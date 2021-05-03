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Туалеты важнее людей? Делягин разоблачил чиновников после скандального доклада

03 мая 2021, 04:25  •  108 • Политика
Известный экономист Михаил Делягин в разговоре с Царьградом разоблачил чиновников после скандального доклада о реформировании управленческой системы. Для госслужащих туалеты оказались важнее людей?
Центр перспективных управленческих решений (ЦПУР) обнародовал доклад, согласно которому повысить эффективность работы чиновников можно путём реализации ряда шагов. Эксперты предлагают ужесточить отбор госслужащих, увольнять тех, кто недостаточно хорошо справляется с работой, и повысить зарплаты чиновникам, чтобы отбить у них интерес к коррупции.
Делягин считает, что главная проблема чиновников в России лежит намного глубже. Она заключается в том, что госслужащие слишком оторваны от общества и даже не ассоциируют себя со страной. Вторая проблема - отсутствие мотивации для работы.
В итоге чиновники, вместо того чтобы решать какие-то важные стратегические задачи, занимаются регулированием мелких, частных вопросов, где вмешательство государства совсем не требуется.
Например, регулирование туалетов, которые люди ставят на дачных участках. Регулирование того, что люди могут делать с навозом от своих домашних животных. И так далее. Но при этом стратегически важные вопросы просто игнорируются. Скажем, у нас практически никто не борется с мошенничеством, - пояснил экономист.

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