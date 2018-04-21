Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Ответ критикам • 43 • Аналитика







1. Комментарий: «Автор не разбирается в существе обсуждаемой тематики».





Ответ: На это можно возразить, что автор, с 1985 г., работая начальником сектора НИИ авиационных систем, в течение 20 лет сотрудничал с ОКБ им. Туполева и занимался вопросами научного сопровождения бортового комплекса обороны. Поэтому излагаемый в статье материал следует воспринимать как полученный из первых рук.



2. «Неправда то, что для Ту-160 в качестве прототипа использовался бомбардировщик B-1a».



Автору пришлось даже расширить раздел «История создания», чтобы избежать таких замечаний. В СССР никогда не стеснялись заимствовать что-либо у противника. В качестве примера можно привести пары: F-111 – Су-24, F-15 – Су-27, B-1a — Ту-160. При этом, конечно, никто не имел в виду, что кто-то получал целиком комплект документов. Например, для Су-27 использовалась общая схема F-15 с собственной переработкой — воздухозаборники перенесены из под крыльев под днище и крыло расположено ниже. При разработке Ту-160 к схеме аналогичной B-1a пришли только в третьем варианте компоновки. Единственным случаем полного копирования – (B-29 – Ту-4) производился по прямому указанию Сталина. КБ Микояна, Ильюшина, Яковлева, Мясищева, Бериева использовали собственные разработки.



3. «Ту-160 вполне может нанести удар по одной из РЛС Северо- Канадской линии Дью и пройти в глубь Канады».



Линия Дью состоит из необслуживаемых РЛС и выполняет роль охранной сигнализации, то есть она должна только сообщить о факте начала атаки и ориентировочном месте прорыва. Уничтожение одной из РЛС и является таким фактом. Далее с внутренних аэродромов Канады поднимаются истребители и самолеты ДРЛО АВАКС. Пара истребителей F-15C с ПТБ могут встретить Ту-160 и обнаружить их с помощью собственной БРЛС. Дальность обнаружения цели типа «тяжелый бомбардировщик» у F-15 составляет 400 км. Ширина просматриваемой в процессе полета полосы у пары истребителей доходит до 600-700 км. То есть для прикрытия всей северной границы Канады потребуется всего пять пар F-15C. Дальность обнаружения тяжелых бомбардировщиков самолетом АВАКС составляет 700-800 км. По его целеуказанию истребители могут взять цели на сопровождение на дальность до 500 км. Дальность пуска ракеты АМРААМ составляет 150 км, поэтому один истребитель может поразить несколько целей даже в тех случаях, когда они летят в сильно рассредоточенных строях. Поэтому проникновение Т-160 в глубь территории Канады не решит ни каких стратегических задач, а приведет только к бессмысленной гибели наших летчиков.



4. «Можно увеличить мощность комплекса РЭБ и применять одноразовые отстреливаемые передатчики помех».



На Ту-160 установлен комплекс РЭБ «Байкал», который разрабатывался в 80-е годы. В те времена использовались ненаправленные антенны, излучающие помехи во все стороны. Мощности таких помех едва хватало для прикрытия самолета даже тогда. В современных условиях этот комплекс стал совершенно не эффективен. Учитывая повышенную ЭПР Ту-10, для скрытия его в современных условиях потребуется энергопотенциал нового комплекса в десятки раз большую, чем у «Байкала». Для этого потребуется использовать антенны больших габаритов на основе ФАР. Такой комплекс повышенной мощности потребует совершенно новой дорогостоящей разработки, и его будет очень трудно размещать на самолете в виду больших габаритов антенн.



Одноразовые передатчики помех имеют слишком маленькую мощность, чтобы прикрыть цель с такой большой ЭПР. Кроме того, из-за потока набегающего воздуха, они очень быстро отстают от самолета. Чтобы сорвать наведение ЗУР, передатчик должен действовать на ее ГСН как минимум 3 секунды, то есть для Ту-160 применение одноразовых передатчиков помех не эффективно. Хищения, приписки, хитрые сметы: как это каралось при Сталине и как наказывается при Путине



5. «Необходимо возобновлять производство для того, чтобы замещать выбывающие старые самолеты».



В США никто не собирается возобновлять производство B-52 или B-1b, они должны долетать до своего естественно износа и быть списаны. Так же необходимо поступать и с Ту-160. Если в соответствии с планами Минобороны выпуск Ту-160 продлится до 2035 года, то эксплуатироваться они будут вплоть до 2070 года, а может быть и далее. В это время техника ПВО разовьется настолько, что у Ту-160 не будет ни малейших шансов выжить. Поэтому необходимо вообще отказаться от СА либо начинать производство ПАК ДА по образцу американского B-2.







6. «После первого ответного ядерного удара система ПВО противника будет находится в таком разрушенном состоянии, что наши самолеты смогут наносить какие угодно удары».



Если ответный удар по территории США окажется настолько силен, что даже будет разрушена линия ДЬЮ, находящаяся на 70° с.ш., то дальнейшего применения ТУ-160 не потребуется, так как США будет нанесен требуемый неприемлемый ущерб. Для нанесения такого ущерба вполне достаточно использовать менее 10 % из имеющихся у нас 650 МБР. Американцы настолько урбанизированы, что любое разрушение инфраструктуры приведет страну к хаосу. Например, если даже не наносить удары по городам, а разрушить трансформаторные поля нескольких центров распределения электроэнергии, то жизнь в стране остановится. Крысы и эпидемии довершат дело.



Однако, не стоит рассчитывать, что при нанесении такого ущерба США, наша территория останется неповрежденной. Достаточно нанести удар по Москве, как жизнь в стране тоже будет парализована, так как у нас все транспортные коммуникации, связь, системы управления, завязаны на Москву. Система ПРО Москвы может перехватить единицы МБР противника. Против массированного удара она окажется не эффективна, так как первый же высотный ядерный взрыв парализует работу РЛС. Взрыв образует ионизированное облако таких размеров, что за ним остальные цели становятся не видны. Также необходимо учитывать, что слишком сильный удар по США вызовет эффект глобальной ядерной зимы. Для нашей северной страны последствия окажутся гораздо хуже, чем для США. В результате лучше договориться, что СА будет использоваться для не ядерных конфликтов. Украинский борщ для Америки



Необходимо также иметь в виду, что в США была разработана концепция «ограниченной ядерной войны», согласно которой ответный удар наносится таким же количеством МБР, каким был нанесен удар по ним.



Приходится напоминать цитату из письма Энштейна Президенту Трумэну: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями».



7. «За счет покрытий можно многократно снизить ЭПР самолета».



Покрытия бывают двух видов: тонкие и толстые. Тонкие покрытия применяются редко, так как они рассчитаны на подавление отражений одного узкого диапазона длин волн облучающей РЛС. Толстые покрытия рассчитаны на поглощение волн широкого диапазона. Такие покрытия должны обеспечивать плавное изменение свойств среды. Нельзя допускать резкого изменения диэлектрических и магнитных свойств на границе раздела между покрытием и окружающим воздухом. Поэтому покрытия делают многослойным: внутренний слой делают сильно поглощающим, а чем ближе к внешнему слою, тем поглощение слабее. В результате покрытие становится толстым и, соответственно, тяжелым. Чаще всего такие покрытия применяют на кораблях.



На самолетах большую часть малозаметности обеспечивают правильным выбором формы, то есть самолет должен быть по форме как можно ближе к плоской поверхности. Для того чтобы места стыковки разных плоских поверхностей не отражали радиоволны, на места стыка наносят поглощающие покрытия. Нанесение покрытий является сложной технологической задачей, так как они должны выдерживать и высокий уровень вибраций и большие скорости набегающего потока воздуха в широком диапазоне температур. На самолетах старых конструкций уменьшить ЭПР таким способом крайне сложно. Например, для уменьшения отражений от компрессоров двигателей их надо покрывать достаточно толстым слоем поглощающего материала. В случае откалывания хотя бы одного куска этого материала возникают вибрации, которые могут привести к аварии двигателя. Провести такие работы и испытать самолет во всех условиях эксплуатации окажется весьма затратно, а вес самолета заметно увеличится, что снизит максимальную боевую нагрузку. ЭПР B-1B удалось уменьшить до величин менее 10 м2 из-за того, что снижение ЭПР воздухозаборников и других ярких точек осуществлялось в процессе проектирования. Достигнуть таких же результатов для Ту-160 будет крайне затруднительно. Сирия в глобальном контексте: условия для «идеального шторма»?



8. «Задача Ту-160 выйти к рубежам пуска крылатых ракет и перехватить его в этом случае невозможно».



Выйти к берегам США через Атлантический океан слишком опасно, из-за наличия РЛС в Гренландии, Шотландии, Норвегии и тд. Морские акватории прикрывают корабельные РЛС, а в угрожаемый период добавляются самолеты АВАКС.



Выйти к рубежам пуска через Тихий океан еще более затруднительно, так как у нас на Дальнем востоке и Камчатке нет соответствующих аэродромов базирования. Подготовка Ту-160 к полету требует наличия большого количества квалифицированного персонала. Перед стартом используется до 15 обслуживающих автомобилей. ВПП должна быть тщательно выметена и аэродром должен быть не менее чем первого класса. Полет в сторону Кореи, Японии , Индонезии естественно будет невозможен из-за наличия ПВО в этих районах. Располагать аэродром придется, например, на Камчатке, хотя даже в этом случае расстояние до границ США будет более 5 тыс. км. Камчатка и Сахалин являются не самым лучшим место для аэродрома, так как могут подвергаться ударам со стороны кораблей и ПЛ противника. Еще одним недостатком таких аэродромов являются сложные погодные условия – тайфуны и обильные снегопады. Если даже удастся подойти к берегам США на расстояние 1000 км и произвести пуск ракет Х-101, то условия полета этих ракет будут неблагоприятными. Над морем отсутствуют те холмы и складки местности, за которыми Х-101 прячется от обнаружения наземными РЛС. Поэтому аэростатные РЛС с высоты 3 км могу обнаруживать Х-101 на дальности до 200 км. Отсюда следует, что наиболее безопасным маршрутом остается маршрут через Северный Ледовитый океан, где Ту-160 может долететь 73° с.ш. Следовательно, районы применения ТУ-160 ограниченны пустынными водами мирового океана. Готовится наступление на Дамаск из «спящей зоны» Даръа. Реванш Трампа с аравийской подоплёкой



9. «Можно разработать новое оборудование, в частности, применять интегральную обшивку самолета».



Под интегральной обшивкой в 90-е годы понимались фантазии некоторых военных о том, что обшивка самолета может превратиться в сплошную антенну, принимающей как радиоволны всех диапазонов, так и ИК- излучение. Таких радиоприемников не было ни тогда, ни существует и сейчас. Переделать обшивку самолета так, чтобы в ней было проделано множество дырок невозможно из-за того, что самолет разрушится.



10. «Демонстрировать нашу военную мощь дешевле с помощью самолетов, а не кораблей».



Несколько лет назад мы производили демонстрацию нашей военной мощи. Например, к нашему другу Уго Чавесу прилетала пара Ту-160. Конечно сам по себе полет интересен, но сообщении не указывалось, что все случаи проникновения нашей СА в Северную Атлантику происходило при сопровождении истребителей НАТО. Соответственно, такая демонстрация флага возможна исключительно в мирное время. Были случаи, когда Ту-95 пролетали рядом с эсминцами США, но наиболее впечатляющий случай рекламируют некоторые наши генералы Они заявляли, что когда в Черном море наш Су-24 пролетел над эсминцем «Дональд Кук», то после этого эсминец ушел в Турцию, где со страху команда и уволилась. Радиолокаторы эсминца не смогли обнаружить Су-24 из-за того, что они были подавлены комплексом РЭБ «Хибины». Первой американской государственной лжи стукнуло 120 лет



Ни о чем, кроме невежества выступающих, это не свидетельствует. Любой специалист по радиолокации знает, что комплекс РЭБ тем лучше подавляет РЛС, чем больше расстояние от РЛС до самолета. То есть существует некое минимальное расстояние R min, по мере приближения к которому качество подавления РЛС комплексом РЭБ становится все хуже и хуже и на расстояниях меньше R min, РЛС свободно обнаруживает цель. Для случая подавления с помощью РЭБ «Хибины» РЛС «Дональда Кука» R min явно окажется не менее 100 км. Это объясняется не только высокой мощностью РЛС, но и тем, что Су-24 разрабатывался более 40 лет назад и обладает повышенной ЭПР. Поэтому заявления о том, что на эсминце самолет не могли обнаружить, для специалистов просто смешны. Кроме того, на эсминцах устанавливается ЗАК «Вулкан-Фаланкс», скорострельность которого 100 выстр/сек. Такие комплексы называют металлорезками (как и наш АК-630). При приближении самолета на дальность менее одного километра очередь разрезает самолет на части. Поэтому надо радоваться тому, что нервы у американцев не сдали и команда на открытие огня не поступила.



Единственный вред который су-24 мог нанести эсминцу заключается в том, что при пролете на очень малой высоте (порядка 10 м) над надстройкой эсминца, можно включить БРЛС Су-24 и направить луч на надстройку. В этом случае, возможно, произойдет перегорание высокочувствительных приемников радиоразведки.



Следовательно, демонстрировать флаг с помощью кораблей существенно дешевле, так как флаг корабля виден и тогда, когда он стоит на якоре и топливо не расходует, а флаг самолета только в полете.



11. Выводы.



Минобороны утверждает, что модернизированный Ту-160М2 будет иметь эффективность на 60% большую, чем Ту-160. Никакого обоснования этому утверждению не приводится. Интересно узнать, как улучшение интерфейсов кабины летчиков, замена навигационного комплекса и др. вспомогательного оборудования повысит эффективность нанесения ударов по авианосным группам противника… Громадная стоимость программы Ту-160М2 окончательно приведет к срыву программы строительства надводных кораблей. В ГПВ 2011-2020 гг. строительство кораблей будет выполнено только на 50%. Таким образом самолеты, которые способны участвовать только в третьей мировой войне, будут строиться вместо кораблей, нужных нам и в мирное время, и в локальных войнах. 23.03.2018 г. на «Военном обозрении» была размещена статья «Ту-160. Стоит ли возобновлять производство?» На статью последовало много критических замечаний. Отвечаем на наиболее важные из них.Ответ: На это можно возразить, что автор, с 1985 г., работая начальником сектора НИИ авиационных систем, в течение 20 лет сотрудничал с ОКБ им. Туполева и занимался вопросами научного сопровождения бортового комплекса обороны. Поэтому излагаемый в статье материал следует воспринимать как полученный из первых рук.Автору пришлось даже расширить раздел «История создания», чтобы избежать таких замечаний. В СССР никогда не стеснялись заимствовать что-либо у противника. В качестве примера можно привести пары: F-111 – Су-24, F-15 – Су-27, B-1a — Ту-160. При этом, конечно, никто не имел в виду, что кто-то получал целиком комплект документов. Например, для Су-27 использовалась общая схема F-15 с собственной переработкой — воздухозаборники перенесены из под крыльев под днище и крыло расположено ниже. При разработке Ту-160 к схеме аналогичной B-1a пришли только в третьем варианте компоновки. Единственным случаем полного копирования – (B-29 – Ту-4) производился по прямому указанию Сталина. КБ Микояна, Ильюшина, Яковлева, Мясищева, Бериева использовали собственные разработки.Линия Дью состоит из необслуживаемых РЛС и выполняет роль охранной сигнализации, то есть она должна только сообщить о факте начала атаки и ориентировочном месте прорыва. Уничтожение одной из РЛС и является таким фактом. Далее с внутренних аэродромов Канады поднимаются истребители и самолеты ДРЛО АВАКС. Пара истребителей F-15C с ПТБ могут встретить Ту-160 и обнаружить их с помощью собственной БРЛС. Дальность обнаружения цели типа «тяжелый бомбардировщик» у F-15 составляет 400 км. Ширина просматриваемой в процессе полета полосы у пары истребителей доходит до 600-700 км. То есть для прикрытия всей северной границы Канады потребуется всего пять пар F-15C. Дальность обнаружения тяжелых бомбардировщиков самолетом АВАКС составляет 700-800 км. По его целеуказанию истребители могут взять цели на сопровождение на дальность до 500 км. Дальность пуска ракеты АМРААМ составляет 150 км, поэтому один истребитель может поразить несколько целей даже в тех случаях, когда они летят в сильно рассредоточенных строях. Поэтому проникновение Т-160 в глубь территории Канады не решит ни каких стратегических задач, а приведет только к бессмысленной гибели наших летчиков.На Ту-160 установлен комплекс РЭБ «Байкал», который разрабатывался в 80-е годы. В те времена использовались ненаправленные антенны, излучающие помехи во все стороны. Мощности таких помех едва хватало для прикрытия самолета даже тогда. В современных условиях этот комплекс стал совершенно не эффективен. Учитывая повышенную ЭПР Ту-10, для скрытия его в современных условиях потребуется энергопотенциал нового комплекса в десятки раз большую, чем у «Байкала». Для этого потребуется использовать антенны больших габаритов на основе ФАР. Такой комплекс повышенной мощности потребует совершенно новой дорогостоящей разработки, и его будет очень трудно размещать на самолете в виду больших габаритов антенн.Одноразовые передатчики помех имеют слишком маленькую мощность, чтобы прикрыть цель с такой большой ЭПР. Кроме того, из-за потока набегающего воздуха, они очень быстро отстают от самолета. Чтобы сорвать наведение ЗУР, передатчик должен действовать на ее ГСН как минимум 3 секунды, то есть для Ту-160 применение одноразовых передатчиков помех не эффективно.В США никто не собирается возобновлять производство B-52 или B-1b, они должны долетать до своего естественно износа и быть списаны. Так же необходимо поступать и с Ту-160. Если в соответствии с планами Минобороны выпуск Ту-160 продлится до 2035 года, то эксплуатироваться они будут вплоть до 2070 года, а может быть и далее. В это время техника ПВО разовьется настолько, что у Ту-160 не будет ни малейших шансов выжить. Поэтому необходимо вообще отказаться от СА либо начинать производство ПАК ДА по образцу американского B-2.Если ответный удар по территории США окажется настолько силен, что даже будет разрушена линия ДЬЮ, находящаяся на 70° с.ш., то дальнейшего применения ТУ-160 не потребуется, так как США будет нанесен требуемый неприемлемый ущерб. Для нанесения такого ущерба вполне достаточно использовать менее 10 % из имеющихся у нас 650 МБР. Американцы настолько урбанизированы, что любое разрушение инфраструктуры приведет страну к хаосу. Например, если даже не наносить удары по городам, а разрушить трансформаторные поля нескольких центров распределения электроэнергии, то жизнь в стране остановится. Крысы и эпидемии довершат дело.Однако, не стоит рассчитывать, что при нанесении такого ущерба США, наша территория останется неповрежденной. Достаточно нанести удар по Москве, как жизнь в стране тоже будет парализована, так как у нас все транспортные коммуникации, связь, системы управления, завязаны на Москву. Система ПРО Москвы может перехватить единицы МБР противника. Против массированного удара она окажется не эффективна, так как первый же высотный ядерный взрыв парализует работу РЛС. Взрыв образует ионизированное облако таких размеров, что за ним остальные цели становятся не видны. Также необходимо учитывать, что слишком сильный удар по США вызовет эффект глобальной ядерной зимы. Для нашей северной страны последствия окажутся гораздо хуже, чем для США. В результате лучше договориться, что СА будет использоваться для не ядерных конфликтов.Необходимо также иметь в виду, что в США была разработана концепция «ограниченной ядерной войны», согласно которой ответный удар наносится таким же количеством МБР, каким был нанесен удар по ним.Приходится напоминать цитату из письма Энштейна Президенту Трумэну: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями».Покрытия бывают двух видов: тонкие и толстые. Тонкие покрытия применяются редко, так как они рассчитаны на подавление отражений одного узкого диапазона длин волн облучающей РЛС. Толстые покрытия рассчитаны на поглощение волн широкого диапазона. Такие покрытия должны обеспечивать плавное изменение свойств среды. Нельзя допускать резкого изменения диэлектрических и магнитных свойств на границе раздела между покрытием и окружающим воздухом. Поэтому покрытия делают многослойным: внутренний слой делают сильно поглощающим, а чем ближе к внешнему слою, тем поглощение слабее. В результате покрытие становится толстым и, соответственно, тяжелым. Чаще всего такие покрытия применяют на кораблях.На самолетах большую часть малозаметности обеспечивают правильным выбором формы, то есть самолет должен быть по форме как можно ближе к плоской поверхности. Для того чтобы места стыковки разных плоских поверхностей не отражали радиоволны, на места стыка наносят поглощающие покрытия. Нанесение покрытий является сложной технологической задачей, так как они должны выдерживать и высокий уровень вибраций и большие скорости набегающего потока воздуха в широком диапазоне температур. На самолетах старых конструкций уменьшить ЭПР таким способом крайне сложно. Например, для уменьшения отражений от компрессоров двигателей их надо покрывать достаточно толстым слоем поглощающего материала. В случае откалывания хотя бы одного куска этого материала возникают вибрации, которые могут привести к аварии двигателя. Провести такие работы и испытать самолет во всех условиях эксплуатации окажется весьма затратно, а вес самолета заметно увеличится, что снизит максимальную боевую нагрузку. ЭПР B-1B удалось уменьшить до величин менее 10 м2 из-за того, что снижение ЭПР воздухозаборников и других ярких точек осуществлялось в процессе проектирования. Достигнуть таких же результатов для Ту-160 будет крайне затруднительно.Выйти к берегам США через Атлантический океан слишком опасно, из-за наличия РЛС в Гренландии, Шотландии, Норвегии и тд. Морские акватории прикрывают корабельные РЛС, а в угрожаемый период добавляются самолеты АВАКС.Выйти к рубежам пуска через Тихий океан еще более затруднительно, так как у нас на Дальнем востоке и Камчатке нет соответствующих аэродромов базирования. Подготовка Ту-160 к полету требует наличия большого количества квалифицированного персонала. Перед стартом используется до 15 обслуживающих автомобилей. ВПП должна быть тщательно выметена и аэродром должен быть не менее чем первого класса. Полет в сторону Кореи, Японии , Индонезии естественно будет невозможен из-за наличия ПВО в этих районах. Располагать аэродром придется, например, на Камчатке, хотя даже в этом случае расстояние до границ США будет более 5 тыс. км. Камчатка и Сахалин являются не самым лучшим место для аэродрома, так как могут подвергаться ударам со стороны кораблей и ПЛ противника. Еще одним недостатком таких аэродромов являются сложные погодные условия – тайфуны и обильные снегопады. Если даже удастся подойти к берегам США на расстояние 1000 км и произвести пуск ракет Х-101, то условия полета этих ракет будут неблагоприятными. Над морем отсутствуют те холмы и складки местности, за которыми Х-101 прячется от обнаружения наземными РЛС. Поэтому аэростатные РЛС с высоты 3 км могу обнаруживать Х-101 на дальности до 200 км. Отсюда следует, что наиболее безопасным маршрутом остается маршрут через Северный Ледовитый океан, где Ту-160 может долететь 73° с.ш. Следовательно, районы применения ТУ-160 ограниченны пустынными водами мирового океана.Под интегральной обшивкой в 90-е годы понимались фантазии некоторых военных о том, что обшивка самолета может превратиться в сплошную антенну, принимающей как радиоволны всех диапазонов, так и ИК- излучение. Таких радиоприемников не было ни тогда, ни существует и сейчас. Переделать обшивку самолета так, чтобы в ней было проделано множество дырок невозможно из-за того, что самолет разрушится.Несколько лет назад мы производили демонстрацию нашей военной мощи. Например, к нашему другу Уго Чавесу прилетала пара Ту-160. Конечно сам по себе полет интересен, но сообщении не указывалось, что все случаи проникновения нашей СА в Северную Атлантику происходило при сопровождении истребителей НАТО. Соответственно, такая демонстрация флага возможна исключительно в мирное время. Были случаи, когда Ту-95 пролетали рядом с эсминцами США, но наиболее впечатляющий случай рекламируют некоторые наши генералы Они заявляли, что когда в Черном море наш Су-24 пролетел над эсминцем «Дональд Кук», то после этого эсминец ушел в Турцию, где со страху команда и уволилась. Радиолокаторы эсминца не смогли обнаружить Су-24 из-за того, что они были подавлены комплексом РЭБ «Хибины».Ни о чем, кроме невежества выступающих, это не свидетельствует. Любой специалист по радиолокации знает, что комплекс РЭБ тем лучше подавляет РЛС, чем больше расстояние от РЛС до самолета. То есть существует некое минимальное расстояние R min, по мере приближения к которому качество подавления РЛС комплексом РЭБ становится все хуже и хуже и на расстояниях меньше R min, РЛС свободно обнаруживает цель. Для случая подавления с помощью РЭБ «Хибины» РЛС «Дональда Кука» R min явно окажется не менее 100 км. Это объясняется не только высокой мощностью РЛС, но и тем, что Су-24 разрабатывался более 40 лет назад и обладает повышенной ЭПР. Поэтому заявления о том, что на эсминце самолет не могли обнаружить, для специалистов просто смешны. Кроме того, на эсминцах устанавливается ЗАК «Вулкан-Фаланкс», скорострельность которого 100 выстр/сек. Такие комплексы называют металлорезками (как и наш АК-630). При приближении самолета на дальность менее одного километра очередь разрезает самолет на части. Поэтому надо радоваться тому, что нервы у американцев не сдали и команда на открытие огня не поступила.Единственный вред который су-24 мог нанести эсминцу заключается в том, что при пролете на очень малой высоте (порядка 10 м) над надстройкой эсминца, можно включить БРЛС Су-24 и направить луч на надстройку. В этом случае, возможно, произойдет перегорание высокочувствительных приемников радиоразведки.Следовательно, демонстрировать флаг с помощью кораблей существенно дешевле, так как флаг корабля виден и тогда, когда он стоит на якоре и топливо не расходует, а флаг самолета только в полете.Минобороны утверждает, что модернизированный Ту-160М2 будет иметь эффективность на 60% большую, чем Ту-160. Никакого обоснования этому утверждению не приводится. Интересно узнать, как улучшение интерфейсов кабины летчиков, замена навигационного комплекса и др. вспомогательного оборудования повысит эффективность нанесения ударов по авианосным группам противника… Громадная стоимость программы Ту-160М2 окончательно приведет к срыву программы строительства надводных кораблей. В ГПВ 2011-2020 гг. строительство кораблей будет выполнено только на 50%. Таким образом самолеты, которые способны участвовать только в третьей мировой войне, будут строиться вместо кораблей, нужных нам и в мирное время, и в локальных войнах. Автор: Андрей Горбачевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 43 Источник Похожие новости Война и мир планетарных масштабов Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна» Солсбери — фабрика дымовых завес

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