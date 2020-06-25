Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине

В Туле на параде Победы был впервые продемонстрирован подвижный разведывательный пункт ПРП-5. В СМИ данное изделие именуется как бронированная разведывательная машина (БРМ) «Марс-2000». Новинка сконструирована на базе БТР-82А и оснащена модулем с разведывательной аппаратурой, радиолокационной станцией, пулемётом и средствами связи. В отличие от предшественников, ПРП-5 выполнен на колёсном шасси. Как полагают эксперты, в задачи «Марса-2000» входят скрытное наблюдение за противником и целеуказание для российского высокоточного оружия.

На параде Победы в Туле впервые был представлен подвижный разведывательный пункт ПРП-5, известный также в СМИ как бронированная разведывательная машина (БРМ) «Марс-2000». Новинка проехала в колоне с другими бронемашинами, в создании которых принимали участие специалисты местного НПО «Стрела».

Тульские конструкторы разработали для ПРП-5 модуль, который состоит из разведывательного оборудования на выдвижных мачтах, радиолокационной станции (РЛС), средств связи и пулемёта. Шасси для «Марса-2000» предоставила ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК, Москва). Речь идёт о популярном в российских войсках бронетранспортёре БТР-82А, принятом на вооружение в 2013 году.

«Адекватное решение»

В конце мая о проекте ПРП-5 в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий. Топ-менеджер отметил, что ключевым достоинством шасси для «Марса-2000» является способность преодолевать водные преграды вплавь, в отличие от других бронированных колёсных платформ. Сейчас БРМ находится на этапе государственных испытаний.

«Идут работы по созданию на базе БТР-82 новой боевой разведывательной машины — БРМ «Марс-2000». Кроме того, прорабатывается вариант создания на базе БТР-82 самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности «Сосна», — рассказал Красовицкий.

Эксперты полагают, что ПРП-5 является средством войсковой разведки, способным обнаруживать силы и позиции противника, в том числе замаскированные, на тактической глубине. Также данная машина, по мнению аналитиков, может выполнять функцию целеуказания для высокоточного оружия, которым оснащена российская армия.

«Информации про «Марс-2000» немного, но с большой вероятностью мы можем говорить о том, что в её задачи войдут разведка и целеуказание с помощью лазерного дальномера. Опыт эксплуатации предшествующих аналогов позволяет сделать вывод, что ПРП-5 сможет вести скрытное наблюдение за неприятелем на разных участках местности благодаря выдвижным мачтовым механизмам», — сообщил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Как предполагает эксперт, ПРП-5 должно быть снабжено новейшей цифровой аппаратурой, радиолокатором, разнообразными датчиками, оптическими средствами, включая видеокамеру, и закрытым каналом передачи информации в режиме реального времени.

Передвижной разведывательный пункт ПРП-5 («Марс-2000») на ночной репетиции Парада Победы в Туле

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В настоящее время на вооружении российской армии находятся различные модификации ПРП-4, разработанного на гусеничном шасси БМП-1 ещё в советские годы. Одна из последних версий этой машины — 13-тонный ПРП-4А «Аргус», оснащённый тепловизионным инфракрасным прибором и лазерным дальномером. Она призвана заменить в войсках ПРП-4 «Нард». Судя по информации Минобороны РФ, «Аргус» в основном используется для наведения артиллерии.

«На фоне предшественников «Марс-2000» выделяется тем, что сконструирован на колёсном шасси. Оно обладает определёнными преимуществами перед гусеницей. В частности, четырёхосные платформы хорошо чувствуют себя на мягком грунте и отлично плавают. Скорее всего, у военных на этот счёт есть определённые требования, под которые и был адаптирован ПРП-5», — рассуждает Корнев.

В комментарии RT специалист в области бронетехники Алексей Хлопотов также указал на то, что колёсное шасси представляет собой более мобильную и недорогую платформу для размещения разведывательных средств. К тому же, как считает эксперт, база БМП, на которой сконструирован ПРП-4, «начинает устаревать».

Хлопотов подчеркнул, что БТР-82А — подходящая платформа для установки разведывательной аппаратуры по проекту «Марс-2000». К преимуществам этого бронетранспортёра аналитик отнёс значительную вместимость, простоту управления на плаву, хорошую проходимость, повышенный запас хода, манёвренность, надёжность и невысокую стоимость.

«Судя по текущим тенденциям, в российской армии на колёсном ходу будет больше зенитных комплексов и артиллерийских установок. Естественно, что к таким видам техники потребуются машины сопровождения на колёсной платформе. Думаю, что ПРП-5 как раз будет выполнять эту роль и выбор в пользу БТР-82А выглядит адекватным решением», — пояснил Хлопотов.

По информации ВПК, БТР-82А качественно отличается от базовой модели. Коэффициент боевой эффективности этого бронетранспортёра в два раза превышает показатель серийного БТР-80А.

Конструкция боевого модуля машины позволяет устанавливать различные типы вооружения. БТР-82А более защищён благодаря специальным материалам и энергопоглощающим свойствам днища. Кроме того, бронетранспортёр оснащён автономной дизель-генераторной установкой, осуществляющей энергообеспечение без задействования основного двигателя.

«С целью создания в машине комфортных условий работы экипажа и десанта, снижения их утомляемости при совершении маршей и ведении боя, особенно в условиях повышенных температур, на БТР-82А устанавливается система кондиционирования воздуха. Её использование также создает оптимальные условия для работы электронной аппаратуры», — отмечают специалисты ВПК.

На пути к искусственному интеллекту

Как рассказали эксперты, разведывательные задачи на театре военных действий (ТВД) могут выполнять самые разнообразные машины. В сравнении с беспилотниками они обладают такими существенными преимуществами, как скрытность и значительный объём полезной нагрузки.

«Небольшие и дешёвые тактические БПЛА получили чрезвычайно широкое распространение в мире, однако их возможности ограничены из-за очень скромной полезной нагрузки и уязвимости. Например, беспилотники вряд ли смогут обнаружить замаскированные объекты. Их использование по-настоящему эффективно только в комплексе с другими разведывательными средствами», — пояснил Корнев.

Робототехнический комплекс «Нерехта»

© Vitaly V.Kuzmin

Главными требованиями к современным бронированным разведывательным комплексам эксперты назвали проходимость, мобильность, эффективную система шифрования, дистанционно-управляемый модуль, широкую номенклатуру и высокое качество оборудования, позволяющего обнаруживать силы и средства противника в различных диапазонах. При этом мощное ударное вооружение, как подчеркнули аналитики, для БРМ не актуально.

Хлопотов не исключает, что в перспективе на театре военных действий появятся роботизированные безэкипажные разведывательные комплексы. Однако, по его словам, это «дело достаточно далёкого будущего».

«На данный момент мы наблюдаем тенденцию развития искусственного интеллекта. Его технологии действительно позволяют выявлять и распознавать цели. Этот прогресс направлен на то, чтобы минимизировать участие человека на поле боя. Но для это необходимо решить много сложных вопросов. Важнейшая, на мой взгляд, проблема находится в моральной плоскости — можно ли доверять машине принимать решения и кто будет нести ответственность за ошибку», — рассуждает Хлопотов.

По мнению Корнева, текущий технологический уровень вполне позволяет российской армии использовать на ТВД небольшие разведывательные комплексы с дистанционной системой управления.

«Да, роботов в классическом понимании этого слова ни у кого нет, и технологии искусственного интеллекта пока развиты явно недостаточно. Но в принципе уже сегодня безэкипажными машинами можно прикрывать участки фронта шириной примерно в 3 км и глубиной — в 1,5—2 км. Финальное решение за военными, но, думаю, что такие эксперименты уже ведутся», — заключил Корнев.