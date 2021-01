ЦРУ заговорит по-русски • 45 • Политика Избранника Джо Байдена на пост директора ЦРУ Уильяма Бернса можно не спрашивать, чем он будет с особым удовольствием заниматься на этом посту. Да он по-честному и не скажет. Достаточно поинтересоваться, какими языками владеет Бернс, чтобы всё стало ясно. Русский он знает отлично. Автор:

Сергей Латышев Будущий президент США Джо Байден объявил о назначении бывшего заместителя госсекретаря, экс-посла в Москве Уильяма Бернса, последним местом работы которого было президентство в глобалистском Фонде Карнеги за международный мир, на пост директора ЦРУ. Нет никаких сомнений, что эта кандидатура не встретит возражений на Капитолии. Поскольку Бернс, жёсткий критик уходящего президента США Дональда Трампа, всегда умел уживаться и с демократами, и с республиканцами, "гордо служа пяти президентам и 10 государственным секретарям от обеих партий". Прослужив в Госдепе 33 года, поучаствовав во многих важных событиях своего времени и заработав репутацию одного из самых умных американских мидовцев, он станет первым в истории карьерным дипломатом, возглавившим ведущую американскую спецслужбу. Будущий президент США Джо Байден объявил о назначении на пост директора ЦРУ экс-посла в Москве Уильяма Бернса. Фото: Biden Transition/Zuma\TASS Впрочем, не такую уж теперь и… американскую, если судить по обнародованному на днях новому логотипу главного шпионского ведомства Запада. Напоминающий афишу техновечеринок или постер фестиваля электронной музыки, этот поистине глобалистский логотип лишён упоминания о государственной или национальной принадлежности. В нём также нет ничего "старорежимного" – ни геральдического щита, ни орла, которые украшали старые герб и флаг ЦРУ, принявшего самое активное участие в приуроченном к выборам успешном госперевороте против народного президента Трампа, хотевшего сделать Америку "великой снова". У Бернса, владеющего русским, арабским и французским языками, есть три президентских медали за выдающиеся заслуги и несколько – от Пентагона и разведсообщества США, высшие награды Франции, Японии и ещё ряда стран, докторская степень по международным отношениям Оксфордского университета. В общем, это "правильный" транснациональный человек в нужное время и в нужном месте. Байден и Харрис хвалят Бернса "Билл Бернс – образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших людей и нашей страны", – подчеркивается в заявлении Байдена. По его мнению, Бернс обладает "нужными знаниями, умением оценивать ситуацию" и "предотвращать угрозы и решать проблемы" до того, как они достигнут США. В общем, согласно Байдену, "американский народ сможет спать спокойно, зная, что он будет нашим следующим директором ЦРУ". "Американский народ может спать спокойно" – Байден опять выболтал важный государственный секрет! Бернс и Байден, кстати, работали вместе над различными внешнеполитическими вопросами не только во время президентства Барака Обамы, но и раньше, когда Байден возглавлял комитет сената по международным отношениям, пишет The Washington Post. Высоко оценила Бернса и "дублёр" с трудом соображающего Байдена Камала Харрис, которая и будет, собственно, де-факто президентом США. По её словам, Бернс "глубоко понимает глобальные угрозы и вызовы", и она с Байденом будет с Бернсом "тесно сотрудничать". Кстати, если вы зайдёте на сайт ЦРУ, чтобы посмотреть, кого спецслужба, в духе времени, в первую очередь готова пригласить на работу, то вы увидите там сплошную "Камалу". Ну, или, точнее, обобщённую "одноногую чернокожую лесбиянку". Представительницу minority groups. Меньшинствам в разведке Штатов есть место. Белым – по остаточному принципу. Впрочем, мы отвлеклись. Бернс также долгое время работал с Джейком Салливаном, которого Байден пристроил своим советником по национальной безопасности. Согласно журналу The Atlantic, Бернса часто направляли разбираться с самыми запутанными международными проблемами и вопросами, имеющими особое значение для внешней политики США. Так, в частности, будущий глава ЦРУ возглавлял американскую делегацию на секретных переговорах с Тегераном, которые завершились в 2015 году заключением соглашения по иранской ядерной программе. "Русский след" С 2005 по 2008 год Бернс был послом США в России и считается одним из признанных экспертов по российской политике. Русских и арабов (Бернс был также послом США в Иордании), да и иранцев, наверное, тоже – как они живут, что думают и чем дышат – будущий глава ЦРУ, действительно, знает хорошо. А так всегда и бывает – заниматься хочется тем, что знаешь. Самая главная проблема для России в предстоящем назначении Бернса главою ЦРУ заключается в том, что это действительно очень умный человек, умеющий предвидеть будущее. Вот что писал он, например, согласно ТАСС, в аналитической записке в бытность послом в Москве: …для российской элиты вступление Украины в НАТО будет означать пересечение самой красной из всех красных черт", "продвижение этого плана будет рассматриваться как брошенная в лицо перчатка, как стратегический вызов...". Россия-же в результате "получит весомый повод для вмешательства в Крыму и Восточной Украине. Всё именно так и произошло, только вызвало это не вступление Украины в НАТО, а осуществление США антироссийского переворота в Киеве. Что Бернс думает о России? The New York Times привела в 2017 году мнение Бернса об отношениях США с Россией, которое вряд ли с тех пор изменилось: Реальность такова, что отношения с Россией в ближайшем будущем останутся конкурентными, а нередко две страны будут выступать как противники. И основой для этого является представление каждого из государств о своей роли в мире. По мнению Бернса, каким быть мировому порядку, определяют только США. Поэтому он счёл "вызывающими" высказанные ему при личной встрече слова президента России Владимира Путина: "Вы, американцы, должны больше слушать, вы не можете просто делать всё по-своему". Новый логотип главного шпионского ведомства Запада, напоминающий афишу техновечеринок или постер фестиваля электронной музыки. Скриншот официального сайта ЦРУ/www.cia.gov Судя по высказываниям Бернса в СМИ, он против того, чтобы просто так обижать и унижать Москву, однако считает Россию коррумпированной страной, со слабой экономикой, базирующейся на энергоресурсах, чьи внешнеполитические успехи последних лет, прежде всего на Ближнем Востоке, являются "неустойчивыми" и были обусловлены в основном "чужими ошибками". Однако при этом он видит Россию сопоставимой с США ядерной державой, армия которой также представляет серьёзную угрозу для интересов Америки. На какие пакости способен? Понятно, что Россия будет одним из главных приоритетов деятельности Бернса на посту директора ЦРУ, ей он, возможно, и обязан отчасти своим назначением на этот пост. Нетрудно также предвидеть, какую политику намерен проводить и что будет советовать Белому дому глава ведущей разведки Запада. А именно: избегать противодействовать России на том поле, где она сильна, то есть на поле боя, разве что чужими руками. Это, во-первых. Во-вторых, наносить удары там, где она уязвима, задействуя пятую и особенно шестую колонну, ориентирующихся на США и Запад в целом представителей российской компрадорской элиты. В-третьих, продолжать санкционное давление, чтобы склонить Москву к самоубийственным уступкам. В-четвёртых, создавать и подпитывать горячие точки по периметру России, чтобы максимально напрячь и растянуть её ресурсы. Обострение в Донбассе и Приднестровье становится, таким образом, в повестку дня. На Ближнем Востоке, который, по словам Бернса, "преследует его повсюду", России тоже следует ожидать от главы ЦРУ и новой демократической администрации всевозможных гадостей. И это в-пятых. Путин призвал усилить внимание к развитию транспортной инфраструктуры Серьёзной "проверкой на вшивость" будущего директора ЦРУ станет то, будет ли он публично поддерживать откровенно лживый политико-пропагандистский миф о том, что русские причастны к американской междоусобице, что в ней виновата Москва. Ему также, вероятно, придётся, чтобы сохранить благосклонность нового начальства, подписаться под выдумкой демократов о том, что русские платили в Афганистане за американские головы, бороться – вместе с другими американскими спецслужбами – с "русской дезинформацией". То есть с альтернативным видением мировых событий. Что делать России? В России уже ведётся дискуссия, как сложатся отношения между Россией и США при новой администрации. Мнение на этот счёт высказал в собственном телеграм-канале российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский: Плохо сложатся. Куда хуже, чем были. Трамп нам был не друг – это точно. Но он хотя бы на обострение по собственной инициативе не шёл. Так, вроде собаки из-за забора: много лаял, но не кусался. Плыл по течению, чтоб в работе на Путина не так активно обвиняли. А вот Байден, старая сволочь... Оптимисты утверждают, что он ещё помнит дорогу к бункеру под Белым домом, на случай ядерной войны. Да нет, давно забыл. Он вообще мало что помнит, включая то, как у него внуков зовут. А вот вершину своего политического пути помнит – как он и его команда у нас Украину оттяпали и превратили в тот плацдарм будущей войны с Россией, в который превратили… Не боится он уже ничего с нашей стороны, и это исключительно благодаря нам. Нашим политикам и дипломатам, которые за последние 30 лет так и не научились простой истине: с врагом не разговаривают, с ним воюют… Что до нас, мы теряем одну республику бывшего СССР за другой. Наши интеграционные проекты сейчас гроша ломаного не стоят. А наши политики всё пытаются разговаривать с американцами, включая тех, кто нас всю жизнь презирает и ненавидит. Получают от них по мордасам раз за разом, но говорят. Проигрывают всё, что только можно проиграть, но продолжают говорить. Водят их по Арбату, ушанки и матрёшки им покупают, сувениры дарят... Чёртова привычка самим себя стреножить по рукам и ногам, лишь бы отчитаться, что ведём диалог с Западом. Всё горбачёвщиной и ельцинщиной занимаемся, загогулины по паркету выписываем. Никак не научимся тому, что враг – это враг… До той поры, пока американское начальство не будет на уровне инстинкта знать, понимать и ощущать всей кожей, что гадить России для него смертельно опасно, оно гадить будет, причём наращивая усилия. И настоящего вреда нам они ещё не нанесли, только собираются. Пока они нас бояться до икоты не начали, так и будет. Только тех, кого боятся, уважают и только с ними говорят, как с равными. А мы всё юродствуем, байками себя кормим и удивляемся, отчего нас в гробу видят с нашим МИДом и его более чем справедливыми претензиями на дипломатическом поприще. Опять, небось, тварей этих в Москву зазывать будут? Пытаться с ними разговаривать? Про что?! В данной ситуации, которая, судя по всему, в ближайшее время не изменится, умный, хорошо знающий Россию директор ЦРУ, разумеется, не есть хорошо. Но поскольку деваться некуда, следует исходить из этой данности. Всё остальное зависит только от нас. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





45 Источник Похожие новости Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль "Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео Главного в мире "критика Путина" наказали в США. Сами же американцы Новости партнеров