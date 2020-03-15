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Ту-142 над базой США в Арктике: Как русские поколебали "исключительное" положение американцев

15 марта 2020, 02:35  •  73 • В мире
Над лагерем США в Арктике пролетели бомбардировщики Ту-142. Интересно, что русские самолёты обнаружили лагерь американцев за сотни километров от людского жилья всего за пять дней. Эксперты уверены: так русские поколебали "исключительное" положение американцев в Арктике, которым они неоднократно хвастались.

Полёт бомбардировщиков

Напомним, по сообщениям зарубежных СМИ, сам инцидент произошёл над международными водами моря Бофорта к северу от Аляски 9 марта 2020 года. По данным портала, каждые два года американские военные проводят в регионе учения ICEX, цель которых - проверка готовности служб к работе в условиях Арктики. Одна из главных особенностей этих манёвров - участие в них подводных лодок, которые должны "прорваться" через арктические льды для встречи с другими участниками учений, перемещающимися по суше и по воздуху, а затем в условленном месте создают базовый лагерь.
К российским самолётам командование NORAD сразу приставило для сопровождения истребители F-22s и CF-18s. Предполагается, что российские самолёты вылетели в сторону Аляски с авиабазы Украинка, расположенной в дальневосточном регионе России. Над лагерем ICEX они находились на высоте 2500 футов (менее километра).
Американцев очень удивило появление российских разведчиков в столь отдалённом районе, в 50 милях (80 км) от Аляски. Как отмечается, самолёты находились в зоне перехвата ПВО. Тем не менее это слишком далеко от американского воздушного пространства. Однако как именно ВКС России смогли обнаружить лагерь, для американцев осталось загадкой.

Реакция экспертов

Международные эксперты уверены: этим полётом русские показали американцам, что их "исключительность" в Арктике под вопросом.
"Этим Москва показала, что у неё есть глаза и уши в самых отдалённых уголках мира. Ясно одно: Россия более чем способна найти американские войска - даже в Арктике", - отмечает портал Popular Mechanics.
Своё удивление выразили и канадские журналисты. Они заявили, что российские военные нашли американцев очень быстро. Лагерь разбили лишь 4 марта, а уже через пять дней над ним пролетели русские бомбардировщики.
"Бомбардировщики появились только через пять дней после создания лагеря, поэтому им понадобилось время, чтобы найти его. Но послание ясно: Россия вполне способна найти американские войска даже в Арктике", - цитирует журналистов РЕН ТВ.
При этом канадцы восхитились, как русские смогли так быстро обнаружить лагерь в Арктике. Также канадский военный эксперт Роб Хьюберт прокомментировал этот инцидент Radio Canada International. Он заявил: Россия так показала, что ей есть что противопоставить НАТО и США в Арктике. Поэтому Америка больше не может претендовать на "исключительность" в этом регионе.
"У них, вероятно, есть все виды электронного оборудования, настроенного на то, чтобы попытаться уловить частоты, поведение, любые признаки, которые могут им помочь", - заявил Хьюберт.
Интересно, что до этого в Пентагоне говорили: возможность "физического столкновения" в Арктике между Россией и США "в краткосрочной перспективе является низкой".

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