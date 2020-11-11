Цыкнул на Грефа, и тот отполз: Хазин вскрыл роль Путина в скандале вокруг "Бесогона"

Экономист, политолог и популярный блогер Михаил Хазин прокомментировал битву вокруг авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон", в которой был замешан глава Сбера Герман Греф.

Обратите внимание: была драка между Михалковым и Грефом. Чем она закончилась? Греф тихо отполз. Кто-то ему сказал "Цыц!". Как вы думаете, кто?

Также Хазин прокомментировал распространяющиеся в последние дни слухи о болезни Владимира Путина и его возможной отставке. Политолог уверен, что всё это часть тонкой игры, в которую российский лидер уже мастерски сыграл минувшей весной.



"Я уже говорил вам, что весной Путин сыграл в игру "царь умирает", которая игралась в истории огромное количество раз", - заметил Хазин в беседе с "Бизнес Online".

Сам эксперт в домыслы об отставке президента, распространяемые политологом Владимиром Соловьём, не верит: "У Соловья работа такая".

По мнению Хазина, Путин полон сил и полностью контролирует ситуацию.