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Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кузбасса
10 апреля 2018, 08:54 • 32 • Политика
КЕМЕРОВО, 10 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области, передает корреспондент ТАСС с сессии облсовета во вторник.
"Председателем Совета народных депутатов Кемеровской области избран Аман Тулеев", - сказала председатель счетной комиссии облсовета Валентина Иванченко, озвучив итоги тайного голосования, в котором приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов.
Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.
Ранее во вторник сообщалось, что кандидатуру Тулеева выдвинула фракция "Единая Россия". Ее поддержал единственный депутат обсовета от "Справедливой России" Владимир Волчек. Иванченко отметила, что 38 депутатов, участвовавших в голосовании, поддержали кандидатуру Тулеева, один проголосовал против.
Как сообщил ТАСС депутат облсовета, член ЛДПР Игорь Украинцев, решение об избрании Тулеева было ожидаемым, но его партия это решение не поддержала, и он голосовал против. "Будет интересно, конечно, понаблюдать, как сейчас сложатся отношения между новым председателем Законодательного собрания (Тулеевым - прим. ТАСС) и временно исполняющим обязанности губернатора (Сергеем Цивилевым - прим. ТАСС). Мы свою партийную позицию обозначили, мы против подобных [вариантов]", - сказал собеседник агентства.
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