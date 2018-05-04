«Туман рассеивается»: в Москве заявили о «многочисленных обманах» Лондона в деле Скрипалей

Правительство Великобритании во главе с Терезой Мэй неоднократно приводило недостоверную информацию в рамках расследования дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это подтверждалось уже трижды. Среди фактов, которые изобличают утверждения о виновности России, она назвала выводы британской лаборатории «Портон-Даун» о происхождении нервно-паралитического агента, а также слова президента Чехии Милоша Земана, что в его стране проводились тесты вещества из того же семейства. Эксперты в беседе с RT отмечают, что новые факты вместе с «выздоровлением Скрипалей и их мистическим исчезновением» свидетельствуют о сомнительности британской версии.

Палатка над скамейкой, на которой нашли Сергея Скрипаля в Солсбери AFP

Правительство Великобритании во главе с Терезой Мэй уже трижды было уличено во лжи в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все чётче», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, «первое враньё правительства Терезы Мэй» касается того, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили семью Скрипалей. Позже британские эксперты из лаборатории «Портон-Дауна» официально опровергли эту информацию.

Напомним, что эксперты секретной британской лаборатории в «Портон-Дауне» не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По словам главы центра, исследователям удалось только подтвердить, что вещество относится к семейству «Новичок».

«Вторым враньём» представитель российского внешнеполитического ведомства назвала заявление британского правительства о том, что у России «в связи с исторически плохим поведением нашей страны» якобы мотив для отравления бывшего полковника ГРУ.

Захарова отметила, что это заявление опровергла российская сторона, в том числе «приведя факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных «национальных интересов», а также перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что у России нет мотивов для отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , при этом Великобритания, обвиняя РФ «разыгрывает политические сцены».

«И в наших, и в западных СМИ были представлены аргументы в пользу того, что как раз у России-то никаких мотивов и быть не было, а могли они быть и наверняка были у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности», — заявил Лавров.

Третьим «враньём» Лондона, по словам официального представителя МИД России,стало заявление о том, что «Новичок» якобы производился только в России». Захарова отметила, что президент Чехии Милош Земан подтвердил, что вещество семейства «Новичок», в частности агент A-230, тестировали в чешском НИИ Минобороны в 2017 году.

«Поскольку информация СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки. — RT) не носит грифа секретности, я могу её пересказать. В ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно протестировали нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230», — цитирует Земана РИА Новости.

«Так будет и со всем остальным враньём Лондона», — резюмировала Захарова.

Удар по версии

Последний аргумент официального представителя МИД России считают весьма существенным и эксперты. Они отмечают, что если заявление Милоша Земана соответствует действительности, то британская версия отравления Скрипалей теряет свою состоятельность.

«Это довольно серьёзное (заявление. — RT). Если всё это правда, то это разносит в пух и прах все британо-американские утверждения о том, что никто кроме России не мог произвести вещество, и это, даже несмотря на отсутствие доказательств, что оно когда-либо производилось в РФ. Поэтому если слова чешского президента правдивы, то они показывают всю несостоятельность британо-американской версии», — пояснил RT старший научный сотрудник Института глобальной политики при Лондонском университете Метрополитен Джордж Сэмюли.

В связи с этим он выразил убеждённость, что Чехия должна быть привлечена к расследованию, чтобы пресечь все разговоры о том, что только Россия является производителем нервно-паралитического агента. В частности, обратить на этот факт внимание должна организация по запрещению химического оружия.

«Химическая формула вещества был опубликована российским учёным, сбежавшим в США, которые скопировали «Новичок». И это весьма серьёзный сигнал для соблюдающих конвенцию по запрещению химического оружия», — подчеркнул Сэмюли.

Он также обратил внимание на противоречивость действий британской стороны.

«С одной стороны они ведут эту нелепую зачистку в Солсбери, а с другой — заявляют, что в сирийской Думе русские ликвидируют следы химического оружия в преддверии визита экспертов ОЗХО. И это не единственная вещь, которая свидетельствует о сомнительности позиций Лондона. Среди них — выздоровление Скрипалей и их мистическое исчезновение», — добавил эксперт.

Жидкая форма

Между тем генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю выразил предположение о том, каким образом и какой дозировкой были отравлены россияне. По его мнению, против Скрипалей могли применить от 50 до 100 граммов нервно-паралитического агента, который находился в жидком состоянии. Он также подчеркнул, что если его предположения верны, то такая дозировка не могла быть произведена в лаборатории для исследовательских целей.

«В исследовательских целях или для защиты вам потребовалось бы, к примеру, от 5 до 10 граммов или около того, однако в Солсбери мог быть применен даже больший объём, точное количество неизвестно, мне говорили, это может быть 50, 100 граммов, что превышает объем для исследований или защиты», — заявил он в интервью The New York Times.

Узюмджю также отметил, что эксперты ОЗХО собрали образцы вещества с дверной ручки дома Сергея Скрипаля, в парке, где он и его дочь были найдены, а также в ряде других мест.

«Важно отметить, что вещество нервно-паралитического действия, по всей видимости, очень устойчиво. На него не повлияли погодные условия. На самом деле, этим объясняется то, что нам удалось идентифицировать его по истечении значительного периода времени. Мы понимаем так, что оно было высокой степени чистоты», — добавил гендиректор ОЗХО.

Зависимость эффекта от объёма использованного вещества подчеркнул и профессор химии в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас) Джеймс Тур.

«Если взять очень небольшую дозу, то и последствия после его воздействия будут не очень серьёзными. Так, у жертв в течение нескольких дней или недель могут наблюдаться неврологические проблемы, но они смогут поправиться, если против них было использовано небольшое количество агента», — пояснил он RT.