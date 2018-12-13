Цугцванг для Порошенко

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У Порошенко цейтнот и цугцванг одновременно. Времени до окончания введённого в конце ноября военного положения (с оговоркой, «если Россия таки нападёт») остаётся предательски мало. Ничтожно мало – 27 декабря пробьют часы, и второй президентский срок Петра Алексеевича превратится в тыкву, а лакеи – в крыс, которые дружно побегут с его тонущего корабля.

Единственная возможность спасти ситуацию – продлить военное положение либо ввести его ещё раз уже в разгар избирательной кампании. И в том, и в другом случае потребуется предъявить внутреннему потребителю и за рубеж новый «акт российской агрессии». Который требуется: а) подготовить, б) осуществить. С этим сложно. «Военно-морская агрессия России» в Керченском проливе быстро и бесславно провалилась. Инцидент, к разочарованию Киева, обошёлся без человеческих жертв, и на Западе как-то быстро в этот раз сообразили, что «военно-морское» шоу с украинскими кораблями мутное и дурно пахнет желанием Порошенко не проводить выборы.

Да ещё Дональд Трамп подложил Кондитеру упитанную свинью – не ко времени заявил о выходе США из договора РСМД. И всем стало не до проблем киевского режима. К свинье прилагался и поросёнок: главный соперник Порошенко на выборах – Юлия Тимошенко – укатила в Вашингтон. Где её приняли представители Госдепа и Конгресса, а Wall Street Journal назвала «одним из наиболее значимых кандидатов на президентский пост на предстоящих украинских выборах». «Юлия Владимировна провела ряд встреч, которые мы пока не афишируем… по разным причинам, в том числе из-за статуса этих встреч», – интригующе поведал о результатах визита ЮВТ в «сияющий град на холме» депутат Сергей Власенко.

Путешествие Юлии Владимировны в Америку накануне выдвижения кандидатов в президенты Украины не может не выводить Петра Алексеевича из себя: даже уровень её встреч с конгрессменами комитетов палаты представителей США по вопросам вооружённых сил и разведки, с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом говорит о том, что фактор ЮВТ в Штатах берут во внимание. А данные последнего социологического опроса Киевского международного института социологии показывают, что Порошенко с рейтингом 11,6% не проходит во второй тур выборов – его обходит комик Владимир Зеленский с рейтингом 14,6%. За Юлию Тимошенко около 20% избирателей готовы отдать голоса прямо сейчас.

Порошенко пытается побороть успешную соперницу информационным оружием: придворной прессе поручено обклеить образ Тимошенко ярлыками «агентесса Кремля». Однако визит в Вашингтон может свести на нет все эти усилия. И в предвыборном арсенале Порошенко остаётся лишь «акт российской агрессии». В противном случае – бесславный конец, которому страна будет аплодировать.

Вариантов у Порошенко немного. Его фигура ни в США, ни в Европе восторгов не вызывает, а новая попытка утвердиться в роли диктатора будет воспринята как желание подорвать демократические выборы. По большому счёту Кондитеру и его кругу необходима очень масштабная провокация вроде катастрофы МН-17, с многочисленными жертвами, желательно мирными иностранцами.

Однако такое на коленке не подготовишь, времени же у Порошенко практически нет. Выбор сценариев невелик: либо новый «военно-морской» конфликт, либо операция на суше, оправдывающая введение военного положения в приграничных с Россией областях. В Донбассе говорят о возможной «химической» провокации Киева на одном из крупных производств: в качестве объектов называют Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (актив Рината Ахметова и Вадима Новинского) и предприятия Ostchem Holding Дмитрия Фирташа – северодонецкий «Азот» и горловский «Стирол». Представитель военного командования ДНР Эдуард Басурин назвал ближайшую дату и уточнил место подготовленного Киевом варианта провокации: 14 декабря, Мариуполь. По его словам, будет взорвано хранилище с химикатами, возможно, ударными беспилотниками, в зону заражения попадут жилые кварталы города. После этого Киев объявит об «акте российской агрессии», начнёт массированные артиллерийские обстрелы ДНР на южном направлении и бросит ВСУ на прорыв к участку российской границы в Тельмановском и Новоазовском районах (Коньково – Холодное). Это позволит продлить военное положение и отодвинуть выборы. Сейчас украинские войска к линии разграничения стягиваются, танки в Мариуполь прибывают, поток иностранных инструкторов под крышей Международной совместной комиссии, в состав которой входят Канада, Великобритания и США, не иссякает.

Ещё одно направление для подготовки «акта российской агрессии» – приднестровское. Не случайно Одесская и Винницкая области введены в зону военного положения. Заметим, что граничащие с Республикой Беларусь Волынскую, Ровенскую и Киевскую области сия чаша миновала, хотя РБ и РФ составляют Союзное государство и проводят совместные военные учения. Однако Порошенко почему-то ждёт удара по Виннице (или Одессе) из Тирасполя! Видимо, рассчитывает на участие молдавской стороны в лице своего давнего партнёра Плахотнюка. У Порошенко и Плахотнюка общая проблема – удержать власть в условиях очень невнятной поддержки Запада.

О разработке приднестровской провокации свидетельствует и недавний визит командующего армией Республики Молдова Игоря Кутие на позиции ВСУ в Донбассе. По признанию начальника украинского Генштаба Виктора Муженко, «молдавская сторона изучает украинский опыт ведения боевых действий и подготовки личного состава». Визитёр из Кишинёва предложил Киеву обсудить перспективы взаимодействия по линии Минобороны «на случай обострения ситуации в Приднестровье». К приднестровской границе со стороны Украины переброшены комплексы С-300. А 4 декабря в Одессе состоялся некий координационный совет с участием руководства МВД, СБУ и Генеральной прокуратуры Украины, связанный с «безопасностью в Одесском регионе».

Зацепить Приднестровье, обвинив Россию в «акте агрессии», – многообещающая перспектива для Порошенко и Плахотнюка, поскольку Запад давно добивается вывода российского миротворческого контингента из ПМР. Но смогут ли эти двое убедить европейцев и американцев в том, что Россия избрала для совершения «акта агрессии» нападение на Винницкую кондитерскую фабрику Roshen из Тирасполя?

Не исключено, что сценарий дискредитации (или физической ликвидации) основного соперника Порошенко Юлии Тимошенко тоже существует. Конечно, можно попытаться ещё раз бросить ЮВТ за решётку, но примета, говорят, плохая. Янукович подтвердит.

Чем ближе дата выборов, тем меньше пространства для манёвра у украинского президента. Однако за власть Порошенко будет держаться до последнего. Он готов на всё. Готовы на всё и те, кто потеряет свой кусок в случае провала на выборах. И это делает режим крайне опасным для граждан – им в авантюрах Порошенко отводится роль жертв.

Арина Цуканова

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