Тук-тук - раз-раз: Путин подал знак Макрону

Пятичасовые переговоры Путина и Макрона начались с небольшого мастер-класса, на котором президент России подал знак своему французскому коллеге: тук-тук - раз-раз, в противном случае беседы бы не получилось вовсе.

Этой ночью в Москве прошли пятичасовые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Москву Макрон прибыл, чтобы обсудить украинский кризис.

Позиция России не изменилась - Владимир Путин напомнил, каких гарантий безопасности русские добиваются прямо сейчас, и подчеркнул, что нагнетать обстановку, рассказывая о нашем военном вторжении к соседям, не следует как минимум потому, что это не соответствует действительности:

А разве Украина не сосредоточила (войска на границе. - Ред.)? Те же самые 100 или 125 тысяч человек в Донбассе там сосредоточены.

Владимир Путин напомнил, что игры с втягиванием Украины в НАТО могут плохо закончиться. Вступив в НАТО, Украина может предпринять попытку вернуть себе Крым военным путём (это нам украинцы обещают постоянно). И если такая попытка случится, то все европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией. Неужели кто-то из европейцев хочет воевать с русскими? Вот он, главный вопрос, на который следует ответить.

К слову, если бы не мастер-класс, который Владимир Путин дал Эммануэлю Макрону в самом начале переговоров, беседа могла бы забуксовать. Макрону пришлось объяснять, как пользоваться устройством для синхронного перевода - тук-тук - раз-раз. К счастью, французский коллега Владимира Путина всё быстро понял. Возникнет ли такое же понимание по более глобальным вопросам?