Цветов не надо. Лучше деньгами: Семья оскароносного сценариста "Человека-паука" поставила условие к похоронам

Издание Deadline сообщило о смерти 92-летнего известного американского сценариста, дважды лауреата премии "Оскар" Элвина Сарджента. Причина смерти не указывается, лишь отмечается, что она была естественная.

Семья оскароносца поставила всем, кто собрался на поминальную службу, условие: цветов не надо. По мнению родных сценариста, лучше всего будет отдать дань его памяти не деньгами на похороны, а сделать вклад в благотворительный проект "Встань против рака". Его соучредителем была супруга Сарджента - продюсер Лора Зискин, которая умерла в 2011-м от рака молочной железы.

Сарджент известен своими сценариями к фильму "Человек-паук", а также "Новый Человек-паук". "Оскара" он получил за фильм "Джулия" и "Обыкновенные люди".

Известно, что прощание с ним пройдёт в Лос-Анджелесе. Но дата пока не указывается.