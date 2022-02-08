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Тук-тук - раз-раз: Путин подал знак Макрону
08 февраля 2022, 11:05 • 215 • Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Макрона начались с небольшого мастер-класса, на котором президент России подал знак своему французскому коллеге: тук-тук - раз-раз, в противном случае беседы бы не получилось вовсе.
Этой ночью в Москве прошли пятичасовые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Москву Макрон прибыл, чтобы обсудить украинский кризис.
Позиция России не изменилась - Владимир Путин напомнил, каких гарантий безопасности русские добиваются прямо сейчас, и подчеркнул, что нагнетать обстановку, рассказывая о нашем военном вторжении к соседям, не следует как минимум потому, что это не соответствует действительности:
Владимир Путин напомнил, что игры с втягиванием Украины в НАТО могут плохо закончиться. Вступив в НАТО, Украина может предпринять попытку вернуть себе Крым военным путём (это нам украинцы обещают постоянно). И если такая попытка случится, то все европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией. Неужели кто-то из европейцев хочет воевать с русскими? Вот он, главный вопрос, на который следует ответить.
К слову, если бы не мастер-класс, который Владимир Путин дал Эммануэлю Макрону в самом начале переговоров, беседа могла бы забуксовать. Макрону пришлось объяснять, как пользоваться устройством для синхронного перевода - тук-тук - раз-раз. К счастью, французский коллега Владимира Путина всё быстро понял. Возникнет ли такое же понимание по более глобальным вопросам?
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