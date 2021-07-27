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Цветная революция испортила русским отдых на Средиземном море

27 июля 2021, 15:15  •  153 • Политика
МИД России призвал граждан страны, находящихся в Тунисе, избегать массовых собраний и митингов. Страна находится на пороге политического кризиса.
Ведомство отмечает, что рекомендации гражданам России дали, исходя из ситуации в стране. МИД просит русских ориентироваться на информацию, которая размещается на сайте посольства России в Тунисе.
Также в МИД России заявили, что исходят из того, что политические противоречия в Тунисе удастся разрешить мирным путём, не выходя за рамки правового поля. По данным ведомства, обстановка в стране остаётся в целом спокойной. Коммунальные службы и аэропорт продолжают работать в штатном режиме.
Отметим, политические волнения в Тунисе, больше похожие на очередную цветную революцию, начались 25 июля, когда президент Каис Саид объявил о приостановке работы Ассамблеи народных представителей, отмене нормы неприкосновенности депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. Эти шаги стали ответной мерой на протесты с требованием роспуска парламента и смены политического курса страны.

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