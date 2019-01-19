Тупик или развитие? В каком состоянии находятся отношения России и ФРГ

Глава МИД России Сергей Лавров 18 января провёл в Москве встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. На повестке дня были самые важные вопросы – от «Северного потока-2» до проблемы разоружения и Украины. Встреча оказалась крайне противоречивой. В чём Москва и Берлин сегодня большие друзья, а в чём – оппоненты?

Автор:

Кучер Егор

Германия всегда была и остаётся сегодня одним из ключевых партнёров России в Европе. Однако с 2014 года, то есть после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, отношения Москвы и Берлина стали ухудшаться.

Самая крупная европейская страна входит в НАТО, а также выступила единым фронтом с США и другими странами Европы в вопросе санкций против России. В то же время именно немецкий бизнес первым из предпринимательского сообщества других стран выступил за отмену антироссийских санкций, указав на их обоюдный вред.

Ключевым вопросом нынешней повестки дня стал проект газопровода «Северный поток-2», который получил резкое осуждение в США, но был решительно поддержан правительством Германии. Вашингтон осудил немцев за эту позицию, но услышал в ответ, что они сами могут определять свою политику и не будут действовать по указке из-за океана. В то же время есть ряд вопросов, по которым у России и Германии сохраняются серьёзные разногласия.

В пятницу, 18 января, в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова и Хайко Мааса. Многие ждали от этого рандеву сверки часов по ключевым геополитическим вопросам, а также принятия ряда решений. Так ли всё получилось в итоге?

«Северный поток-2»

На пресс-конференции после переговоров Лавров заявил, что Москва ценит поддержку Германией проекта газопровода «Северный поток-2». Из соглашения о строительстве этой очень большой и выгодной трубы немцы сделали правильный вывод, назвав проект экономическим, а не политическим, как пытаются представить дело в Вашингтоне.

Фото: www.globallookpress.com