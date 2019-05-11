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Цветов не надо. Лучше деньгами: Семья оскароносного сценариста "Человека-паука" поставила условие к похоронам

11 мая 2019, 08:54  •  73 • В мире
Американский сценарист в том числе и фильма о "Человеке-пауке", дважды лауреат "Оскара" Элвин Сарджент умер на 93-м году жизни. Его семья поставила условие к похоронам для всех желающих проститься с оскароносцем: цветов не надо. В семье Сарджента считают, что лучше отдать деньгами и не на его похороны, а в благотворительный проект, соучредителем которого была супруга сценариста.
Издание Deadline сообщило о смерти 92-летнего известного американского сценариста, дважды лауреата премии "Оскар" Элвина Сарджента. Причина смерти не указывается, лишь отмечается, что она была естественная.
Семья оскароносца поставила всем, кто собрался на поминальную службу, условие: цветов не надо. По мнению родных сценариста, лучше всего будет отдать дань его памяти не деньгами на похороны, а сделать вклад в благотворительный проект "Встань против рака". Его соучредителем была супруга Сарджента - продюсер Лора Зискин, которая умерла в 2011-м от рака молочной железы.
Сарджент известен своими сценариями к фильму "Человек-паук", а также "Новый Человек-паук". "Оскара" он получил за фильм "Джулия" и "Обыкновенные люди".
Известно, что прощание с ним пройдёт в Лос-Анджелесе. Но дата пока не указывается.

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