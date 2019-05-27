Цветовая имитация: как ВВС США готовят пилотов к бою с новейшими российскими истребителями

Авиабаза ВВС США Неллис опубликовала видеозапись полёта истребителя F-16, имитирующего окраску российского Су-57. На этом военном объекте расположена 64-я эскадрилья «Агрессор», которая играет роль противника во время учений. При этом ранее появилась информация, что в одной из эскадрилий морской авиации Соединённых Штатов также есть самолёт с такой же расцветкой, как у Су-57. Как полагают эксперты, в Пентагоне рассматривают российский истребитель пятого поколения в качестве основного противника F-22 и F-35. Впрочем, аналитики подчёркивают, что Вашингтон готовится к противостоянию не только с Москвой, поскольку российская машина будет востребована на рынке вооружений.

26 мая самолёт F-16 американских ВВС, перекрашенный в камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57, поднялся в небо с авиабазы Неллис в штате Невада. Боевую машину отличает характерная для российского самолёта пиксельная ливрея голубого цвета. Видео с записью полёта было выложено на официальной странице авиабазы в Facebook.

«Распознать и уничтожить»

На базе Неллис размещается 64-я эскадрилья «Агрессор» Военно-воздушных сил США. Её самолёты традиционно играют роль вероятного противника на учениях Вооружённых сил Соединённых Штатов и других стран НАТО. С этой целью их традиционно перекрашивают в цвета, более характерные для ВВС других государств. Как правило, это либо голубая окраска российских самолётов производства КБ «Сухой», либо оттенки зелёного и коричневого, привычные для ближневосточных стран, например Ирана.

Командующий 57-м авиакрылом бригадный генерал Роберт Новотны ещё в прошлом году устроил на своей странице в Facebook голосование, предложив подписчикам выбрать, как следует покрасить очередной самолёт, который будет изображать вероятного противника. Лидером зрительских симпатий стал Су-57. Как признался в интервью изданию The Drive на прошлой неделе Новотны, он и сам был за этот вариант.

«64-я эскадрилья «Агрессор» в восторге от новой цветовой схемы под названием Digital Shark, которая имитирует раскраску Су-57. Приветствуется любая возможность повысить точность имитирования истребителей противника, так как это расширяет инструментарий профессиональных «агрессоров» для подготовки личного состава к тому, чтобы побеждать в бою», — подчеркнул американский военнослужащий.

Командующим 57-м авиакрылом бригадный генерал Роберт Новотны

© U.S. Air Force

По словам Новотны, главная задача его подразделения — «не просто круто выглядеть», а дать американским пилотам привыкнуть к внешнему виду самолётов противника и преодолеть нервозность, возникающую у пилота, когда в боевой обстановке он впервые сталкивается с непривычной для него машиной.

«Благодаря такому подходу к боевой подготовке, при котором угроза представлена наглядно, у наших лётчиков гораздо больше шансов сблизиться с противником, визуально его распознать и уничтожить», — утверждает американский бригадный генерал.

Помимо перекрашенного под Су-57 истребителя F-16 на авиабазе Неллис, как сообщил Роберт Новотны, находятся самолёты, использующие типы камуфляжа, характерные для российских Су-35 и китайского J-20.

«Эскадрилья «Агрессор» в США была создана ещё в 1970-х для имитации вооружённых сил противника. В ней, как правило, служат очень опытные и профессиональные пилоты, — отметил в беседе с RT военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. — Это делается с целью более качественной тренировки американских военнослужащих в противостоянии с потенциальным противником, чтобы американцы не боялись наших самолётов».

Битвы пятого поколения

64-я эскадрилья «Агрессор» — не единственное подразделение в американских вооружённых силах, где на днях был замечен самолёт в цветах российского Су-57. В середине мая в сети появилась фотография раскрашенного в цвета Су-57 истребителя F/A-18D, которая, как отмечают американские СМИ, была, предположительно, сделана на базе ВМС США в штате Вирджиния. Здесь базируется 12-я эскадрилья истребителей ВМФ «Омары», также выполняющая на учениях роль вероятного противника.

В 2016-м в её составе появились самолёты, расцветка которых имитировала внешний вид Су-35 и Су-57, который в то время назывался Т-50. Подразделения, призванные изображать самолёты противника, функционируют также в составе Корпуса морской пехоты США.

По словам Дмитрия Дрозденко, внимание американских «агрессоров» к Су-57 вызвано особыми боевыми качествами этого самолёта. К 2028 году, в соответствии с новой госпрограммой вооружения, российские ВКС получат 78 таких машин.

«Су-57 как наш самый современный самолёт считается в Пентагоне главным противником F-22 и F-35», — подчёркивает эксперт.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил в разговоре с RT, что Пентагон проявляет повышенную заинтересованность в самой перспективной российской военно-авиационной разработке — Су-57.

Ранее британское издание Daily Mail назвало Су-57 «серьёзной угрозой» для самых современных истребителей, а главный конструктор — директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец заявил, что новое детище его компании превосходит по техническим характеристикам F-22 и F-35. В марте 2019 года RT сообщил о планах Министерства ВВС США создать воздушные цели, имитирующие «продвинутые самолёты противника»: российский Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

Тот факт, что США не спешат перекрашивать под российские самолёты свои собственные боевые машины пятого поколения (роль Су-57 играют истребители четвёртого поколения F-16), по мнению Дмитрия Дрозденко, вызван техническим причинами. Повреждение специального радиопоглощающего покрытия при покраске может значительно снизить малозаметность этих машин. Однако это не значит, что ВВС США не тренируются противодействовать самолётам пятого поколения в бою, отмечают эксперты.

В мае 2019 года американские СМИ сообщили, что ВВС США восстанавливают расформированную в 2014 году 65-ю эскадрилью «Агрессор» и пополнят её самолётами пятого поколения F-35. Размещаться она будет, как и 64-я эскадрилья, на базе Неллис.

«База ВВС США Неллис с предвкушением ждёт возобновления работы 65-й эскадрильи «Агрессор» и её укомплектования истребителями F-35A. Этот дополнительный ресурс усилит и без того мощную систему имитации самолётов условного противника, имеющуюся у США и ВВС государств-партнёров, позволив отрабатывать множество сценариев в ходе боевой подготовки и учений», — подтвердили The Drive эту новость в пресс-службе авиабазы.

Lockheed Martin F-35B Lightning II

Reuters

© U.S. Air Force/Staff Sgt. Joely Santiago/Handout

Новость, первоначально распространённую СМИ, подтвердила и пресс-служба ВВС США, отметив, что роль предполагаемого противника будут играть старые версии F-35. Поступать на базу они начнут в 2022 году.

Как сообщал американский журнал The National Interest, в апреле 2019 года несколько F-35 уже играли роль самолётов вероятного противника на учениях американских ВВС.

«Благодаря тому, что 65-я эскадрилья «Агрессор» будет имитировать действия противника круглый год, у большего числа лётчиков ВВС США появится возможность сойтись в бою с опытным товарищем по службе, сидящим за штурвалом стелс-истребителя. Это может пойти им на пользу в подготовке к борьбе с российскими и китайскими самолётами, оснащёнными стелс-технологиями», — отмечал редактор издания Дэвид Акс.

Красные идут!

Как сообщает издание Breaking Defense, во время традиционных учений Red Flag в феврале—марте 2019-го истребители пятого поколения F-35 и F-22 американских ВВС отрабатывали противостояние системам ПВО С-300 и С-400 и самолётам Су-30, находящимся на вооружении России и Китая. Роль «красных» (на американских учениях это обозначение противника) традиционно выполняли «агрессоры» с базы Неллис.

Роберт Новотны в интервью изданию подчеркнул, что на фоне изменений в Стратегии национальной безопасности США, где приоритетом после прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа стало противостояние России и Китаю, значение учений, подобных Red Flag, выросло.

По мнению Дмитрия Дрозденко, со времён холодной войны мало что изменилось.

«Американцы как считали нас своим главным врагом, так и продолжают считать», — подчёркивает эксперт, напомнив, что США в 2017 году на учениях в Германии специально нанимали статистов, владеющих русским языком.

Позже в Пентагоне, как сообщала тогда Lenta.ru, объяснили этот эпизод необходимостью подготовки войск «наиболее реалистичным путём». Что касается авиации, то существующие в странах НАТО подразделения «агрессоров» ранее активно использовали для демонстрации вероятного противника советскую авиатехнику из бывших стран Варшавского договора.

Как отмечают эксперты, даже символика, которую используют американские «агрессоры», говорит сама за себя. Так, 64-я эскадрилья использует как отличительный знак красную звезду, помещённую в рамку прицела. На шлемах пилотов, изображающих вероятного противника, изображена красная звезда с серпом и молотом.

© Кадр: видео Министерства обороны США

Александр Михайлов отмечает, что «для американцев Россия стала объектом внимания номер один», но считает, что США не обязательно готовятся к столкновению с самолётами российских ВКС, ведь российские перспективные истребители могут быть поставлены и другим державам.

«США прекрасно понимают, что этот истребитель будет востребован и в других странах, — утверждает эксперт. — Поэтому американцы будут повышать уровень боевой подготовки, ориентируясь на воздушный бой с нашими истребителями пятого поколения».