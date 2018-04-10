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Тулеев дал высокую оценку врио губернатора Кемеровской области Цивилеву

10 апреля 2018, 08:54  •  26 • Политика

КЕМЕРОВО, 10 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев на внеочередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области во вторник высоко оценил врио губернатора региона, своего бывшего заместителя Сергея Цивилева, который возглавил область после его отставки.

"Во-первых, он человек умный и думающий. Во-вторых, он хорошо разбирается в угольной отрасли, в металлургической, в машиностроении… При встречах я ему высказал, в каком бы направлении я бы вел дальше область, потому что губернатор - это штурман, и он должен знать, к чему он должен привести Кузбасс через 10-15 лет для того, чтобы он дальше был созидающим, чтобы людям жилось легче. Я не знаю, примутся ли эти направления", - отметил Тулеев.

Также Тулеев исключил возможность разногласий между законодательной и исполнительной ветвями власти в Кемеровской области. Как отметил бывший глава региона, обе ветви власти должны совместно работать на благо Кузбасса.

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора 57-летнего Сергея Цивилева.

Третьего апреля Тулееву, возглавлявшему единый список кандидатов, который выдвинула "Единая Россия" на выборы в региональное заксобрание в 2013 году, был вручен вакантный мандат одного из депутатов.

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