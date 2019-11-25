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Ту-16 гнал к земле с термоядерной бомбой, а у "командирского состава всё холодело внутри"

25 ноября 2019, 08:09  •  283 • Политика
Ту-16 в отчаянии кружил с термоядерной бомбой над городом... Воспоминаниями об испытаниях, которые могли закончиться трагедией, пишут журналисты. Пока экипаж гнал к земле, у "командирского состава всё холодело внутри".
Термоядерное оружие легко может погубить нашу планету - это мы поняли на собственном опыте в период холодной войны. Сегодня Россия придерживается принципов паритета и настаивает на пользе переговорных процессов. Впрочем, и в советское время риски прекрасно понимали. Об истории, доказывающей такое понимание, пишет "Утро.ру".
Речь в материале идёт о предшественнике "Царь-бомбы", чьи испытания прошли десятки лет назад. Журналисты отмечают, что о "Царь-бомбе" писали довольно много, между тем предшественники оставили "намного более трагический след". Итак, 22 ноября на Семипалатинском полигоне с Ту-16 организовали испытания бомбы - РДС-37 сбросили с неба, причём испытания проходили не на Новой Земле, а у населенных пунктов. Бомбу должны были сбросить еще 20 ноября, однако неожиданно испортилась погода. В результате было принято решение отложить испытания. Но как пилот должен был сесть с бомбой на борту? Об этом не могло быть и речи - решение приняли принципиальное, но... Исполнить его не получилось. Экипаж доложил об отказе радиолокационного прицела.
"У командирского состава на земле всё похолодело внутри, когда они поняли, что Ту-16 будет садиться на аэродром с термоядерной бомбой огромной мощности", - пишут журналисты.
Сбросить бомбу предлагали в горах без детонации. Однако горючего в баках становилось всё меньше, а самолёт мог просто рухнуть в любой точке, если бы экипаж не взял ответственность на себя. В результате командир экипажа Герой Советского Союза Фёдор Головашко сел так мягко, что никто даже не понял, что приземление случилось. Так и произошла первая в истории мира посадка с термоядерной бомбой.
Через два дня, когда бомбу всё же сбросили, диаметр "гриба" составил 14 километров. Таких мощных взрывов ещё не было.

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