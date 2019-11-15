Ту-22М3 готовили удар по Одессе, а рядом и бронепоезд "гулял": Командующий сделал "громкое" заявление - на радость соцсетям

Этим летом российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали удар по Одессе, заявил, ничуть не смущаясь сказанного, командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко. Свои пространные мысли он озвучил в ходе третьей Международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона.

Более того, как пишет "Думская", Воронченко считает, что условный пуск был совершён в 60 км от Одессы. А после бомбардировщики повернули в сторону пролива Босфор. Наконец, по версии этого спикера, в постоянной готовности к вторжению на Украину находятся 28-30 батальонных тактических групп.

Реакция на сказанное Воронченко была очевидной. Так, "Радио Стыдоба" пишет:

"Некоторые попрошайки поют песни в переходах. А некоторые попрошайки поют песни на международной арене. Цель одна - выпросить денег".

А подписчики, например, журналист и политолог Виталий Третьяков, добавляют: "И бронепоезд на запасном пути. Я серьёзно".

"Радио Стыдоба" продолжает этот обмен колкостями: "Даже не на запасном, а на основном пути бронепоезд стоит. Чтобы время не терять при случае".