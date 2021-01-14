|
ЦРУ заговорит по-русски
14 января 2021, 14:25 • 45 • Политика
Избранника Джо Байдена на пост директора ЦРУ Уильяма Бернса можно не спрашивать, чем он будет с особым удовольствием заниматься на этом посту. Да он по-честному и не скажет. Достаточно поинтересоваться, какими языками владеет Бернс, чтобы всё стало ясно. Русский он знает отлично.
Автор:
Сергей Латышев
Будущий президент США Джо Байден объявил о назначении бывшего заместителя госсекретаря, экс-посла в Москве Уильяма Бернса, последним местом работы которого было президентство в глобалистском Фонде Карнеги за международный мир, на пост директора ЦРУ. Нет никаких сомнений, что эта кандидатура не встретит возражений на Капитолии. Поскольку Бернс, жёсткий критик уходящего президента США Дональда Трампа, всегда умел уживаться и с демократами, и с республиканцами, "гордо служа пяти президентам и 10 государственным секретарям от обеих партий". Прослужив в Госдепе 33 года, поучаствовав во многих важных событиях своего времени и заработав репутацию одного из самых умных американских мидовцев, он станет первым в истории карьерным дипломатом, возглавившим ведущую американскую спецслужбу.
Будущий президент США Джо Байден объявил о назначении на пост директора ЦРУ экс-посла в Москве Уильяма Бернса. Фото: Biden Transition/Zuma\TASS
Впрочем, не такую уж теперь и… американскую, если судить по обнародованному на днях новому логотипу главного шпионского ведомства Запада. Напоминающий афишу техновечеринок или постер фестиваля электронной музыки, этот поистине глобалистский логотип лишён упоминания о государственной или национальной принадлежности. В нём также нет ничего "старорежимного" – ни геральдического щита, ни орла, которые украшали старые герб и флаг ЦРУ, принявшего самое активное участие в приуроченном к выборам успешном госперевороте против народного президента Трампа, хотевшего сделать Америку "великой снова". У Бернса, владеющего русским, арабским и французским языками, есть три президентских медали за выдающиеся заслуги и несколько – от Пентагона и разведсообщества США, высшие награды Франции, Японии и ещё ряда стран, докторская степень по международным отношениям Оксфордского университета. В общем, это "правильный" транснациональный человек в нужное время и в нужном месте.
Байден и Харрис хвалят Бернса
"Билл Бернс – образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны", – подчеркивается в заявлении Байдена. По его мнению, Бернс обладает "нужными знаниями, умением оценивать ситуацию" и "предотвращать угрозы и решать проблемы" до того, как они достигнут США. В общем, согласно Байдену, "американский народ сможет спать спокойно, зная, что он будет нашим следующим директором ЦРУ".
"Американский народ может спать спокойно" – Байден опять выболтал важный государственный секрет! Бернс и Байден, кстати, работали вместе над различными внешнеполитическими вопросами не только во время президентства Барака Обамы, но и раньше, когда Байден возглавлял комитет сената по международным отношениям, пишет The Washington Post.
Высоко оценила Бернса и "дублёр" с трудом соображающего Байдена Камала Харрис, которая и будет, собственно, де-факто президентом США. По её словам, Бернс "глубоко понимает глобальные угрозы и вызовы", и она с Байденом будет с Бернсом "тесно сотрудничать".
Бернс также долгое время работал с Джейком Салливаном, которого Байден пристроил своим советником по национальной безопасности. Согласно журналу The Atlantic, Бернса часто направляли разбираться с самыми запутанными международными проблемами и вопросами, имеющими особое значение для внешней политики США. Так, в частности, будущий глава ЦРУ возглавлял американскую делегацию на секретных переговорах с Тегераном, которые завершились в 2015 году заключением соглашения по иранской ядерной программе.
"Русский след"
С 2005 по 2008 год Бернс был послом США в России и считается одним из признанных экспертов по российской политике. Русских и арабов (Бернс был также послом США в Иордании), да и иранцев, наверное, тоже – как они живут, что думают и чем дышат – будущий глава ЦРУ, действительно, знает хорошо. А так всегда и бывает – заниматься хочется тем, что знаешь.
Самая главная проблема для России в предстоящем назначении Бернса главою ЦРУ заключается в том, что это действительно очень умный человек, умеющий предвидеть будущее.
Вот что писал он, например, согласно ТАСС, в аналитической записке в бытность послом в Москве:
Всё именно так и произошло, только вызвало это не вступление Украины в НАТО, а осуществление США антироссийского переворота в Киеве.
Что Бернс думает о России?
The New York Times привела в 2017 году мнение Бернса об отношениях США с Россией, которое вряд ли с тех пор изменилось:
По мнению Бернса, каким быть мировому порядку, определяют только США. Поэтому он счёл "вызывающими" высказанные ему при личной встрече слова президента России Владимира Путина: "Вы, американцы, должны больше слушать, вы не можете просто делать всё по-своему".
Новый логотип главного шпионского ведомства Запада, напоминающий афишу техновечеринок или постер фестиваля электронной музыки. Скриншот официального сайта ЦРУ/www.cia.gov
Судя по высказываниям Бернса в СМИ, он против того, чтобы просто так обижать и унижать Москву, однако считает Россию коррумпированной страной, со слабой экономикой, базирующейся на энергоресурсах, чьи внешнеполитические успехи последних лет, прежде всего на Ближнем Востоке, являются "неустойчивыми" и были обусловлены в основном "чужими ошибками". Однако при этом он видит Россию сопоставимой с США ядерной державой, армия которой также представляет серьёзную угрозу для интересов Америки.
На какие пакости способен?
Понятно, что Россия будет одним из главных приоритетов деятельности Бернса на посту директора ЦРУ, ей он, возможно, и обязан отчасти своим назначением на этот пост. Нетрудно также предвидеть, какую политику намерен проводить и что будет советовать Белому дому глава ведущей разведки Запада. А именно: избегать противодействовать России на том поле, где она сильна, то есть на поле боя, разве что чужими руками. Это, во-первых. Во-вторых, наносить удары там, где она уязвима, задействуя пятую и особенно шестую колонну, ориентирующихся на США и Запад в целом представителей российской компрадорской элиты. В-третьих, продолжать санкционное давление, чтобы склонить Москву к самоубийственным уступкам. В-четвёртых, создавать и подпитывать горячие точки по периметру России, чтобы максимально напрячь и растянуть её ресурсы. Обострение в Донбассе и Приднестровье становится, таким образом, в повестку дня. На Ближнем Востоке, который, по словам Бернса, "преследует его повсюду", России тоже следует ожидать от главы ЦРУ и новой демократической администрации всевозможных гадостей. И это в-пятых.
Ему также, вероятно, придётся, чтобы сохранить благосклонность нового начальства, подписаться под выдумкой демократов о том, что русские платили в Афганистане за американские головы, бороться – вместе с другими американскими спецслужбами – с "русской дезинформацией". То есть с альтернативным видением мировых событий.
Что делать России?
В России уже ведётся дискуссия, как сложатся отношения между Россией и США при новой администрации.
Мнение на этот счёт высказал в собственном телеграм-канале российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский:
В данной ситуации, которая, судя по всему, в ближайшее время не изменится, умный, хорошо знающий Россию директор ЦРУ, разумеется, не есть хорошо. Но поскольку деваться некуда, следует исходить из этой данности. Всё остальное зависит только от нас.
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2021, 00:45
|
08 января 2021, 09:00
|
07 января 2021, 19:15
|
12 января 2021, 11:05
|
12 января 2021, 00:05
|
07 января 2021, 19:15
|
08 января 2021, 14:30