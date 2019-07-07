Тульский «Панцирь»: почему российский комплекс ПВО считается одним из лучших в мире

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» провели в Крыму учения, в ходе которых было уничтожено более 100 крылатых ракет условного противника. «Панцирь» — уникальное средство ПВО, способное поражать все типы воздушных целей на дальности до 20 км. Свою высокую эффективность ЗРПК доказал в Сирии. Сейчас идёт разработка модернизированной версии «Панциря». По своим боевым возможностям обновлённый комплекс в 1,5—2 раза превзойдёт образцы, стоящие сейчас на вооружении.

В Крыму во время учений расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» успешно отразили условную атаку 100 крылатых ракет, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Уточняется, что в рамках тренировок экипажи боевых машин отработали обнаружение и перехват низколетящих боеприпасов.

«Более 100 целей условно уничтожили подразделения противовоздушной обороны зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» ЮВО в Крыму в рамках проведённого единого дня борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами условного противника», — говорится в сообщении.

«Панцирь» считается одним из самых эффективных средств ПВО-ПРО ближнего радиуса. Комплекс предназначен для поражения маловысотных целей — низколетящих самолётов, вертолётов, беспилотников, крылатых ракет, авиационных бомб, снарядов реактивных систем залпового огня.

ЗРПК прикрывает зенитные комплексы дальнего радиуса, военные объекты и войсковые группировки, в том числе на марше. Благодаря пушечному вооружению «Панцирь» способен поражать наземные легкобронированные цели и живую силу противника. Разработчиком комплекса является Конструкторское бюро приборостроения (КБП, Тула), серийное производство развёрнуто на АО «Щегловский вал».

«Он («Панцирь». — RT) стал тем недостающим звеном в системе ПВО, с введением которого в состав группировок зенитных средств обеспечивается их наибольшая эффективность и устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия и максимальная адаптивность всей системы ПВО к изменениям в тактико-технических характеристиках средств воздушного нападения и способах их боевого применения», — говорится в материалах КБП.

Популярный продукт

Создание «Панциря» стартовало в июне 1990 года. Перед Конструкторским бюро приборостроения была поставлена задача надёжно прикрыть позиции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) семейства С-300.

В процессе создания «Панциря» тульские инженеры активно использовали наработки по самоходной системе 2К22М «Тунгуска-М». Прототип комплекса был впервые продемонстрирован публике на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Жуковском в 1995 году.

Самоходный ЗРПК наземного базирования «Панцирь-С» на авиабазе Хмеймим в Сирии

РИА Новости

© Дмитрий Виноградов

Однако военных не удовлетворял ряд характеристик «Панциря»: невозможность вести огонь в движении, дальность обнаружения и поражения целей. Испытания доработанной версии ЗРПК стартовали в середине 2000-х годов на полигонах Капустин Яр и Ашулук в Астраханской области. Поставки «Панциря» в войска начались в 2010 году. На вооружение комплекс был принят 16 ноября 2012 года.

«Панцирь» стал достаточно популярным экспортным продуктом. Отечественный комплекс был продан Объединённым Арабским Эмиратам, Алжиру, Ираку, Сирии, Оману, Иордании и Бразилии.

Конструктивно «Панцирь» состоит из боевой машины, пункта управления, пусковых установок зенитных ракет 57Э6Е, скорострельных автоматических 30-мм пушек 2А38М и транспортно-заряжающей машины. Как утверждает разработчик, преимуществами комплекса являются универсальность, модульный принцип построения, помехозащищённость, всепогодность, высокая автономность боевой работы, применение малогабаритной зенитной управляемой ракеты (ЗУР) с командной системой наведения.

«Панцирь» способен одновременно обстреливать до четырёх целей. Дальность обнаружения воздушных объектов составляет 36 км, поражения — от 200 м до 20 км, высота перехвата — от 0 м до 15 км, максимальная скорость поражения целей — 1000—1300 м/с. В боекомплект ракетного вооружения входят 12 ЗУР, пушечного — 1400 выстрелов.

В беседе с RT директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов заявил, что «Панцирь» является одним из лучших в мире зенитных комплексов ближнего радиуса. По его словам, тульские специалисты создали по-настоящему уникальное оружие.

«Ключевыми преимуществами «Панциря» являются способность стрельбы на марше и комбинированное ракетно-пушечное вооружение, которое позволяет перехватывать цели без существенных расходов. Артиллерийский выстрел почти ничего не стоит, а цена ЗУР «Панциря» весьма скромная. Если необходимо перехватить крупную цель на дальнем расстоянии, применяются ракеты, а небольшие воздушные платформы уничтожаются из пушек», — пояснил Кнутов.

«Панцирь» получил боевое крещение в сирийской операции. Экипажи «Панцирей» регулярно уничтожают беспилотники, снаряды РСЗО.

«Панцирь» удостоился высокой оценки за рубежом. К примеру, в январе 2018 года американский военный эксперт Себастьян Роблин на страницах журнала The National Interest посетовал, что у армии США отсутствует подобный комплекс ПВО ближнего радиуса.

На стадии модернизации

Специалисты КБП непрерывно совершенствуют «Панцирь». С 2010 года в войска поставляются ЗРПК в модификации С1, с 2016 года — комплексы С2. Как ожидают в Минобороны, в 2021 году будет завершена разработка комплекса «Панцирь-СМ». Эта система была продемонстрирована публике на форуме «Армия-2019», который прошёл в конце июня.

По словам разработчиков, обновлённый «Панцирь» превзойдёт предшественников по боевым возможностям в 1,5—2 раза.

За счёт установки нового радиолокационного модуля модернизированный комплекс сможет обнаруживать цели на расстоянии до 75 км и поражать их на расстоянии до 40 км. Максимальная скорость поражения объектов возрастёт до 3000 м/с.

Комплекс «Панцирь-СМ» на «Армии-2019»

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Также «Панцирь-СМ» получит новейшую колёсную платформу — многоцелевое защищённое шасси КамАЗ-53958 «Торнадо» с формулой 8 х 8 (в настоящее время используется КамАЗ-6560). Она отличается повышенной грузоподъёмностью и проходимостью. Например, модернизированный ЗРПК сможет перевозить грузы массой до 20—25 т, преодолевать брод глубиной 1,5—1,8 м.

Кроме того, на «Панцирь-СМ» будет установлен более мощный дизельный двигатель (550—600 л.с.), который позволит комплексу развивать скорость по шоссе до 90—100 км/ч. Запас хода составит 1200 км.

В комментарии RT военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что в «Панцире» заложен огромный модернизационный потенциал, который на основе сирийского опыта реализуют сейчас тульские конструкторы. Он полагает, что в обновлении ЗРПК основной акцент делается на перехвате высокоманёвренных целей, прежде всего авиационных ракет.

«Насколько известно, для «Панциря-СМ» ведётся работа по созданию малогабаритной и недорогой зенитной ракеты. Она позволит сократить расходы на перехват. Нельзя сказать, что они сегодня огромные, но их необходимо снижать. По этому пути идут все ведущие державы. Модернизированный «Панцирь» — это фактически комплекс нового поколения. Он наверняка станет популярным средством ПВО как в России, так и за рубежом», — подчеркнул Шурыгин.