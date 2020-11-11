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Цыкнул на Грефа, и тот отполз: Хазин вскрыл роль Путина в скандале вокруг "Бесогона"
11 ноября 2020, 15:00 • 192 • Политика
Политолог Михаил Хазин вскрыл роль Путина в скандале вокруг "Бесогона" Никиты Михалкова. Эксперт недвусмысленно намекнул на то, что именно глава государства "цыкнул" на Германа Грефа и тот "тихо отполз".
Экономист, политолог и популярный блогер Михаил Хазин прокомментировал битву вокруг авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон", в которой был замешан глава Сбера Герман Греф.
Также Хазин прокомментировал распространяющиеся в последние дни слухи о болезни Владимира Путина и его возможной отставке. Политолог уверен, что всё это часть тонкой игры, в которую российский лидер уже мастерски сыграл минувшей весной.
"Я уже говорил вам, что весной Путин сыграл в игру "царь умирает", которая игралась в истории огромное количество раз", - заметил Хазин в беседе с "Бизнес Online".
Сам эксперт в домыслы об отставке президента, распространяемые политологом Владимиром Соловьём, не верит: "У Соловья работа такая".
По мнению Хазина, Путин полон сил и полностью контролирует ситуацию.
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