие выводы, есть очень большие сомнения.Аудиторы наконец-то озвучили многое из того, о чём не раз говорили независимые эксперты и писали СМИ, в том числе «Военное обозрение» («Наш ЦБ — самый центральный банк в мире. Кому он служит?» По фактору «Развитие финансового рынка», на который и ориентированы программы ЦБ РФ, Россия осталась на 95-м месте.Эти данные Всемирного экономического форума за 2018-2019 гг. лишь подтверждают выводы российских аудиторов: существенное отставание от развитых стран по-прежнему имеет место быть. Правда, по индексу глобальной конкурентоспособности Россия сумела подняться с 45-го места до 43-го среди 141 государства.Аудиторы Счетной палаты отмечают, что многие цели, поставленные ЦБ для развития финансового сектора, так не достигнуты. Будут ли они достигнуты к концу 2021 года, в отчёте не сказано. Зато написано о том, что в программах зачем-то говорится о том, о чём вообще-то банкиров никто и не спрашивал.Трудно сказать, является ли целью главного кредитного учреждения страны обеспечение экономического роста и улучшение качества жизни граждан. В программе ЦБ это написано, кажется, исходя из старого бюрократического принципа: «сделайте мне красиво», а по сути – чтобы поменьше внимания привлекало решение более конкретных, прикладных, как сказано у аудиторов, задач.В отчёте СП РФ также справедливо отмечено, что у российского финансового рынка есть «значительные резервы» для ускорения роста экономики. И это несмотря на то, что из анализа специалистов Счетной палаты следует, что из семи показателей развития финансового сектора на 2016–2018 гг. цель достигнута только по одному – отношение активов страховщиков к ВВП.Все остальные, среди которых отношение активов банковского сектора к ВВП, кредитов экономике к ВВП, пенсионных накоплений к ВВП, соотношение страховых активов с оценкой потенциальных рисков, и другие, судя по отчёту, стали только хуже. Из отчёта аудиторов СП РФ невольно напрашивается вывод, что финансовый рынок вместо развития получает стимул только к свёртыванию своей деятельности.И это уже надо расценивать как прямой долгосрочный результат усилий Центрального банка. Хотя там сразу поспешили ответить ведомству господина Кудрина, что сокращение числа банков – это мировой тренд. Но кому от этого легче…Однако госпожа Набиуллина посчитала необходимым лично отметить, что с рынка продолжают уходить недобросовестные и неустойчивые участники, которые практически не влияют на сектор. Заодно глава ЦБ решила также обратить внимание на то, что сейчас вполне эффективно налажено взаимодействие Банка России с правительством.Итак, теперь взаимоотношения с кабинетом министров налажены – трудно тут не согласиться с Эльвирой Сахипзадовной. Ей ли не знать, насколько сложными были контакты экономического блока правительства с главным кредитным учреждением до её прихода в ЦБ РФ.Потому-то и надо напомнить, что ранее карьеры нынешних руководителей Счётной палаты и Центробанка пересекались в несколько иных сферах. Многократный кандидат в премьеры Алексей Кудрин очень долгое время, с 2000 года, возглавлял Министерство финансов, а с 2007 и по 2011 год даже уверенно совмещал этот пост с должностью вице-премьера.Примерно в то же время, с 2007 по 2012 год, Эльвира Набиуллина рулила Минэкономики, которое при ней преобразовали в Министерство экономического развития и торговли, что само по себе весьма показательно. Ведомство вышло совсем на иной уровень полномочий и возможностей.Минфин, в отличие от Центробанка, кредитора и регулятора, — это большая федеральная касса, которой положено распределять бюджетные средства по министерствам и ведомствам. А Минэкономразвития — как раз один из получателей бюджетных миллиардов, причём один из крупнейших.Так вот, при Набиуллиной и Кудрине эти два гиганта пикировались с завидной регулярностью, причём в основном не из-за объёмов, а из-за сроков поступления средств. Столкновение с новых позиций было практически неизбежно, хотя о полномасштабной проверке Банка России по-прежнему нет речи.Если уж такому политическому тяжеловесу, как Сергей Степашин, когда он возглавлял Счётную палату, превратив её в главное контролирующее учреждение страны, вход в ЦБ РФ был заказан, что уж говорить о его преемниках! При всём авторитете Татьяны Голиковой и Алексея Кудрина им не хватает прежде всего харизмы.В итоге аудиторам Счётной палаты пришлось пока ограничиться проверкой реализации программы развития финансовых рынков. Многие годы аудиторам СП РФ просто указывали на дверь, когда они пытались разобраться хотя бы в прошлых заслугах Центробанка.При этом отказ неизменно аргументировали тем, что для таких структур, как Банк России, принята международная практика независимого аудита. И даже аудиторов называли, всю мировую четвёрку сразу: Price Waterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG.Почему такая практика принята и почему её надо было даже закреплять в федеральном законе «О Центральном банке», понять не просто. Говорят, что этого порой не понимают даже специалисты. И в чём эта практика противоречит обычным проверкам российского аудитора, тоже непонятно. И есть, наверное, в прошлом ЦБ что-то такое, чего российским аудиторам не понять.Не потому ли в Счётной палате решили зайти с другого конца – заглянуть в будущее? Дело в том, что одна из программ Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка уже завершена, и ожидаемых результатов, как уже сказано выше, не дала, а вторая, рассчитанная на 2019-2021 годы, как можно понять, ещё реализуется.Именно её содержимого и касаются главные стратегические замечания аудиторов. Мы по-прежнему не имеем никакого представления о финансовом положении наших государственных и полугосударственных банков. В программе ЦБ об этом вообще, похоже, ни слова. Превращение банковской системы в двадцатку, в лучшем случае тридцатку избранных, уже практически стало явью.Как она вообще работает, можно судить лишь по целому ряду в основном косвенных признаков, которые позитивными никак не назовёшь. И первым из них, как и в годы высокой инфляции, остаётся завышенный кредитный процент. С официальной инфляцией существенно ниже 4 процентов кредитные средства из-за завышенных банковских ставок, начиная с ключевой от ЦБ РФ, остаются просто недоступными для широкого круга получателей.Стоит ли удивляться тому, что малый и средний бизнес в России продолжает сворачиваться, точно так же, как и бизнес финансовых услуг? А широко рекламируемое снижение ипотечного процента на самом деле ещё очень далеко до действительно пристойного уровня. Не говоря уже о советской половине процента годовых для покупателей кооперативных квартир!Практически закончив масштабную зачистку банковского сектора, ЦБ РФ так и не определился с тем, что такое «санация» и что собой представляет антикризисное или антисанкционное управление проблемными банками. Нам до сих пор так и не сказали, что же такое на самом деле «токсичные активы», которыми долгое время буквально пугали финансистов.В последнее время о «токсичных» активах словно забыли, мало говорят даже о «рисковых», владея которыми, никто не застрахован ни от санкций, ни от лишения лицензии ЦБ РФ. В Счётной палате едва ли не первым делом отметили значительное сокращение числа финансовых институтов. Среди них большинство – это банки, хотя и страховой сектор тоже стал катастрофически отставать от реальных потребностей рынка. Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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