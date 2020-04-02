Тульские «Корнеты-ЭМ» преподнесут сюрприз Анкаре. Козырь Москвы в идлибской развязке • 27 • Аналитика

Несмотря на недавно достигнутые между российским лидером Владимиром Путиным и турецким президентом Реджепом Эрдоганом договорённости о всеобъемлющем и бессрочном прекращении огня в идлибской зоне деэскалации, а также о начале совместного российско-турецкого патрулирования западного сектора автомагистрали M4 (с участием взвода российской военной полиции и пехотного взвода СВ Турции), оперативно-тактическая ситуация на идлибском театре военных действий продолжает оставаться крайне противоречивой и сложной для экспертного анализа.



С одной стороны, после длительных консультаций между высокопоставленными представителями оборонного ведомства Турецкой Республики и Минобороны России градус эскалационной напряжённости в регионе действительно снизился и на фоне «отрезвляющей» потери ряда стратегически важных населённых пунктов в районе Серакиба и долины Аль-Габ командование СВ Турции и курируемые им полевые командиры исламистского формирования «Хайят Тахрир аш-Шам» отдали приказ о прекращении огня и отведении крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии от восточного участка линии соприкосновения в так называемом идлибском «гадюшнике».







С другой стороны, с завидной регулярностью звучащие из уст господина Эрдогана и главы оборонного ведомства Турции Хулуси Акара ультимативные и провокационные заявления в отношении планируемого Дамаском восстановления суверенитета над всей территорией «Большого Идлиба» свидетельствуют о готовности Анкары к возобновлению военной операции «Весенний щит», предусматривающей вытеснение подразделений регулярной сирийской армии из окрестностей автомагистрали М5, Серакиба и ряда населённых пунктов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.



Очередной эскалационный виток в «Большом Идлибе» не заставит себя долго ждать

Факт подготовки Анкары к возможной реализации вышеуказанного сценария подтверждается не только продолжающейся обвинительной риторикой в адрес Дамаска со стороны Эрдогана и его советников, ведомых имперскими амбициями в отношении северных районов Сирии и Ирака, но и соответствующими действиями командования СВ Турции и оборонного ведомства республики. В частности, несмотря на наблюдающийся режим «оперативной тишины» и отвод большей части батарей ствольной и реактивной артиллерии турецкой армии в оперативную глубину идлибского «гадюшника» (на вторую и третью линии обороны сухопутных войск Турции, представленную укрепрайонами в городах Сармада, Эд-Дана, Теннурах, Телль-Адех и Катурах), насыщение региона дополнительными бронетанковыми и артиллерийскими подразделениями турецкой армии продолжается в прежнем режиме.



Так, на «Telegram»-страничках осведомлённых источников в Сирийской арабской армии, ссылающихся на телеметрическую информацию операторов БПЛА оптико-электронной разведки сирийской армии и российского военного контингента в САР, можно встретить небезынтересные фотографии, сделанные фотоаппаратами-ультразумами, установленными на данных дронах. На фото запечатлены тентованные САУ Т-155 «Firtina», глубоко усовершенствованные основные боевые танки M60T «Sabra Mk II», а также внушительное количество бронетранспортёров «Ejder Yalçin», размещённых близ турецких обсервационных (наблюдательных) пунктов и укрепрайонов «Хайят Тахрир аш-Шам». И это лишь вершина айсберга на фоне того количества техники, которое едва ли не ежедневно передислоцируется в различные районы Идлиба в составе десятков турецких военных конвоев.



Стало быть, к моменту следующей эскалации по одному только количеству ствольной и реактивной артиллерии, а также ОБТ «Sabra Mk2», являющихся основной компонентой турецкого наступательного «костяка» в Идлибе, СВ Турции вполне смогут установить паритет подразделениями 4-й механизированной дивизии САА и 25-й дивизии СпН (ранее «Сил игра»), что вполне может поспособствовать расшатыванию боевой устойчивости передовых подразделений САА и итоговому контрнаступательному рывку турецкой армии и «Тахрир аш-Шам».



Разработанный тульским КБП дальнобойный самоходный ПТРК «Корнет-ЭМ» станет асимметричным ответом Кремля на угрозу со стороны турецкой армии в Идлибе

Тем не менее, было бы крайне наивно полагать, что в «рукаве» у Москвы, без колебаний возложившей на себя невероятно тяжелый и тернистый перечень задач по восстановлению территориальной целостности некогда процветающей Сирийской Арабской Республики, отсутствуют какие-либо «козыри» воспрепятствования имперским амбициям Анкары в Идлибе.



Наиболее весомыми инструментами, способным охладить горячие головы в турецком генштабе в случае возобновления активной фазы боевых действий в северо-западных мухафазах Сирии, помимо ЗРПК «Панцирь-С1», несомненно, являются противотанковые комплексы, разработанные Тульским конструкторским бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова («Конкурс-М», «Метис-М» и «Фагот»). Самым же примечательным и эффективным в данной «линейке» можно смело считать самоходный противотанковый / многоцелевой комплекс «Корнет-Д» («Корнет-ЭМ» в экспортном исполнении), являющийся дальнобойной мобильной модификацией ПТРК «Корнет-Э», размещённой на шасси бронеавтомобиля ВПК-233136 «Тигр-М».



По данным военно-технической информационно-новостной и справочной площадки «Ракетная техника» (rbase.new-factoria.ru), ссылающейся на осведомлённые источники как в формировании «Тахрир аш-Шам», так и в правительственных силах Сирии, ещё в 2017 году один из опытных или предсерийных экземпляров «Корнет-Д/ЭМ» смог с первого выстрела поразить «джихад-мобиль» на дистанции порядка 7000 м, что в одночасье смешало карты в оперативно-тактической колоде как полевых командиров «Тахрир аш-Шам», так и непосредственно в командовании сухопутных войск Турции.



Ничего удивительного здесь нет, ведь протурецкие силы ещё тогда были отлично осведомлены о том, что, помимо в разы более высокой оперативности и многократного сокращения времени развёртывания в боевое положение, максимальная дальность действия «Корнета-Д» в 2 раза превышает показатель наиболее совершенного и разрекламированного многоцелевого ракетного комплекса UMTAS (10000 против 5000 м соответственно), многоцелевая тактическая ракета которого, казалось бы, имеет важное тактико-техническое достоинство, заключающееся способности поражения целей за объектами рельефа местности (достигается благодаря оснащению средневолновой ИКГСН, не требующей подсвета). Следовательно, на равнинных участках восточных районов идлибского ТВД оснащённые даже экспортными «Корнетами-ЭМ» (дальность действия 7 км) противотанковые взводы сирийской армии смогут удерживать уверенное господство над турецкой бронетехникой, прикрываемой наземными многоцелевыми ракетными комплексами UMTAS. Нанесение превентивных противотанковых ударов по агрессору в данном случае гарантировано.



Преимущество же последних будет наблюдаться лишь в южных и центральных горных районах «Большого Идлиба», где полуавтоматическая лазерная система наведения «Корнетов-ЭМ», предусматривающая полёт ПТУРС в «лазерном луче», не сможет функционировать в связи с наличием массы возвышенностей и хребтов.



Как известно, увеличение дальности действия глубоко усовершенствованных противотанковых реактивных снарядов семейства 9М133ФМ/-2/-3 было достигнуто посредством увеличения твердотопливного заряда газогенератора, а интеграции в систему управления вооружением «Корнетов-ЭМ/Д» более современных мультиспектральных тепло-телевизионных прицелов, обеспечивающих обнаружение и сопровождение целей на расстоянии начиная с 15 км. Короностранности, или Сомнения в том, что всё идёт по плану



И наконец, что станет ещё более парадоксальным и необычным для тульских противотанковых средств, наиболее «дальнобойный» многоцелевой противотанковый управляемый реактивный снаряд версии 9М133ФМ-3 (дальность составляет 10 км), в совокупности с более «дальнозоркой» оптико-электронно системой наведения, позволит «Корнетам-Д» выполнять заблаговременный перехват турецких ударно-разведывательных БПЛА «Anka-S», операторы которых будут готовиться к применению тактических ракет воздушного базирования L-UMTAS. Как известно, в системах управления «Корнетов-Д» реализован режим работы по целям, оперирующим со скоростями до 900 км/ч.







На этом фоне даже воздушный пуск обеспечивает турецким ракетам L-UMTAS дальность действия не более 8 км, чего явно недостаточно для парирования возможностей самоходных «Корнетов-Д». Что же касается основного предназначения «Корнетов-Д» — поражения бронетехники противника, то здесь у турецких ОБТ «Sabra Mk I/II» будет не так много шансов на сохранение боевой устойчивости, ведь тандемные кумулятивные БЧ тульских ПТРК способны пробивать до 1300 мм эквивалента, в то время как у танков M60T «Sabra Mk II/III» эквивалентная стойкость от кумулятивных снарядов едва достигает 750—900 мм. Спасти «Сабры» в данной ситуации может лишь оснащение современными комплексами активной защиты. Несмотря на недавно достигнутые между российским лидером Владимиром Путиным и турецким президентом Реджепом Эрдоганом договорённости о всеобъемлющем и бессрочном прекращении огня в идлибской зоне деэскалации, а также о начале совместного российско-турецкого патрулирования западного сектора автомагистрали M4 (с участием взвода российской военной полиции и пехотного взвода СВ Турции), оперативно-тактическая ситуация на идлибском театре военных действий продолжает оставаться крайне противоречивой и сложной для экспертного анализа.С одной стороны, после длительных консультаций между высокопоставленными представителями оборонного ведомства Турецкой Республики и Минобороны России градус эскалационной напряжённости в регионе действительно снизился и на фоне «отрезвляющей» потери ряда стратегически важных населённых пунктов в районе Серакиба и долины Аль-Габ командование СВ Турции и курируемые им полевые командиры исламистского формирования «Хайят Тахрир аш-Шам» отдали приказ о прекращении огня и отведении крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии от восточного участка линии соприкосновения в так называемом идлибском «гадюшнике».С другой стороны, с завидной регулярностью звучащие из уст господина Эрдогана и главы оборонного ведомства Турции Хулуси Акара ультимативные и провокационные заявления в отношении планируемого Дамаском восстановления суверенитета над всей территорией «Большого Идлиба» свидетельствуют о готовности Анкары к возобновлению военной операции «Весенний щит», предусматривающей вытеснение подразделений регулярной сирийской армии из окрестностей автомагистрали М5, Серакиба и ряда населённых пунктов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.Факт подготовки Анкары к возможной реализации вышеуказанного сценария подтверждается не только продолжающейся обвинительной риторикой в адрес Дамаска со стороны Эрдогана и его советников, ведомых имперскими амбициями в отношении северных районов Сирии и Ирака, но и соответствующими действиями командования СВ Турции и оборонного ведомства республики. В частности, несмотря на наблюдающийся режим «оперативной тишины» и отвод большей части батарей ствольной и реактивной артиллерии турецкой армии в оперативную глубину идлибского «гадюшника» (на вторую и третью линии обороны сухопутных войск Турции, представленную укрепрайонами в городах Сармада, Эд-Дана, Теннурах, Телль-Адех и Катурах), насыщение региона дополнительными бронетанковыми и артиллерийскими подразделениями турецкой армии продолжается в прежнем режиме.Так, на «Telegram»-страничках осведомлённых источников в Сирийской арабской армии, ссылающихся на телеметрическую информацию операторов БПЛА оптико-электронной разведки сирийской армии и российского военного контингента в САР, можно встретить небезынтересные фотографии, сделанные фотоаппаратами-ультразумами, установленными на данных дронах. На фото запечатлены тентованные САУ Т-155 «Firtina», глубоко усовершенствованные основные боевые танки M60T «Sabra Mk II», а также внушительное количество бронетранспортёров «Ejder Yalçin», размещённых близ турецких обсервационных (наблюдательных) пунктов и укрепрайонов «Хайят Тахрир аш-Шам». И это лишь вершина айсберга на фоне того количества техники, которое едва ли не ежедневно передислоцируется в различные районы Идлиба в составе десятков турецких военных конвоев.Стало быть, к моменту следующей эскалации по одному только количеству ствольной и реактивной артиллерии, а также ОБТ «Sabra Mk2», являющихся основной компонентой турецкого наступательного «костяка» в Идлибе, СВ Турции вполне смогут установить паритет подразделениями 4-й механизированной дивизии САА и 25-й дивизии СпН (ранее «Сил игра»), что вполне может поспособствовать расшатыванию боевой устойчивости передовых подразделений САА и итоговому контрнаступательному рывку турецкой армии и «Тахрир аш-Шам».Тем не менее, было бы крайне наивно полагать, что в «рукаве» у Москвы, без колебаний возложившей на себя невероятно тяжелый и тернистый перечень задач по восстановлению территориальной целостности некогда процветающей Сирийской Арабской Республики, отсутствуют какие-либо «козыри» воспрепятствования имперским амбициям Анкары в Идлибе.Наиболее весомыми инструментами, способным охладить горячие головы в турецком генштабе в случае возобновления активной фазы боевых действий в северо-западных мухафазах Сирии, помимо ЗРПК «Панцирь-С1», несомненно, являются противотанковые комплексы, разработанные Тульским конструкторским бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова («Конкурс-М», «Метис-М» и «Фагот»). Самым же примечательным и эффективным в данной «линейке» можно смело считать самоходный противотанковый / многоцелевой комплекс «Корнет-Д» («Корнет-ЭМ» в экспортном исполнении), являющийся дальнобойной мобильной модификацией ПТРК «Корнет-Э», размещённой на шасси бронеавтомобиля ВПК-233136 «Тигр-М».По данным военно-технической информационно-новостной и справочной площадки «Ракетная техника» (rbase.new-factoria.ru), ссылающейся на осведомлённые источники как в формировании «Тахрир аш-Шам», так и в правительственных силах Сирии, ещё в 2017 году один из опытных или предсерийных экземпляров «Корнет-Д/ЭМ» смог с первого выстрела поразить «джихад-мобиль» на дистанции порядка 7000 м, что в одночасье смешало карты в оперативно-тактической колоде как полевых командиров «Тахрир аш-Шам», так и непосредственно в командовании сухопутных войск Турции.Ничего удивительного здесь нет, ведь протурецкие силы ещё тогда были отлично осведомлены о том, что, помимо в разы более высокой оперативности и многократного сокращения времени развёртывания в боевое положение, максимальная дальность действия «Корнета-Д» в 2 раза превышает показатель наиболее совершенного и разрекламированного многоцелевого ракетного комплекса UMTAS (10000 против 5000 м соответственно), многоцелевая тактическая ракета которого, казалось бы, имеет важное тактико-техническое достоинство, заключающееся способности поражения целей за объектами рельефа местности (достигается благодаря оснащению средневолновой ИКГСН, не требующей подсвета). Следовательно, на равнинных участках восточных районов идлибского ТВД оснащённые даже экспортными «Корнетами-ЭМ» (дальность действия 7 км) противотанковые взводы сирийской армии смогут удерживать уверенное господство над турецкой бронетехникой, прикрываемой наземными многоцелевыми ракетными комплексами UMTAS. Нанесение превентивных противотанковых ударов по агрессору в данном случае гарантировано.Преимущество же последних будет наблюдаться лишь в южных и центральных горных районах «Большого Идлиба», где полуавтоматическая лазерная система наведения «Корнетов-ЭМ», предусматривающая полёт ПТУРС в «лазерном луче», не сможет функционировать в связи с наличием массы возвышенностей и хребтов.Как известно, увеличение дальности действия глубоко усовершенствованных противотанковых реактивных снарядов семейства 9М133ФМ/-2/-3 было достигнуто посредством увеличения твердотопливного заряда газогенератора, а интеграции в систему управления вооружением «Корнетов-ЭМ/Д» более современных мультиспектральных тепло-телевизионных прицелов, обеспечивающих обнаружение и сопровождение целей на расстоянии начиная с 15 км.И наконец, что станет ещё более парадоксальным и необычным для тульских противотанковых средств, наиболее «дальнобойный» многоцелевой противотанковый управляемый реактивный снаряд версии 9М133ФМ-3 (дальность составляет 10 км), в совокупности с более «дальнозоркой» оптико-электронно системой наведения, позволит «Корнетам-Д» выполнять заблаговременный перехват турецких ударно-разведывательных БПЛА «Anka-S», операторы которых будут готовиться к применению тактических ракет воздушного базирования L-UMTAS. Как известно, в системах управления «Корнетов-Д» реализован режим работы по целям, оперирующим со скоростями до 900 км/ч.На этом фоне даже воздушный пуск обеспечивает турецким ракетам L-UMTAS дальность действия не более 8 км, чего явно недостаточно для парирования возможностей самоходных «Корнетов-Д». Что же касается основного предназначения «Корнетов-Д» — поражения бронетехники противника, то здесь у турецких ОБТ «Sabra Mk I/II» будет не так много шансов на сохранение боевой устойчивости, ведь тандемные кумулятивные БЧ тульских ПТРК способны пробивать до 1300 мм эквивалента, в то время как у танков M60T «Sabra Mk II/III» эквивалентная стойкость от кумулятивных снарядов едва достигает 750—900 мм. Спасти «Сабры» в данной ситуации может лишь оснащение современными комплексами активной защиты. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





27 Источник Похожие новости Американские нефтяники просят пощады ГМО, пестициды, гормоны роста: Как мы сами подталкиваем природу на борьбу с нами Короностранности, или Сомнения в том, что всё идёт по плану Страх гибели? Почему в пандемию раскупают туалетную бумагу Прививки – «конёк» российской медицины: кто выступает против них и почему Как гонконгский грипп конца 1960-х остался в памяти людей Новости партнеров