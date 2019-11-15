Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина снова открыла границу с Крымом
Зеленского тряханёт: Украинцам пора приготовиться к "закручиванию гаек"...
"Американцам было выгодно – они пришли. И останутся до последнего нефтедолл...
Депутаты Рады поддержали демонополизацию спиртовой отрасли
Главная / Политика

Ту-22М3 готовили удар по Одессе, а рядом и бронепоезд "гулял": Командующий сделал "громкое" заявление - на радость соцсетям

15 ноября 2019, 20:39  •  100 • Политика
По словам командующего ВМС Украины,  Ту-22М3 готовили удар по Одессе. В соцсетях, отвечая на "громкое" заявление, шутили: а рядом и бронепоезд "гулял". 
Этим летом российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали удар по Одессе, заявил, ничуть не смущаясь сказанного, командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко. Свои пространные мысли он озвучил в ходе третьей Международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона.
Более того, как пишет "Думская", Воронченко считает, что условный пуск был совершён в 60 км от Одессы. А после бомбардировщики повернули в сторону пролива Босфор. Наконец, по версии этого спикера, в постоянной готовности к вторжению на Украину находятся 28-30 батальонных тактических групп.
Реакция на сказанное Воронченко была очевидной. Так, "Радио Стыдоба" пишет:
"Некоторые попрошайки поют песни в переходах. А некоторые попрошайки поют песни на международной арене. Цель одна - выпросить денег".
А подписчики, например, журналист и политолог Виталий Третьяков, добавляют: "И бронепоезд на запасном пути. Я серьёзно".
"Радио Стыдоба" продолжает этот обмен колкостями: "Даже не на запасном, а на основном пути бронепоезд стоит. Чтобы время не терять при случае".
Фото: twitter.com/RadioStydoba.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
15 ноября 2019, 02:24
Саммит БРИКС завершился в Бразилии
14 ноября 2019, 21:54
Кремль назначил дату 15-й большой пресс-конференции Путина, но Песков пока утаил её от СМИ
14 ноября 2019, 21:54
В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ
15 ноября 2019, 04:24
Путин заявил о необходимости критики в отношении власти
15 ноября 2019, 04:24
Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии
15 ноября 2019, 20:39
Путин выступил за сохранение «нормандского формата» по Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 ноября 2019, 01:09
С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен ...
15 ноября 2019, 04:24
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
15 ноября 2019, 04:24
Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской ба...
15 ноября 2019, 01:09
Все КПП известны: В Совфеде научили Лукашенко, как правильно пересекать границу Росси...
15 ноября 2019, 13:54
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2019, 07:54
"Встреча даже не обсуждается": Стало известно, на кого Путин променял Трампа
14 ноября 2019, 02:24
"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к убийству Соловьёва
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Петровского
11 ноября 2019, 09:09
Пытки и убийства: В соцсетях рассказали, чем занимался задержанный в Польше нацист
09 ноября 2019, 23:12
Будущее, которого не ждали. Место РФ в дивном новом мире. Михаил Делягин
14 ноября 2019, 07:28
Соловьёв одним вопросом смог превратить подавшего в суд на него Геращенко в ПРЕДАТЕЛЯ закона Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.