Туманные перспективы: сможет ли Великобритания в намеченные сроки покинуть ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности предоставить Великобритании отсрочку для выхода из ЕС, однако в таком случае британцы должны будут принять участие в грядущих выборах в Европарламент. Эксперты полагают, что вероятность такого развития событий существует, поскольку план по брекситу ещё не одобрен, а до намеченной даты запуска процедуры выхода из Евросоюза осталось чуть более месяца. В сложившейся ситуации британские парламентарии отказываются принять документ, ранее одобренный их собственным правительством и руководством ЕС. Евросоюз же, в свою очередь, не готов к компромиссам с британцами. В попытках уйти из ЕС по-английски разбирался RT.

В среду, 20 февраля, в Брюсселе и Берлине пройдёт очередной раунд переговоров по поводу заключения соглашения по брекситу. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а глава британского МИД Джереми Хант — со своим германским коллегой Хайко Маасом и рядом других политиков ФРГ.

Накануне встречи с главой британского правительства Юнкер заявил, что выход Соединённого Королевства из Евросоюза может быть отложен на неопределённый срок, если на этом настоит сам Лондон. Напомним, согласно достигнутым ранее договорённостям, выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

«Если Великобритания рассчитывает получить отсрочку, никто не будет стоять на её пути», — подчеркнул Юнкер.

Правда, добавил он, при таком сценарии британцам придётся принять участие в грядущих выборах в Европарламент, которые запланированы на май текущего года.

«Все стороны до конца не понимают, как лучше поступить, — прокомментировала ситуацию вокруг брексита доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. — Все заинтересованы в том, чтобы принять более или менее согласованное решение и, конечно, провести всё вовремя. Но Брюссель не готов идти на компромисс. Именно из-за позиции Брюсселя встал вопрос об отсрочке».

Безвыходное положение

Несмотря на то что до запланированного выхода Великобритании из Евросоюза остаётся чуть больше месяца, как именно будет проходить этот процесс, пока никому не известно.

С конца 2018 года британский парламент отказывается утверждать план брексита, одобренный кабинетом министров Терезы Мэй и еврочиновниками. Предлагаемый документ встретил волну критики и со стороны евроскептиков внутри правящей Консервативной партии, и со стороны оппозиционеров-лейбористов.

Очередное голосование прошло в британском парламенте 14 февраля, однако предложенный Мэй план по брекситу был отвергнут большинством депутатов.

Особую тревогу парламентариев вызывает так называемый ирландский бэкстоп — возможность для Северной Ирландии остаться в рамках Таможенного союза ЕС и Единого европейского рынка в случае, если Лондон и Брюссель так и не договорятся о функционировании границы между Северной Ирландией и членом ЕС — Республикой Ирландия. В таком случае таможенная граница пройдёт внутри самой Великобритании, что для многих в стране неприемлемо.

С другой стороны, установление жёсткой границы между британской и собственно ирландской частями острова прямо нарушает основные принципы урегулирования длившегося десятилетиями конфликта между протестантами-лоялистами и сепаратистами-католиками и грозит усилением сепаратистских настроений в Ольстере.

Британский парламент

AFP

© Mark Duffy / UK Parliament

Как сообщают британские СМИ, ключевым вопросом в ходе переговоров 20 февраля станет именно обсуждение «ирландского бэкстопа». Однако, как отмечал ранее сам Юнкер, он не ожидает, что его переговоры с Мэй завершатся прорывом.

«Всё упёрлось в ирландскую границу, — отметил в разговоре с RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. — Все вопросы согласовали, кроме вопроса о границе».

«Как сделать, чтобы граница была одновременно и прозрачна, и закрыта, я не знаю. Всё, что я читаю, слышу и вижу, говорит о том, что это невозможно. Если только дать особый статус этой зоне, но это тоже может кого-то не устроить», — добавил эксперт.

По его словам, из-за отсутствия приемлемого для всех сторон плана не исключено, что брексит могут и перенести.

«Они могут, согласно 50-й статье Договора о ЕС, регулирующей процедуру выхода стран из Евросоюза, отложить этот вопрос на какое-то время. Есть мнение, что могут отложить до лета», — подчёркивает политолог.

Хлопнуть дверью

Ранее министр по выходу из ЕС Стивен Баркли сообщил британским парламентариям, что в Евросоюзе признали нежизнеспособным последний согласованный план по границе с Ирландией.

Так называемый компромисс Малтхауса, названный по фамилии одного из депутатов парламента и замминистра по делам регионов и местного самоуправления, предполагал несколько вариантов отказа от бэкстопа: либо его замену на соглашение о свободной торговле вкупе с продлением переходного периода для окончания выхода из ЕС на год (до декабря 2021 года), либо, если Брюссель не одобрит этот план, выход из Евросоюза без заключения какой-либо сделки, но тоже после 2021 года.

При этом Лондон предложил ЕС выплачивать по £10 млрд ежегодно в обмен на продление транзитного периода. Однако, по словам Владимира Швейцера, Евросоюз не пойдёт на уступки, которые могли бы облегчить выход Великобритании.

«Все в ЕС в один голос говорят, что не будут отступать от того, что они уже согласовали. Они очень долго этим занимались», — пояснил эксперт.

Такого же мнения придерживается и Наталья Ерёмина, отмечая, что для Брюсселя важно показать всем членам союза, к каким проблемам для них могут привести попытки выхода из ЕС.

Новое голосование в британском парламенте по вопросу брексита должно состояться в начале-середине марта 2019 года, пишет The Guardian. Затем, ближе к концу месяца, пройдёт очередной саммит лидеров ЕС. Таким образом, если Лондон захочет отложить свой выход из союза, ему придётся заручиться поддержкой всех присутствующих на этом мероприятии. Затем это решение должен утвердить сам британский парламент. Он же утверждает и финальную версию соглашения о выходе из ЕС.

Последнее слово, впрочем, остаётся за парламентом европейским. Он также должен ратифицировать этот документ на одной из своих сессий. Физически это возможно будет сделать либо 25-28 февраля, либо 15-18 апреля, когда законодательный орган ЕС соберётся в Страсбурге.

Европейский парламент

Reuters

© Vincent Kessler

Поскольку апрельская сессия станет последней для нынешнего состава Европарламента, то, если завершить процедуру одобрения документа о брексите на ней не удастся, в следующий раз европейские парламентарии получат такую возможность лишь 2 июля — после майских выборов в Европарламент.

По мнению экспертов, в условиях отсутствия компромисса выход Великобритании из ЕС может затянуться, а страна теоретически может принять участие в выборах в Европарламент, а значит — получить возможность громко хлопнуть дверью, напоследок попытавшись повлиять на решения, принимаемые в рамках этого органа, включая выборы нового главы Еврокомиссии.

«Великобритания может быть допущена к выборам в Европарламент, но присутствие британцев станет серьёзной угрозой для ЕС, — полагает Наталья Ерёмина. — Они будут проводить идеи евроскептицизма и мстить Брюсселю за нечестную, по их мнению, политику в отношении своей страны».

При этом, по словам Владимира Швейцера, сам вопрос об участии британцев в майских европейских выборах пока остаётся открытым.

«В ближайшее время, начиная с марта, должна начаться избирательная кампания, должны быть обнародованы программы всех партий. Как быть в этом плане с Великобританией, я не знаю. У меня есть ощущение, что на данный момент этот вопрос в Лондоне никак не решается»», — отмечает эксперт.

Отложить нельзя остаться

Ранее лорд Мартин Калланан из британского ведомства по выходу из Евросоюза сообщил журналистам, что Великобритания не собирается принимать участия в майских выборах в Европарламент, так как Тереза Мэй намеревается вывести страну из ЕС до 29 марта.

Планы премьер-министра подтвердил и её ирландский коллега Лео Варадкар, который недавно провёл переговоры с Мэй. В свою очередь, бывший глава еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил Sky News, что отложенный выход Великобритании из ЕС — всё же наиболее вероятный сценарий развития событий.

В то же время, как отмечает Наталья Ерёмина, даже в случае запуска процедуры по выходу Великобритании из ЕС в срок, сам транзитный период может затянуться ещё надолго.

«Вопрос отсрочки до конца не ясен. Все привязываются к идее, что Великобритании лучше всё сделать и согласовать до 29 марта и запустить процедуру выхода из ЕС, — отмечает политолог. — Но сама процедура выхода Великобритании из союза будет удлиняться. Она может быть многоэтапной, и количество этапов будет возрастать по мере обсуждения новых вопросов».

Добавим, что на фоне визита Терезы Мэй в Брюссель три члена Консервативной партии заявили о выходе из её состава. По словам Хайди Аллен, Сары Уолластон и Анны Субри, они приняли такое решение из-за несогласия с политикой правительства по брекситу и перекоса в сторону евроскептицизма.

«Брексит изменил характер Консервативной партии, сведя на нет все усилия по её модернизации. Мы не изменились, это Консервативная партия изменилась, и она более на отражает те ценности, те идеи, которые мы разделяем с миллионами людей в Великобритании», — цитирует ТАСС текст письма, адресованного Мэй.

После выхода из состава тори Аллен, Уолластон и Субри намерены присоединиться к ранее сформированной депутатской группе.