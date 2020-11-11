Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаб...
Главная / Политика

Цыкнул на Грефа, и тот отполз: Хазин вскрыл роль Путина в скандале вокруг "Бесогона"

11 ноября 2020, 15:00  •  192 • Политика
Политолог Михаил Хазин вскрыл роль Путина в скандале вокруг "Бесогона" Никиты Михалкова. Эксперт недвусмысленно намекнул на то, что именно глава государства "цыкнул" на Германа Грефа и тот "тихо отполз".
Экономист, политолог и популярный блогер Михаил Хазин прокомментировал битву вокруг авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон", в которой был замешан глава Сбера Герман Греф.
Обратите внимание: была драка между Михалковым и Грефом. Чем она закончилась? Греф тихо отполз. Кто-то ему сказал "Цыц!". Как вы думаете, кто?
Также Хазин прокомментировал распространяющиеся в последние дни слухи о болезни Владимира Путина и его возможной отставке. Политолог уверен, что всё это часть тонкой игры, в которую российский лидер уже мастерски сыграл минувшей весной.

"Я уже говорил вам, что весной Путин сыграл в игру "царь умирает", которая игралась в истории огромное количество раз", - заметил Хазин в беседе с "Бизнес Online".
Сам эксперт в домыслы об отставке президента, распространяемые политологом Владимиром Соловьём, не верит: "У Соловья работа такая".
По мнению Хазина, Путин полон сил и полностью контролирует ситуацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



192
Источник
Похожие новости
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США раскрыл Литовкин
11 ноября 2020, 09:30
Мир стоит на пороге Третьей мировой войны - разведка Чехии
11 ноября 2020, 02:10
"В ад отправился твой статус Карабаха": Алиев со смехом унизил Пашиняна
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Х...
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовилс...
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" ...
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США рас...
11 ноября 2020, 07:40
Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2020, 20:15
Время расплаты: Януковича уволили незаконно! — Конституционный позор Зеленского
07 ноября 2020, 04:40
Разбомбить Россию и Китай: Чудеса дипломатии от Помпео
07 ноября 2020, 11:05
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
10 ноября 2020, 01:25
"Наш вертолёт сбили специально": Неудобная правда о гибели Ми-24 в Армении
08 ноября 2020, 17:20
Хитрый маневр поляков назло России обернётся "чёрным сценарием"
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
07 ноября 2020, 02:50
"Думали, бомба": Ирландцы обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.