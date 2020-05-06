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«Тупиковое поведение»: почему на Украине вновь подняли тему возвращения Крыма

06 мая 2020, 18:05  •  70 • В мире
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разрабатывает концепцию возвращения Крыма. Он назвал это «прагматичным расчётом», а не «дипломатической фантазией», добавив, что необходимо решить ряд тактических задач. В свою очередь, в российском Совфеде напомнили, что статус полуострова не может быть пересмотрен ни при каких обстоятельствах. В Госдуме назвали высказывания Кулебы насквозь фальшивыми и направленными против жителей Крыма.
 
© Vasily MAXIMOV / AFP
 

Политики и чиновники на Украине прекрасно понимают бесперспективность любых усилий по так называемому, «возвращению» Крыма, подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Так он отреагировал на заявление главы МИД Украины о разработке Киевом планов по возвращению полуострова.

«Народ Крыма именно потому сделал свой выбор в пользу России, что Киев, по сути, издевался над полуостровом и всячески ущемлял крымчан в правах. Крым не получал достаточного социального и экономического развития», — напомнил Морозов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 мая заявил, что Киев разрабатывает собственную концепцию и видение Крыма, и в связи с этим должен решить ряд вопросов.

«Тактические задачи. Первая — как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе — как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье — какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других. А стратегическая задача — это как Крым будет возвращён в Украину», — рассказал Кулеба в эфире радио «НВ», назвав это «прагматичным расчётом», а не «дипломатической фантазией».

Как подчеркнул Морозов, «подобными заявлениями, которые, к сожалению, снова направлены против жителей полуострова, Киев только подтверждает свой неконструктивный подход». Давление на Москву, совершенно бесперспективно, потому что Россия — большая, самодостаточная страна, добавил он.

«Эта тактика не вызывает симпатий ни в Крыму, ни в международном сообществе», — констатировал депутат.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв полагает, что заявление главы МИД Украины можно оценивать либо как подтверждение тотального непонимания украинскими властями того, что произошло с Крымом, либо как притворство в этом вопросе за неимением лучшей позиции.

«Все три задачи, которые перечислены господином Кулебой являются административно-силовыми. К счастью, не военно-силовыми, но административно-силовыми. Всё это меры принуждения к тому, чтобы статус Крыма изменился», — отметил Косачёв.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал высказывания Кулебы насквозь фальшивыми, а также указал на их несвоевременность.

«Сегодня мир занят тем, как выжить и сохранить экономику и ресурсы, а Киеву, видишь ли, Крым подавай. Думаю, что это заявление — некий посыл, мол, не забывайте о нас, мы всё ещё возвращением полуострова бредим», — подчеркнул Бальбек.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

«Статус Крыма изменился не потому, что так захотела Россия, — напомнил Константин Косачёв. — А потому, что так захотели жители полуострова, которые отвергли украинскую политику по отношению к региону».

Косачёв подчеркнул, что статус полуострова пересмотрен быть не может ни при каких обстоятельствах.

Об этом ранее заявляло и российское руководство. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос с Крымом закрыт и он останется в составе РФ. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь подчёркивал в интервью итальянской газете «Либеро», что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей полуострова, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания.

Тем не менее в последнее время украинские политики стали активно муссировать тему Крыма. Так в апреле во время онлайн-дискуссии в аналитическом центре «Атлантический совет», Дмитрий Кулеба уверял, что якобы «у президента Путина нет другого выбора, как уйти из Украины — из восточной Украины и Крыма также».

Кроме того, в начале мая украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заочно предложил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру заключить пари, что ещё при его жизни Крым якобы «непременно вернётся» на Украину. Так он отреагировал на заявление Шрёдера в интервью Tagesspiegel о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине».

По мнению Константина Косачёва то, что Украина в последнее время стала вновь поднимать тему Крыма связано с тем, что осознание необратимости ситуации с полуостровом становится всё более и более распространённым.

«Эта тема уходит из международной повестки дня. И, конечно, украинцы будут последними, кто с этим согласится. Они будут стараться удержать эту тему на плаву всеми правдами и неправдами. Их поведение достаточно предсказуемо, но от этого оно не перестаёт быть тупиковым», — резюмировал сенатор.

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