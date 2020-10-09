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Цветной радикализм: Лукашенко раскрыл новую тактику протестующих
09 октября 2020, 16:35 • 98 • Политика
Уличные акции в Белоруссии стихают, но оставшиеся участники становятся более агрессивными
Попытка цветной революции провалилась, но успокаиваться рано: впереди новые, более радикальные формы протестов. Об этом предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 9 октября.
"Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался. Заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции", – цитирует президента "БелТА".
По сведениям Лукашенко, сейчас появилось много подстрекателей, которые призывают "зевак" и молодежь перекрывать дороги, жечь милицейские машины, нападать на дома ОМОНовцев.
"Кому-то явно не не хватает крови и сакральных жертв",
– сделал вывод глава РБ. Он отметил, что силовики стараются на провокации не поддаваться и жестко не реагировать. Но в приоритете – защита прав законопослушных жителей республики. Поэтому любые форма протеста, нарушающие порядок и покой остальных, будут пресекаться.
Ранее российский политолог опроверг мнение, что Лукашенко рассорился с Западом, и привел доказательства.
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