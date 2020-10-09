Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Цветной радикализм: Лукашенко раскрыл новую тактику протестующих

09 октября 2020, 16:35  •  98 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уличные акции в Белоруссии стихают, но оставшиеся участники становятся более агрессивными
Попытка цветной революции провалилась, но успокаиваться рано: впереди новые, более радикальные формы протестов. Об этом предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 9 октября.
"Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался. Заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции", – цитирует президента "БелТА".
По сведениям Лукашенко, сейчас появилось много подстрекателей, которые призывают "зевак" и молодежь перекрывать дороги, жечь милицейские машины, нападать на дома ОМОНовцев.
"Кому-то явно не не хватает крови и сакральных жертв",
– сделал вывод глава РБ. Он отметил, что силовики стараются на провокации не поддаваться и жестко не реагировать. Но в приоритете – защита прав законопослушных жителей республики. Поэтому любые форма протеста, нарушающие порядок и покой остальных, будут пресекаться.
Ранее российский политолог опроверг мнение, что Лукашенко рассорился с Западом, и привел доказательства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 11:05
"Скоро поймут, куда вляпались": Лукашенко напомнил протестующим о "ковидных" деньгах
09 октября 2020, 05:35
Зеленский объявил бойкот "Спутнику V" и обещал ЕС "настоящую вакцину"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 09:15
Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
05 октября 2020, 12:40
Офис Зеленского попросил Кремль о переговорах - СМИ
04 октября 2020, 05:30
Сотни боевиков хлынули в Карабах: Макрон подтвердил выводы Путина
06 октября 2020, 12:30
Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.