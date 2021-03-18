Туманные амбиции: как Великобритания собирается «нести добро в мир»

Великобритания готова использовать своё влияние в экономической, военной и дипломатической сферах, чтобы «нести добро в мир», заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. По его словам, Лондон «несёт моральную ответственность» за процветание мира и сохранение стабильности. О глобальной роли Великобритании говорится и в опубликованном 16 марта обзоре оборонной и внешней политики королевства. Британские власти намерены отправить авианосец Queen Elizabeth в Индо-Тихоокеанский регион и Средиземноморье, а также готовятся нарастить ядерные арсеналы. По мнению экспертов, Лондон давно вынашивает амбициозные планы глобального доминирования, однако не имеет для этого оборонных и экономических ресурсов.

Великобритания намерена использовать своё военное, экономическое, дипломатическое и культурное «влияние», чтобы «нести добро в мир», заявил глава британского МИД Доминик Рааб 17 марта на площадке форума по безопасности в Аспене (США), который проходил в онлайн-формате.

Он подчеркнул, что Великобритания «несёт моральную ответственность и безраздельно заинтересована в (процветании) нашей планеты, нашей глобальной экономики, нашей глобальной экосистемы, а также в условиях мира и стабильности, которые лежат в их основе».

Глава МИД Соединённого Королевства также отметил, что страна «может и должна помочь облегчить худшие страдания в мире».

Доминик Рааб

Reuters

© Simon Dawson

Политические козыри

Правительство Великобритании ранее, 16 марта, опубликовало текст Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

В документе рассказывается о достижениях и планах Лондона в оборонной и внешнеполитических сферах. Авторы обзора не скрывают амбициозных планов Великобритании на глобальной арене. Большое значение в рамках этой концепции отводится новому авианосцу ВМС Великобритании Queen Elizabeth. В обзоре говорится, что этот «один из двух самых крупных кораблей», построенных для британского флота, возглавит в 2021 году британскую и союзническую оперативную группу в рамках «самого амбициозного за последние двадцать лет глобального развёртывания сил и посетит Средиземноморье, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион».

Авианосец HMS Queen Elizabeth

AFP

© Glyn Kirk

Ранее атташе по вопросам обороны британского посольства на Украине, коммодор ВМС Тим Вудз называл предстоящее плавание Queen Elizabeth «грандиозным событием» и «демонстрацией Глобальной Британии».

Как отметила в комментарии RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, стремление Великобритании взять на себя роль глобального лидера согласуется с той стратегией, которая была принята британской стороной по итогам референдума о брексите.

«Глобальная повестка Лондона пропускается через призму вопросов безопасности, что даёт политические козыри, возможность заявить о себе как о важном партнёре для стран, а также позволяет участвовать в военно-политических коалициях и мероприятиях, наращивать военный потенциал. Кроме того, такая повестка помогает переориентировать финансовые потоки внутри страны», — пояснила эксперт.

При этом Лондон сохраняет приверженность Североатлантическому альянсу, об этом говорится в опубликованном оборонном обзоре.

«НАТО останется основой коллективной безопасности в домашнем для нас Евроатлантическом регионе, где самая серьёзная угроза нашей безопасности по-прежнему исходит от России», — подчёркивают авторы документа.

Соединённое Королевство намерено «подтвердить» свои «серьёзные намерения играть ведущую роль в НАТО».

Для этого Лондон планирует в течение следующих четырёх лет увеличить оборонный бюджет более чем на 24 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, Великобритания останется европейским членом НАТО с крупнейшими оборонными расходами, которые сейчас составляют 2,2% ВВП.

Новая оборонная политика Великобритании также подразумевает расширение ядерных арсеналов королевства. Авторы обзора напоминают, что в 2010 году правительство заявило о намерении к середине 2020-х сократить максимальный размер ядерного арсенала с 225 до 180 боеголовок.

«Однако с учётом меняющейся ситуации в сфере безопасности, включая увеличение технологических и доктринальных угроз, это более не представляется возможным, и Великобритания поднимет потолочное значение до 260 боеголовок», — говорится в правительственном документе.

Эти планы британских властей уже прокомментировали в российском МИД. Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков, Лондон, решив нарастить ядерный арсенал, «наносит серьёзный удар по самой концепции контроля над вооружениями».

Запуск баллистической ракеты

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Отдельный раздел обзора британской оборонной и внешней политики посвящён санкциям. Официальный Лондон заявляет, что намерен прибегать к этому инструменту для достижения своих целей.

«Мы будем использовать санкции в рамках комплексного подхода для продвижения наших ценностей и интересов и для борьбы с угрозами, исходящими от государств, терроризмом, кибератаками, а также применением и распространением химического оружия», — говорится в документе.

Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности такого подхода. В качестве примера Наталья Ерёмина отметила, что резервы антироссийских санкций Лондон уже практически исчерпал.

«В то же время антироссийская риторика используется руководством Великобритании для обоснования своих глобальных амбиций. Лондон использует критику России, чтобы показать нужность своей активности на мировой арене. Таким образом, британская сторона продвигает свою повестку», — отметила эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«В Лондоне любят санкции, обычно Великобритания повторяет их за США. Однако, к примеру, новые санкции против России уже практически невозможны в силу слабых связей между странами», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Обратный результат

Рост военно-политических амбиций Соединённого Королевства эксперты отмечают давно. В 2017 году Борис Джонсон, возглавлявший тогда МИД Великобритании, заявлял о планах Лондона нарастить своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Политик не исключил размещения британских военных в Азии.

Входит в сферу британских интересов и ближневосточный регион. Ещё в 2014 году Лондон подписал с властями Бахрейна соглашение о строительстве военной базы «Джаффер» в районе города Мина-Салман. В Омане действует логистический военный центр Великобритании, осенью 2020 года Лондон объявил о намерении вложить в развитие базы 23,8 млн фунтов стерлингов ($31 млн).

Солдат ВС Великобритании

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© Omar Sobhani

Великобритания проявляет внимание и к территориям Крайнего Севера. В начале 2019 года глава Минобороны Соединённого Королевства (тогда этот пост занимал Гэвин Уильямсон) заявил о планах Лондона нарастить военное присутствие в Арктике для противодействия России. Министр сообщил о новой десятилетней программе, в рамках которой британские морпехи будут обучаться совместно с норвежскими военнослужащими. В итоге этого сотрудничества в регионе будет создана объединённая британо-норвежская бригада.

Однако военная активность Великобритании на международной арене может вызвать недовольство в целом ряде стран, считают эксперты.

«Идея стать гарантом безопасности в международных отношениях, как правило, приводит к обратному результату. Уже сейчас арктические амбиции Великобритании вызывают некоторое недоумение у многих членов Арктического совета. Активность же британской стороны на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и Средиземном море воспринимается как проявление неоколониальной политики Британии. И это может вызвать вопросы у мирового сообщества», — считает Наталья Ерёмина.

Непосильный груз

Впрочем, пока военно-политические притязания Великобритании опережают её реальный оборонный потенциал, отмечают эксперты.

Как напомнила Наталья Ерёмина, в последние годы оборонные возможности Соединённого Королевства снизились.

«С точки зрения Лондона, эти возможности важно восстановить, для чего и используются политические аргументы. Но пока что британской стороне явно не по силам столь широкая военно-политическая активность, о какой заявляют политики», — пояснила эксперт.

Борис Джонсон

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© Paul Grover

Эту точку зрения разделяет и Андрей Суздальцев. По его мнению, Великобритания не может пока действовать на мировой арене в одиночку и нуждается в партнёрах.

«Великобритания сталкивается с массой проблем в оборонной сфере. Поэтому реализовать свои амбициозные планы Лондон сможет только в составе коалиций», — уверен эксперт.

Напомним, в середине марта комитет по обороне палаты общин опубликовал доклад, в котором законодатели констатировали деградацию бронетанковых частей британской армии. Авторы доклада указали на тот факт, что военные не получали новых образцов техники более 20 лет.

Вооружённые силы королевства испытывают также дефицит личного состава. Об этом говорилось в докладе Национального ревизионного управления для палаты общин в 2019 году. Тогда по итогам проверки выяснилось, что комплектование ВВС страны лётным составом не соответствует целевым показателям оборонного ведомства. С нехваткой кадров сталкивались и другие виды войск, включая флот и сухопутные войска.

Из-за своих сравнительно скромных оборонных возможностей Великобритания сохраняет чёткую приверженность союзникам по НАТО, а также общеевропейскому партнёрству, отмечают эксперты.

«Хотя Лондон выбрал амбициозный внешний курс, сотрудничество с Европой остаётся приоритетом в сфере безопасности. Кроме того, после брексита резко активизировалось сотрудничество Великобритании с Канадой и США», — отметила Наталья Ерёмина.

По словам Андрея Суздальцева, после брексита Великобритания пытается сформулировать для себя новую роль в масштабах не только Европы, но и мира.