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Ту-22М3 готовили удар по Одессе, а рядом и бронепоезд "гулял": Командующий сделал "громкое" заявление - на радость соцсетям
15 ноября 2019, 20:39 • 100 • Политика
По словам командующего ВМС Украины, Ту-22М3 готовили удар по Одессе. В соцсетях, отвечая на "громкое" заявление, шутили: а рядом и бронепоезд "гулял".
Этим летом российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали удар по Одессе, заявил, ничуть не смущаясь сказанного, командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко. Свои пространные мысли он озвучил в ходе третьей Международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона.
Более того, как пишет "Думская", Воронченко считает, что условный пуск был совершён в 60 км от Одессы. А после бомбардировщики повернули в сторону пролива Босфор. Наконец, по версии этого спикера, в постоянной готовности к вторжению на Украину находятся 28-30 батальонных тактических групп.
Реакция на сказанное Воронченко была очевидной. Так, "Радио Стыдоба" пишет:
"Некоторые попрошайки поют песни в переходах. А некоторые попрошайки поют песни на международной арене. Цель одна - выпросить денег".
А подписчики, например, журналист и политолог Виталий Третьяков, добавляют: "И бронепоезд на запасном пути. Я серьёзно".
"Радио Стыдоба" продолжает этот обмен колкостями: "Даже не на запасном, а на основном пути бронепоезд стоит. Чтобы время не терять при случае".
Фото: twitter.com/RadioStydoba.
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