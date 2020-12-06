Цукерберг зацензурил замглавы офиса Зеленского: Внешнее управление Украиной сохраняется?

Администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунт замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова. Причиной стали заявления политика о том, что страна находится под внешним управлением, которое осуществляют западные партнёры Киева.

Ранее Татаров выступил с резкой критикой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), потребовав уволить директора ведомства Артема Сытника. Он уверен, что НАБУ контролируют внешние силы.

В ответ ведомство Сытника возбудило уголовное дело в отношении главы Офиса президента. А националисты и радикалы требуют отправить Татарова в отставку.

"До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление", - написал он.

Как передаёт Strana.ua, аккаунт политика администрация Facebook заблокировала, сославшись на то, что он "якобы не отвечает стандартам сообщества.