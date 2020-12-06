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Цукерберг зацензурил замглавы офиса Зеленского: Внешнее управление Украиной сохраняется?
06 декабря 2020, 20:55 • 66 • Политика
Компания Facebook Марка Цукерберга зацензурила публикацию замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, в котором политик выступил против сохранения внешнего управления над страной.
Администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунт замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова. Причиной стали заявления политика о том, что страна находится под внешним управлением, которое осуществляют западные партнёры Киева.
Ранее Татаров выступил с резкой критикой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), потребовав уволить директора ведомства Артема Сытника. Он уверен, что НАБУ контролируют внешние силы.
В ответ ведомство Сытника возбудило уголовное дело в отношении главы Офиса президента. А националисты и радикалы требуют отправить Татарова в отставку.
"До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление", - написал он.
Как передаёт Strana.ua, аккаунт политика администрация Facebook заблокировала, сославшись на то, что он "якобы не отвечает стандартам сообщества.
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