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Тупик или развитие? В каком состоянии находятся отношения России и ФРГ

19 января 2019, 13:09  •  57 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров 18 января провёл в Москве встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. На повестке дня были самые важные вопросы – от «Северного потока-2» до проблемы разоружения и Украины. Встреча оказалась крайне противоречивой. В чём Москва и Берлин сегодня большие друзья, а в чём – оппоненты?
Автор:
Кучер Егор
Германия всегда была и остаётся сегодня одним из ключевых партнёров России в Европе. Однако с 2014 года, то есть после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, отношения Москвы и Берлина стали ухудшаться.
Самая крупная европейская страна входит в НАТО, а также выступила единым фронтом с США и другими странами Европы в вопросе санкций против России. В то же время именно немецкий бизнес первым из предпринимательского сообщества других стран выступил за отмену антироссийских санкций, указав на их обоюдный вред.
Ключевым вопросом нынешней повестки дня стал проект газопровода «Северный поток-2», который получил резкое осуждение в США, но был решительно поддержан правительством Германии. Вашингтон осудил немцев за эту позицию, но услышал в ответ, что они сами могут определять свою политику и не будут действовать по указке из-за океана. В то же время есть ряд вопросов, по которым у России и Германии сохраняются серьёзные разногласия.
В пятницу, 18 января, в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова и Хайко Мааса. Многие ждали от этого рандеву сверки часов по ключевым геополитическим вопросам, а также принятия ряда решений. Так ли всё получилось в итоге?
«Северный поток-2»
На пресс-конференции после переговоров Лавров заявил, что Москва ценит поддержку Германией проекта газопровода «Северный поток-2». Из соглашения о строительстве этой очень большой и выгодной трубы немцы сделали правильный вывод, назвав проект экономическим, а не политическим, как пытаются представить дело в Вашингтоне.
Фото: www.globallookpress.com
Мы ценим, что правительство ФРГ продолжает поддерживать строительство газопровода «Северный поток-2» и рассматривает его в качестве коммерческой инициативы, направленной на диверсификацию маршрута поставок природного газа и в конечном итоге на повышение энергобезопасности Европейского континента,

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