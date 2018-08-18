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Ту-22М3М: Летающая маршрутка с искусственным интеллектом

18 августа 2018, 14:24  •  26 • Политика
Вслед за новостями о превращении стратегических бомбардировщиков в супербомбардировщики пришла информация о тотальной модернизации дальней бомбардировочной авиации. Из сборочного цеха под открытое небо на территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова выкатили сильно модернизированный ракетоносец Ту-22М3М
Автор:
Покровский Александр
Выкатка самолёта – нового или прошедшего глубокий ремонт и модернизацию – событие торжественное. Оно означает нечто вроде перерезания пуповины: машина отныне считается не связанной с производством неразрывным рабочим процессом и может отправляться на государственные совместные испытания. А там – и в штатные полёты. Её место в цехах займут следующие самолёты, которые будут проходить ту же модернизацию по уже отработанной и апробированной технологии.
Об этом и заявил генеральный директор фирмы Туполева Александр Конюхов, ставший популярной в прессе фигурой за последние дни, когда начал комментировать выход из модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-95МСМ. Оно и понятно: как говорится, «густо пошли».
Первый опытный самолет Ту-22МЗМ был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время. Следующий этап программы - глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22МЗ,
- сказал Александр Конюхов.
В целом программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолетов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу и эффективное выполнение ими задач по предназначению,
- пояснил он, касаясь уже обеих программ модернизации.
«Туполев» как он есть
Тут стоит напомнить, что конструкторское бюро «Туполев» (ныне ПАО «Туполев») существует с 1922 года, и с тех пор занималось, если брать военную сторону его деятельности, почти исключительно бомбардировщиками. Машины этих типов составляют большую часть из более чем 300 проектов различных типов летательных аппаратов, малых судов и аэросаней, из которых более 50 попали в серийное производство. Да и гражданские самолёты Туполева, если посмотреть в корень, часто имели военный прототип.

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