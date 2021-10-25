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Цвет арктической артиллерии: на что способны новые самоходки для российской армии в Заполярье

25 октября 2021, 09:25  •  42 • В России
В ближайшее время российская оборонка завершит разработку ряда образцов высокомобильного артиллерийско-миномётного вооружения. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. По данным военного ведомства, новые ударные комплексы приспособлены для действий в условиях Арктики. Среди них 152-мм самоходное орудие «Мальва», 120-мм артиллерийский комплекс «Флокс» и 82-мм подвижный миномёт «Дрок». Все эти системы вооружения создаются по заказу Минобороны РФ и в скором времени выйдут на государственные испытания. По мнению экспертов, их появление в арсенале наземных подразделений в Заполярье усилит оборонный потенциал России.
 
Учение наземных частей Северного флота в Мурманской области РИА Новости © Павел Львов
 

В России завершается разработка линейки новых видов военной техники, которые позволят усилить мощь сухопутных войск, в том числе арктических подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В частности, отечественная оборонная промышленность заканчивает создание образцов высокомобильного артиллерийско-миномётного вооружения.

«Среди них 152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва», 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Флокс» и 82-мм самоходный миномёт «Дрок», — говорится на сайте военного ведомства России.

Как уточняют в Минобороны РФ, последнее время сухопутные войска усиливаются благодаря поставкам реактивных систем залпового огня (РСЗО) среднего калибра «Торнадо-Г» (модернизированные «Грады»), усовершенствованных 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и подвижных противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С».

«Разведывательные артиллерийские подразделения оснащаются радиолокационными комплексами разведки огневых позиций «Зоопарк-1М», радиолокационными станциями «Аистёнок», автоматизированными звукотепловыми и звукометрическими комплексами артиллерийской разведки», — добавили в пресс-службе военного ведомства РФ.

«Весь спектр вооружений»

 

По информации Минобороны РФ, логика развития арктической группировки ВС России учитывает актуальные военные угрозы, в их числе наращивание в высоких широтах численности войск западных государств. Российские военные не исключают вероятности провокаций, диверсий и крупномасштабной агрессии со стороны США и их союзников в Заполярье.

За оборону и безопасность российской Арктики несёт ответственность Северный флот. В апреле текущего года в его структуре был сформирован 14-й армейский корпус, численность которого, предположительно, может достигать нескольких десятков тысяч военнослужащих.

В первой половине сентября части 14-го армейского корпуса провели на Кольском полуострове крупное учение. Его сценарий предусматривал противодействие и разгром сухопутных группировок и морского десанта противника, который вторгся в пределы российской Арктики.

На манёврах были отработаны способы ведения обороны при отражении удара врага, попытавшегося перейти в наступление. Также военнослужащие успешно выполнили задачи по окружению и ликвидации условного агрессора. Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учения применялись «современные средства вооружённой борьбы».

В беседе с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец отметил важность обновления военной техники наземных частей Северного флота. Именно с этой целью, по мнению эксперта, совершенствуются находящиеся в строю ударные комплексы, а также разрабатываются новые типы вооружений, включая «Мальву», «Флокс» и «Дрок».

«Россия достаточно серьёзно заботится о том, чтобы у неё был весь спектр вооружений, необходимых для защиты Арктики, это касается и оснащения новой техникой подразделений сухопутных войск», — пояснил Баранец.

Разработка «цветочных» артиллерийских самоходок «Мальва», «Флокс» и «Дрок» проводится по заказу Минобороны РФ в рамках опытно-конструкторской работы под названием «Набросок». Головной разработчик — АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (Нижний Новгород).

В июне на полигоне Смолино (Нижегородская область) эти артиллерийские комплексы и ряд других типов военной техники были продемонстрированы главнокомандующему Сухопутными войсками РФ Олегу Салюкову и заместителю министра обороны России Алексею Криворучко.

  • 152-мм самоходка «Мальва»
  • © Министерство обороны Российской Федерации

По итогам осмотра замглавы военного ведомства РФ высоко оценил возможности новой продукции российской оборонки.

«Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям, и её ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие», — цитирует Криворучко пресс-служба Минобороны РФ.

«Мальва» представляет собой гаубицу 2А64, установленную на вездеходном шасси БАЗ-6010-027 с колёсной формулой 8 × 8. Самоходка оснащена таким же артиллерийским орудием, что и «Мста-С». Дальность стрельбы «Мальвы» составляет 24,5 км, боекомплект — 30 снарядов, скорострельность — семь выстрелов в минуту, масса при полной загрузке — 32 т.

Ранее в СССР и России крупнокалиберные колёсные артиллерийские самоходки практически не выпускались. Таким образом, «Мальва» — нетипичная для отечественных вооружённых сил артиллерийская система. За такой свой необычный облик она получила в СМИ прозвище «гаубица-кабриолет».

До конца текущего года опытный образец «Мальвы» должен завершить приёмо-сдаточные испытания, а затем выйти на государственные, успешное завершение которых позволит принять установку на вооружение армии.

Как заявил в комментарии RT военный эксперт Алексей Хлопотов, колёсное шасси даёт «Мальве» ряд существенных преимуществ в Заполярье. В частности, относительно скромные габариты и масса позволяют перебрасывать её тяжёлыми военно-транспортными самолётами ВКС. Это качество имеет большое значение ввиду гигантских размеров российской территории, пояснил аналитик.

«В сравнении с гусеничными образцами колёсная техника, в том числе артиллерийские самоходки, отличается лучшей манёвренностью, ремонтопригодностью и простотой в эксплуатации. В плане географии колёсная техника также сильно выигрывает, так как характер современных конфликтов диктует необходимость быть готовым к выполнению экспедиционных задач, то есть к переброске войск и техники на дальние расстояния», — сказал Хлопотов.

«В условиях сверхнизких температур»

 

Помимо «Мальвы», на завершающей стадии испытаний находится отечественная самоходка «Флокс». Её серийное производство будет развёрнуто на мощностях «Уралвагонзавода» после завершения государственных испытаний в конце следующего года или в начале 2023 года.

Опытный образец «Флокса» создан на базе бронированной модификации широко распространённого в войсках грузовика «Урал-4320» с колёсной формулой 6 × 6.

  • Артиллерийский комплекс «Флокс»
  • © Министерство обороны Российской Федерации
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Комплекс оснащён комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое способно поражать цели как минами, так и артиллерийскими боеприпасами калибра 120 мм с готовыми нарезами (такие снаряды обеспечивают стабильность начальной скорости после вылета и повышают ресурс ствола).

В аналогичном с «Флоксом» калибре российская промышленность разрабатывает самоходную артиллерийскую установку «Магнолия». Она смонтирована на гусеничной платформе и приспособлена к эксплуатации в труднопроходимой местности, включая Заполярье.

Комплекс «Магнолия» представляет собой боевое отделение с 120-мм нарезной полуавтоматической пушкой 2А80. Его транспортировку осуществляет двухзвенный гусеничный вездеход ДТ-10ПМ «Витязь» с дизельным двигателем мощностью 800 л.с.

Конструкция башни боевого отделения «Магнолии» позволяет вести круговую горизонтальную наводку и поднимать ствол орудия под углом от -5° до +80°. Комплекс может вести огонь осколочно-фугасными снарядами на дальность до 8,5 км и управляемыми боеприпасами на расстояние до 10 км. Скорострельность самоходки составляет десять выстрелов в минуту, боекомплект — 80 снарядов.

Из класса миномётного оружия арктические сухопутные подразделения в скором времени должны получить подвижный комплекс 2С41 «Дрок». Особенность этого вида техники заключается в том, что конструкторы «Буревестника» установили боевой модуль с 82-мм орудием на новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ».

«Дрок» способен вести прицельный артиллерийский огонь на расстоянии до 6 км. Заряжание и наведение оружия осуществляет экипаж внутри машины. В случае необходимости военнослужащие могут демонтировать миномёт и вести огонь с земли.

«Новое высокомобильное артиллерийское оружие десанта будет вести стрельбу обычными и новыми, с увеличенной дальностью стрельбы и могуществом минами из боевого отделения машины, в которой предусмотрена возможность выноса миномёта и стрельба с грунта», — говорится в материалах Минобороны РФ.

  • Миномётный комплекс «Дрок» на базе автомобиля «Тайфун»
  • © Министерство обороны Российской Федерации

По словам Виктора Баранца, при разработке новых артиллерийско-миномётных систем российские специалисты учитывают то обстоятельство, что боевая работа в высоких широтах имеет ряд важных особенностей.

«В условиях сверхнизких температур артиллерия работает по-другому, не так, как обычно. Здесь нужен и другой порох, и другие системы прицеливания. Но, как я думаю, все эти нюансы, естественно, учитываются нашими инженерами и конструкторами, которые сейчас завершают разработку целой линейки артиллерийского вооружения для нужд нашей арктической группировки», — подытожил Баранец.

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