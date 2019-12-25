«Цвет нашей страны»: близкие и коллеги вспоминают пассажиров Ту-154, разбившегося три года назад над Чёрным морем

Три года назад, 25 декабря 2016-го, в 05:25 мск из аэропорта Сочи после дозаправки вылетел самолёт Ту-154, следовавший по маршруту Москва — Сочи — Латакия. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, сотрудники федеральных каналов, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом военнослужащих авиагруппы ВКС России на базе Хмеймим. Через две минуты после начала полёта борт пропал с радаров и, не подав сигналов бедствия, упал в море. Никто из находившихся на борту не выжил. Воспоминания коллег, знакомых и близких пассажиров потерпевшего крушение лайнера — в материале RT.

В конце 2006 года основатель хосписа при Онкологической больнице Киева Елизавета Глинка приехала в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко к матери, которая после инсульта находилась в коме. Там она встретила свою будущую коллегу по фонду «Справедливая помощь» Татьяну Петрову. У женщины в автокатастрофе погибла одна из дочерей, а вторая находилась в коме. Пациентов в реанимации разрешали посещать в течение 30 минут в день, поэтому ежедневно в холле больницы собирались посетители и ожидали информацию о состоянии своих близких.

«Я была в чёрном платке, и Лиза подошла ко мне и спросила, почему я в трауре, — вспоминает Татьяна Ивановна. — Я ответила, что у меня умерла дочь, а другая находится в коме. Так мы с ней познакомились».

Дочь Татьяны Ивановны находилась в коме два месяца, и Елизавета Глинка часто навещала её. Девушка пришла в сознание, но не могла ни ходить, ни говорить.

«Когда нас выписали, Лиза спросила у меня, куда мы дальше. Я ответила, что домой, но она мне сказала: нет, не домой, мы будем её реабилитировать. На протяжении семи лет она помогала мне поставить дочь на ноги, и у нас получилось», — вспоминает женщина.

«Всё, Петрова, прорвёмся!»

В августе 2007 года Елизавета Глинка открыла фонд «Справедливая помощь» и пригласила Татьяну Ивановну работать с ней.

По словам Петровой, у Доктора Лизы никогда не было своего кабинета. Все вопросы она решала за столом на маленькой офисной кухне.

На церемонии открытия мемориальной доски в школе №214 в Новосибирске, которой было присвоено имя Елизаветы Глинки

РИА Новости

© Александр Кряжев

«Лиза никогда не останавливалась перед поставленной задачей, — рассказывает Татьяна Ивановна. — Если могла помочь сразу — помогала. Если не получалось самостоятельно — находила людей и всё равно решала вопрос. Когда что-то не получалось, она приходила на кухню, просила заварить покрепче чай и почитать ей стихи. Я читала:

Как хорошо, когда теряешь ложное —

Тебя уже обидеть невозможно,

Ни в чьи глаза ты не глядишь просяще,

А кто-то бережёт ненастоящее.

Под зыбким счастьем замирает кто-то...

Забота трусов — не твоя забота!

И ты живёшь, их счастье презирая,

Себя находишь, ложное теряя!

Ей нравилось это стихотворение. Дослушав, она говорила: «Всё, Петрова, прорвёмся!»

Татьяна Ивановна вспоминает, как Елизавета Глинка вывозила больных и раненых детей из детских домов Донецка в Харьков. На дороге были растяжки, автоматчики на контрольно-пропускных пунктах и она — в маленькой машине, под завязку набитой детьми, перемотанными бинтами.

«Она столько пережила, и такая нелепость с ней случилась. Я не могла поверить. Мне не хватает её во всем», — признаётся женщина.

В фонде «Справедливая помощь» действует программа «Вокзал по средам». Еженедельно сотрудники фонда готовят еду и горячие напитки и отвозят на вокзал бездомным.

«Ребята уезжают на вокзал, а я подхожу к её фотографии и рапортую: «Лиза, очередная среда как при тебе — всё в порядке, еда разогрета, не волнуйся», — говорит Татьяна Ивановна.

Об истории знакомства с Елизаветой Глинкой RT рассказала и другой сотрудник фонда «Справедливая помощь» — Елена Никульникова. Она длительное время работала личным помощником Доктора Лизы.

«С Елизаветой Петровной я познакомилась случайно летом 2007 года, — рассказывает Никульникова. — С ней дружил мой бывший муж, и когда у неё заболела мама, я отвезла её на машине в больницу. Позже она позвала меня на работу».

По словам Елены, Елизавета Глинка была очень строгим руководителем, но добрым и весёлым человеком, отзывчивым к чужой беде.

«Елизавета Петровна научила нас видеть человека, который находится в беде, любить и понимать его. Мы продолжаем её дело», — говорит Никульникова.

Сотрудник фонда «Справедливая помощь» Елена Никульникова о Елизавете Глинке

Она была как мама

После начала боевых действий на юго-востоке Украины Елизавета Глинка занялась оказанием помощи жителям Донбасса, в частности вывезла из-под обстрелов несколько сотен детей, организовала для них и их семей медицинскую помощь и реабилитацию в московских центрах. Среди детей, спасённых Доктором Лизой, была 14-летняя жительница Макеевки Оксана Войнаровская.

В 2015 году при артиллерийском обстреле погиб её отец, а саму девочку осколком снаряда ранило в предплечье и раздробило тазобедренную кость. Оксана находилась в реанимации, когда с её матерью Витой Войнаровской связались из Министерства здравоохранения Донецка и попросили дать согласие на транспортировку ребёнка в Москву на лечение.

«Дом был разрушен, мужа я похоронила, делать было нечего, — вспоминает Войнаровская. — На машинах скорой помощи нас привезли в аэропорт, где ждала Елизавета Петровна. Когда дочь на погрузчике поднимали в самолёт, я уже плакать не могла, она обняла меня и сказала: «Держись, всё будет хорошо». И я ей поверила. Почувствовала её тепло, заботу, уверенность и поняла, что этот человек поможет мне в жизни».

По словам Войнаровской, Елизавета Глинка приезжала каждые выходные навестить беженцев, находящихся в доме милосердия фонда «Справедливая помощь».

«Она всегда интересовалась, как нам живётся, в чём мы нуждаемся, — объясняет женщина. — Активно участвовала в наших делах, чтобы вернуть нас к жизни. Не только физически, но и морально. У меня не было сил бороться с эмоциями, но она заставила поверить, что жизнь продолжается, что надо жить ради ребёнка. Она была как мама».

Жительница Донецкой области Вита Войнаровская о Елизавете Глинке

24 декабря 2016 года Оксане Войнаровской исполнилось 16 лет. Доктор Лиза пообещала после возвращения из командировки в Сирию вместе отпраздновать её день рождения. 25 декабря она погибла.

Два совершенно разных человека

Среди пассажиров самолёта, летевшего на базу в Хмеймим, были и три сотрудника телекомпании НТВ: корреспондент Михаил Лужецкий, звукорежиссёр Евгений Толстов и оператор Олег Пестов. RT побеседовал с их коллегами.

Оператор НТВ Игорь Корчагин работал с Олегом Пестовым и Евгением Толстовым более десяти лет. Они были не только близкими коллегами, но и друзьями — путешествовали семьями, гостили друг у друга на даче. Ездили в военные командировки в Чечню, где вместе ходили в разведку, летали на боевые задания.

«С Олегом я познакомился ещё в 2000 году, когда только устроился на работу в телекомпанию, — вспоминает Игорь. — За это время мы прошли много горячих точек. Когда улетали в командировки, не говорили родным, куда летим, чтобы не беспокоить их. Все волновались и говорили: «Позвоните, как долетите». А мы шутили, что, если что-нибудь случится, они узнают об этом в новостях. Так и случилось. Мне с утра позвонили из координации и попросили телефон жены Олега. Стало понятно, что самолёт не долетел».

По словам Корчагина, в командировку в Сирию Олегу и Евгению предложили полететь на два дня. Они согласились, хотели заработать деньги перед Новым годом. 25 декабря у младшего сына Олега был день рождения. Отец так и не смог его поздравить.

«Олег очень любил свою работу, семью и детей, — рассказывает Игорь. — Женя играл на фортепиано, любил фотографировать. Во все командировки брал с собой фотоаппарат. У него был рак крови, но он смог победить болезнь. Никогда не терял веру в жизнь. Это были два совершенно разных человека. Я даже не понимаю, как они работали друг с другом, но это не мешало вместе проводить время».

«Мечтал работать в кадре»

Михаил Лужецкий пришёл работать на НТВ из Следственного комитета. Сначала его взяли на должность продюсера, но мечтой Михаила была работа в кадре.

«Изначально он хотел быть корреспондентом, но для этого должна быть дикция, определённое поведение в кадре, свой подход к написанию текста, — объясняет ведущий программы «Сегодня» телекомпании НТВ Михаил Чебоненко. — У него лучше получалось быть продюсером. Те сюжеты, которые мы делали с его поддержкой, удавались на 100%».

Первый опыт работы Лужецкого в кадре был в 2015 году в Краматорске, когда город подвергся обстрелу. Корреспондент рисковал попасть в плен к украинской армии, но, несмотря на это, звонил коллегам, просил совета по поводу написания текстов.

В июне 2016 года Михаила отправили в Пушкинский район Московской области на место крушения истребителя Су-27.

«Некого было послать на ближайший выпуск новостей, и поехал Миша, а я в то время как раз был в студии и вёл новости, — вспоминает Чебоненко. — Он мне звонил за час до начала выпуска, просил помочь, потому что это был прямой эфир. В итоге получилось классно, все это отметили. И после этого он ходил и говорил, что хочет работать только в кадре. Ему давали сюжеты, и он справлялся. В Сирию он летел уже в качестве практикующего корреспондента».

По словам Чебоненко, за месяц до авиакатастрофы Лужецкий сделал предложение своей девушке Марии, взял квартиру в ипотеку, мечтал снять кино. У него был написан сценарий, который он успел показать только друзьям.

«Я знал, что в какой-то из дней наша съёмочная группа должна была лететь в Сирию, и мы молились, чтобы их не было в этом самолёте, — говорит Чебоненко. — Я помню, на утреннем эфире, мы уже на 80% знали, что там были наши, но ещё не было окончательного подтверждения. И во время выпуска новостей мне в прямом эфире в наушник шеф-редактор говорит: «Мишка, всё подтвердилось». Я помню ком в горле, глаза заблестели, суфлёра не вижу, буквы плывут, с большим трудом довёл до конца выпуск. Вот так в прямом эфире мне сказали, что моего друга больше нет».

«Такие люди — цвет нашей страны»

Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области со всей России соберутся родственники, друзья и коллеги погибших в авиакатастрофе артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. 25 декабря 2016 года ансамбль лишился почти половины своего состава.

«Мы помним всех, помним каждого, — рассказывает RT начальник и художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк. — Очень больно осознавать, что их сегодня нет с нами рядом. Вспоминаем, как они работали, как жили, как полностью отдавали себя сцене, как старались донести всё самое лучшее до сознания зрителя, слушателя, как представляли Российскую армию и Россию за рубежом. Ребята, которые ушли, являются образцом и символом ансамбля Александрова. Такие люди — это цвет нашей страны».

Саченюк отмечает, что для многих молодых людей из состава ансамбля командировка в Сирию была первой.

Так, буквально перед этой поездкой в коллектив пришли две молодые девушки — Лилия Пырьева и Виктория Сатарова. Они подавали большие надежды.

«Девушки прошли просмотры в балет. Комиссия оценила их профессиональные качества и приняла в коллектив. Они работали, полностью отдавая себя сцене», — вспоминает руководитель ансамбля.

По словам Саченюка, к следующей годовщине авиакатастрофы ансамбль планирует издать книгу памяти об ушедших коллегах. О каждом артисте — его жизни и творческом пути — будет написана отдельная глава.

«Сейчас идёт активная работа с родственниками погибших, мы собираем информацию по каждому человеку очень скрупулёзно и детально», — добавил он.

Самолёт Минобороны России Ту-154, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в Сирии, пропал с радаров вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер 25 декабря 2016 года. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега около города Сочи.

На борту Ту-154 находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Все они погибли.

31 мая 2017 года Минобороны России обнародовало итоги расследования крушения самолёта Ту-154. По данным министерства, причиной авиакатастрофы могло стать нарушение пространственной ориентации командира судна.