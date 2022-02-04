Ту-160 получил "глаза", чтобы стрелять по целям у себя "за спиной"

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолётом с ракетами обратного старта - они способны перехватывать цели, находящиеся у него "за спиной".

Первым в мире самолётом с ракетами обратного старта может стать модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160. Наш "Белый лебедь" и так один из уникальных самолётов в мире, а теперь он станет ещё и недосягаемым.

По словам источника РИА Новости в авиастроительной новости, Ту-160 сможет стрелять по целям у себя "за спиной". Такая возможность стала реальностью благодаря установленной радиолокационной станции заднего обзора. Фактически это вторые "глаза", которые позволят самолёту обороняться от ракет "воздух-воздух" и "земля-воздух", а также от истребителей:

Ракеты класса "воздух-воздух" по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся "за спиной" у Ту-160М, - такова полная цитата собеседника агентства.

Именно на тяжёлых бомбардировщиках целесообразно применение таких РЛС заднего обзора. Сама по себе конструкция таких самолётов не предполагает большой манёвренности. Поэтому очень важно поставить дополнительную защиту.

Интересно, что ракеты обратного старта вполне способны поражать цели и в передней полусфере. При поражении целей в задней полусфере по целеуказанию от хвостовой РЛС они разворачиваются в полёте на 180 градусов.

Досье

Первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полёт 12 января этого года. Новый самолёт получил модернизированные двигатели, обновлённое бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением.

Программа воспроизводства самолётов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.

Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев").